Honda и Nissan решили вместе создавать автомобили будущего

Kyodo сообщило о планах Honda, Nissan и Mitsubishi создать общий автокомпьютер

Tекст: Мария Иванова

Японские автогиганты Honda Motor и Nissan Motor ведут переговоры о совместной разработке ключевых электронных узлов автомобилей нового поколения, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Речь идет о сокращении издержек и усилении позиций на мировом рынке после неудачной попытки слияния этих компаний в прошлом году.

По данным Kyodo, к сотрудничеству планируют привлечь и Mitsubishi Motor, крупным акционером которой является Nissan. Договоренность об объединении усилий трех корпораций может быть достигнута нынешним летом, а выпуск совместно разработанных узлов и компонентов намечен на 2029 год.

В первую очередь компании хотят создать главный бортовой компьютер, который будет управлять автомобилем, включая беспилотные функции, и постоянно обновлять возможности через интернет. За счет кооперации Honda, Nissan и Mitsubishi рассчитывают укрепить конкурентоспособность перед производителями из США и Китая. Ранее, с 2024 года, Honda и Nissan обсуждали интеграцию бизнеса через совместный холдинг, однако в 2025 году переговоры были прекращены после предложения Honda сделать Nissan дочерней структурой, что вызвало в Nissan резкое недовольство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Honda, Nissan и Mitsubishi подтвердили переговоры о возможном трехстороннем слиянии.

Позднее Honda и Nissan окончательно решили отказаться от слияния, но сохранить переговоры о сотрудничестве в электромобилях.

На фоне ухудшения эффективности бизнеса Nissan в прошлом году решила сократить свыше 10 тыс. сотрудников по всему миру для оздоровления компании.