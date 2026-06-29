Нетаньяху решил пожаловаться США на угрозы Эрдогана

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал пожаловаться США на угрозы Эрдогана

Tекст: Вера Басилая

Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подверглись жесткой критике на заседании кабмина еврейского государства, передают «Вести».

Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что готов обратить внимание американских союзников на агрессивную риторику турецкого лидера.

«Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно», – констатировал премьер-министр.

Ранее Эрдоган не исключил сценария, при котором Турция может войти на израильскую территорию.

В апреле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю возможными военными действиями.

На следующий день президент Турции заявил о недопустимости угроз со стороны еврейского государства.

В ответ глава израильского МИД Исраэль Кац призвал страны НАТО исключить Турцию из альянса.