Politico назвала пост канцлера казначейства худшей работой в Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пост канцлера казначейства считается наихудшей должностью на фоне текущего кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico. Перед будущим премьер-министром стоит сложнейшая задача по спасению экономики, обремененной высокими налогами и огромными бюджетными расходами.

«Тот, кого Энди Бернем выберет в качестве канцлера казначейства, станет лицом его экономического видения для страны, а также человеком, который возьмет на себя вину за любой провал. Несмотря на всю толкотню и противоборство в Вестминстере, это может быть худшей работой в Британии», – пишет издание.

Журналисты подчеркивают, что пространство для маневра практически отсутствует. Правительство отчаянно нуждается в средствах, однако налогоплательщики и бизнес не способны выдержать дальнейшее повышение сборов.

Ранее газета Telegraph сообщала, что на пост главы ведомства претендует бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд. Напомним, 22 июня Кир Стармер объявил об уходе с должности руководителя Лейбористской партии, сохранив кресло премьера до выборов преемника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер досрочно покинул свой пост из-за экономических проблем.

Бывший мэр Манчестера Энди Бернхэм объявил о планах бороться за должность лидера лейбористов.

Перед этим политик победил на дополнительных парламентских выборах.