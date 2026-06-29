Дети за рубежом массово захотели быть инфлюенсерами и забыли о профессиях

Дети за рубежом хотят быть инфлюенсерами и не думают о профессиях

Tекст: Катерина Туманова

Новые данные исследования показали резкую смену детских карьерных мечтаний, о чем заявили авторы работы. Уже семилетние дети называют работу инфлюенсера в социальных сетях своей главной целью, а многие учащиеся средних и старших классов при опросе просто рисуют логотипы TikTok или YouTube, пишет Мэттью Симоно, профессор профессионального и технического образования Политехнического института Висконсин-Стаут в статье для The Conversation.

С 2021 года Симоно с коллегами общались с различными учениками начальной, средней и старшей школы в возрасте от 7 лет в США и Норвегии в 2024 году, чтобы понять, как дети представляют свою карьеру.

Авторы работы установили, что 60% школьников хотят стать инфлюенсерами или уже выбрали профессию под влиянием соцсетей. Даже те, кто не стремится к славе, признаются, что именно онлайн-контент подтолкнул их к выбору будущей специальности. Подростки объяснили выбор тем, что, по их словам, звезды соцсетей «знамениты» и «зарабатывают много денег».

«Более 60% учеников средней и старшей школы, опрошенных нами с 2021 по 2024 год, заявили, что хотят стать инфлюенсерами в социальных сетях или выбирают будущую карьеру, исходя из того, что увидели в интернете. Другими популярными кандидатами были профессиональный футболист, музыкант и актёр», – приводят исследователи итоги опроса.

При этом старшие школьники по-прежнему часто называют традиционные профессии, такие как электрик, инженер, учитель или сварщик.

Исследователи отмечают, что некоторые ученики находят контент вдохновляющим: так, один школьник из сельской местности захотел стать морским биологом, хотя ближайший океан находится более чем в 2 тыс. км от его дома.

Ученые предупреждают, что массовые мечты о славе могут привести следующее поколение к разочарованию. Даже среди успешных создателей контента более половины американских инфлюенсеров зарабатывают менее 15 тыс. долларов в год.

Профессор Симоно обращает внимание на отставание школьных программ профориентации от реальных интересов подростков. Фокус-группы со школьниками показали, что немногие считают эти онлайн-программы полезными. Одной девушке тест предложил работу водителем грузовика, хотя она уже была зачислена в медицинский колледж.

Исследователи подчеркивают, что на фоне слабой и формальной профориентации в школах социальные сети фактически конкурируют с системой образования за право формировать представления детей о будущем.

Они предупреждают: если школы не обновят подход к помощи ученикам, именно соцсети окончательно станут главным ориентиром для выбора профессии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Исследование показало рост популярности креативных профессий среди подростков в России. В России вырос интерес подростков к трудоустройству. Президент Владимир Путин отметил рост интереса молодежи к рабочим специальностям благодаря системе ранней профориентации.