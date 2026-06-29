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    29 июня 2026, 07:36 • Новости дня

    Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения двусторонних отношений.

    Белорусский лидер начал рабочий визит в Пекин, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе политика.

    Центральным событием поездки стали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений», – заявил Лукашенко во время разговора, комментируя глобальное сотрудничество двух государств.

    Китайский лидер подчеркнул, что партнерство Минска и Пекина достигло исторического максимума. Политики планируют продолжить общение за традиционным семейным обедом.

    До этого Лукашенко около суток общался с президентом Владимиром Путиным.

    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    29 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае

    Путин: Грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнюю встречу на Валдае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал «удачной и содержательной поездкой».

    «Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он добавил, что пригласил на встречу с Лукашенко председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», – сказал российский лидер.

    Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по решению украинского вопроса.

    «Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», – сказал он.

    Президент России отметил способность и готовность белорусского коллеги использовать мирные способы разрешения спорных вопросов, заверив, что грубые выпады в адрес Лукашенко не способны его поколебать.

    «Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – пояснил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. «Пул Первого» сообщал, что встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час.

    В июне Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ, а затем призвал прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии». Лукашенко назвал агрессивные заявления Зеленского  болтовней.

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    27 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов

    Junge Welt: Зеленский использует против Белоруссии методы Третьего рейха

    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Минска напоминают политику нацистской Германии, направленную на оказание давления и оправдание агрессии, сообщает Junge Welt.

    Издание пишет, что Владимир Зеленский применяет против Белоруссии тактику, схожую с методами Третьего рейха, передает РИА «Новости». Немецкое Junge Welt отмечает, что Киев выдвигает ультиматумы, пытаясь оказать постоянное давление на соседнее государство.

    «Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне», – подчеркивается в публикации.

    Журналисты полагают, что украинский лидер действует с полной уверенностью в поддержке западных союзников. Более того, авторы статьи предполагают, что спонсоры Киева могли сами подтолкнуть его к таким шагам. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского в адрес Минска полностью раскрывают его террористическую сущность.

    Ранее украинский лидер предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Политолог Владимир Скачко назвал подобное поведение киевских властей дешевой театральщиной.

    Российский МИД оценил резкие высказывания в адрес президента Белоруссии как проявление нацизма.

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    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

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    28 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    В Белоруссии заявили об отсутствии лимитов на приграничных заправках

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобилисты Белоруссии массово переходят на высокооктановое топливо, при этом дефицита горючего на станциях не предвидится, рассказал начальник управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции центрального аппарата «Белоруснефть» Валерий Атрощенко

    В республике зафиксировали увеличение объемов потребления высокооктанового горючего, передает БЕЛТА. Представитель центрального аппарата компании «Белоруснефть» Валерий Атрощенко рассказал о ситуации на внутреннем рынке. «Топлива на заправочных станциях и складах хранения в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику», – заверил он.

    Основная доля продаж приходится на дизельное топливо, занимающее около 55%. Следом идут автомобильные бензины с долей 40%, а оставшиеся 5% приходятся на пропан-бутан. Специалист отметил снижение популярности 92-го бензина примерно на 6% на фоне роста спроса на АИ-95 на 10%.

    Повышенное потребление объясняется традиционным сезонным фактором. Предприятие оперативно снабжает горючим наиболее загруженные станции. Атрощенко подчеркнул, что никаких лимитов на приграничных заправках для иностранцев и местных жителей нет, все реализуется свободно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании специального штаба для мониторинга ситуации с топливом.

    Власти Забайкальского края из-за нехватки горючего ограничили продажу бензина физическим лицам до 15 литров за одну заправку.

    Весной европейцы ради экономии начали массово скупать дешевое топливо на приграничных заправках в Калининградской области.


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    26 июня 2026, 22:50 • Новости дня
    «Пул Первого»: Встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже пятый час, следует из сообщения близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул Первого».

    «Президенты в эти минуты продолжают общаться», – сказано в сообщении, опубликованном в 22.26 мск.

    Отмечается, что разговор проходит в формате тет-а-тет. Встреча носит закрытый характер, не предусмотрены ни фото, ни видеосъемка. Подчеркивается, что у глав государств «много тем для обсуждения». Диалог продолжается более 4,5 часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае в закрытом формате тет-а-тет.

    На встрече лидеры двух стран обсуждают повестку Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности.

    По итогам встречи президенты России и Белоруссии не планируют делать заявления для прессы или подписывать документы.

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    28 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Лукашенко отправился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщили СМИ.

    Как пишет близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.

    Отмечается, что белорусский лидер намерен посетить ряд государств для проведения переговоров на высшем уровне. Кроме того, будут обсуждаться масштабные и перспективные для Белоруссии проекты в различных сферах.

    В пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

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    27 июня 2026, 19:01 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко продолжили в субботу общение на Валдае

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в резиденции главы российского государства на Валдае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ранее появившуюся информацию о продолжившейся встрече Путина и Лукашенко, передает ТАСС.

    «Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», – рассказал представитель Кремля.

    Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил подписание документов и заявления для прессы по итогам этого общения.

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    26 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Кремль анонсировал пятничные переговоры Путина и Лукашенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве в пятницу состоится рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да. Это действительно так», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запланированном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал сообщил, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Россию. Ожидается, что на встрече главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в регионе и на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором проведении очередного раунда переговоров.

    До этого представитель Кремля сообщил о подготовке двусторонних контактов.

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    27 июня 2026, 05:20 • Новости дня
    Россия подтвердила заседание СБ ООН по атаке ВСУ на автобус с детьми

    Евстигнеева: Заседание СБ ООН по атаке ВСУ на автобус с детьми состоится 29 июня

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН соберется 29 июня, чтобы обсудить атаку украинского беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей, сообщила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

    «Председательство назначило заседание на 29 июня в 15.00 (22.00 мск)», – приводит слова Евстигнеевой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совбеза ООН из-за удара украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Евстигнеева на заседании Совбеза ООН заявила о цели удара по автобусу как о попытке втянуть Минск в конфликт.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об установлении личностей заказчиков атаки на автобус с белорусскими детьми и их объявлении в международный розыск.

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    27 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Анонсированы переговоры президентов России и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в субботу, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    «Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе», – отметила она. Рабочий визит главы белорусского государства в Россию продолжается, передает РИА «Новости».

    Накануне Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран уже провели переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.

    Политики сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее исключил подписание документов по итогам этой встречи.

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    27 июня 2026, 01:15 • Новости дня
    Назначено заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области

    СБ ООН назначил на 29 июня обсуждение удара ВСУ по автобусу в Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    Совбез ООН соберется 29 июня на заседание, посвященное преднамеренному удару украинских военных по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил источник в организации.

    Заседание состоится в 22.00 мск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совбеза ООН из-за преднамеренного удара ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами.

    Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева назвала удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми попыткой втянуть Минск в конфликт.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус.

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