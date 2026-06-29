В Омске задержали подозреваемых в убийстве пропавшего студента

Tекст: Алексей Дегтярёв

Тело нашли через пять дней после пропажи с признаками насильственной смерти, его обнаружили на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта, пояснила Волк, передает ТАСС.

В ходе расследования оперативники установили группу из семи человек в возрасте от 22 до 24 лет, входивших в круг общения убитого. По данным полиции, злоумышленники из корыстных побуждений заманили студента на пустырь, связали и нанесли ему ножевые ранения, после чего попытались скрыть следы преступления.

Сейчас подозреваемые задержаны, их поместили в изолятор временного содержания.

По версии следствия, злоумышленники подготовились к преступлению заранее. Они создали план, закупили скотч, пакеты и перчатки, а также приняли меры для создания алиби.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Кемерово правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней школьницы.