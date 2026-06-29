Масштабные лесные пожары охватили почти пять тысяч гектаров в Якутии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По состоянию на утро 29 июня 2026 года в Якутии зафиксированы масштабные возгорания лесных массивов, передает ТАСС. В пресс-службе региональной «Авиалесоохраны» рассказали о текущей ситуации в республике.

«Всего в республике на 08:00 29 июня 2026 года действуют 12 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 4 816,3 га. За отчетный период ликвидированы семь лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 3 960,5 га», – сообщили представители ведомства.

В настоящее время борьбу с огненной стихией ведут 341 человек. Очаги возгорания зафиксированы на территории семи районов: Верхневилюйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского и Среднеколымского. Якутия традиционно считается одним из самых пожароопасных субъектов страны, где леса занимают свыше 83% территории, а пожароопасный сезон в этом году стартовал 8 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года патрулировавший пожароопасную обстановку самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в якутском лесу.

В конце прошлого лета самая сложная ситуация с возгораниями сохранялась именно в этой республике.

Для борьбы со стихией власти региона привлекали свыше 300 человек.