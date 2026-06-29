Над Севастополем сбили два дрона

«Работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», – написал Развожаев в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 июня военные уничтожили два украинских беспилотника в Балаклавском районе Севастополя.
«Работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», – написал Развожаев в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 июня военные уничтожили два украинских беспилотника в Балаклавском районе Севастополя.
Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.
«Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.
Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.
Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.
Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.
Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды. «Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.
Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла. Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.
Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.
Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.
«Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубинув, которое распространила пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.
Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.
«Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –
«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».
Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».
Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово Украине.
На старте плей–офф пройдут встречи Германия – Парагвай (29 июня, Фоксборо), Франция – Швеция (1 июля, Ист–Ратерфорд), ЮАР – Канада (28 июня, Инглвуд), Нидерланды – Марокко (30 июня, Монтеррей), Португалия – Хорватия (3 июля, Торонто), Испания – Австрия (2 июля, Инглвуд), США – Босния и Герцеговина (2 июля, Санта–Клара), Бельгия – Сенегал (1 июля, Сиэтл), Бразилия – Япония (29 июня, Хьюстон), Кот–д’Ивуар – Норвегия (30 июня, Арлингтон), Мексика – Эквадор (1 июля, Мехико), Англия – ДР Конго (1 июля, Атланта), Аргентина – Кабо–Верде (4 июля, Майами), Австралия – Египет (3 июля, Арлингтон), Швейцария – Алжир (3 июля, Ванкувер), Колумбия – Гана (4 июля, Канзас–Сити).
Ранее сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей–офф ЧМ.
Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.
Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.
Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.
В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».
В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.
Как сообщил Собянин в MAX, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.
Собянин добавил, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.
Мэр Москвы сообщил также, что с пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе – в инженерном предпрофессиональном классе. Кроме того, Малкова становилась победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», призёром олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».
«Свою профессию она хочет связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева», – сообщил Собянин.
Ранее московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл.
Захарова: Зеленский предает предков установкой памятника Мазепе в Киеве
«Зеленский заявил, что памятник Мазепе будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно», – отметила дипломат в Telegram-канале.
«Вот так приблудный пес Мазепа теперь соединил свою судьбу с великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко благодаря решению наркодиктатора, в очередной раз предавшего своих собственных предков», – уточнила она.
По ее словам, народу навязывают откровенную ложь, полностью игнорируя истинное отношение Тараса Шевченко к гетману.
В своих текстах поэт именовал исторического деятеля бродячим псом. Иван Мазепа вошел в историю как политик рубежа XVII и XVIII веков, который во время Северной войны перешел на сторону шведского короля Карла XII. Из-за измены присяге русскому царю гетмана лишили всех государственных наград и предали церковной анафеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мракобесием планы установки бюста Ивана Мазепы у Киево-Печерской лавры.
Месяцем ранее дипломат рассказала о намерениях украинских властей создать масштабный мемориал коллаборационистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил лидерство киевского режима в уничтожении исторических монументов.
«Единая Россия» готовится к проведению первого этапа съезда в российской столице, в ходе которого будут выдвинуты кандидаты на предстоящие думские выборы. Парламентская кампания началась 16 июня после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС
Согласно закону, партии обязаны провести съезды в течение 25 дней с начала кампании. «Единая Россия» станет третьей из парламентской пятерки, кто выполнит эту процедуру, после КПРФ и ЛДПР. Предвыборный съезд разделен на два этапа: первый посвящен выдвижению кандидатов, второй, запланированный на август, – утверждению программы.
Ожидается, что общефедеральную часть списка партии составят не более пяти человек с высоким авторитетом в обществе. В 2026 году единороссы планируют выдвинуть максимально возможное количество кандидатов – 625 человек. Также обновится региональная структура списка, в который могут войти до 55 действующих губернаторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» планирует выдвинуть бывшего омбудсмена Татьяну Москалькову кандидатом на парламентских выборах.
По итогам предварительного голосования победителями стали 480 ветеранов спецоперации.
Секретарь генсовета Владимир Якушев анонсировал обновление состава думской фракции минимум на четверть.
Об инциденте с арендаторами, которые вынесли из чужого жилья мебель и сантехнику, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Bild. Владелица недвижимости Натали Шелл, переехавшая в детстве в Германию из Казахстана, в 2025 году пустила в свой дом украинскую семью. Женщина сдала квартиру площадью 140 квадратных метров паре с шестью детьми, поскольку искренне сочувствовала их положению.
Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью обчистили помещения. Злоумышленники забрали плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также целиком демонтировали систему отопления. Потерпевшая оценивает нанесенный ущерб в сумму, превышающую 100 тыс. евро.
В настоящее время бывшие квартиранты благополучно вернулись на родину. «Люди прислали мне скриншоты из Инстаграма с фотографиями моего арендатора и его сына, укладывающих плитку на Украине. Как будто ничего не произошло, я в шоке», – заявила Шелл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ всерьез обеспокоились возможным кризисом из-за наплыва украинских переселенцев.
Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт указал на радикальное изменение отношения немцев к приезжим.
Немецкий журнал Compact зафиксировал рост числа уголовных преступлений со стороны беженцев.
Покидающий свой пост премьер-министр Британии Кир Стармер планирует стать генеральным секретарем НАТО в 2028 году, пишет The Observer. Для получения этой должности ему потребуется серьезная поддержка со стороны нового правительства.
Место Стармера вскоре займет Энди Бернэм, который позиционирует себя как выходец из рабочего класса. Однако один из британских министров выразил сомнение в легкости этой роли: «Энди делает так, что быть обычным кажется почти не требующим усилий, но быть премьер-министром – это не обычная работа».
Пребывание на посту главы правительства серьезно изменило жизнь Стармера. В прошлом году его дом подвергся поджогу, после чего семье политика пришлось искать более безопасное жилье. Кроме того, он столкнулся с масштабной кампанией дезинформации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Несмотря на трудности, Стармер сохранил хорошие отношения с мировыми лидерами. На недавнем саммите G7 европейские коллеги выразили ему высокое уважение, а с президентом Украины Владимиром Зеленским британский политик поддерживает тесный контакт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер досрочно покидает свой пост из-за экономических проблем.
Бывший мэр Манчестера Энди Бернэм объявил о намерении стать новым лидером Лейбористской партии.
Сотни недовольных граждан собрались у правительственной резиденции в Лондоне.
Путин: Украинский режим заплатит за преступления на Курщине утратой территорий
«Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. При этом президент России отметил, что российские военные находятся уже в 10,5 километрах от самих Сум.
Глава государства пояснмл, что задача российской армии на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль российских границ. «Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», – напомнил Путин. –
«Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Иволжанское в Сумской области. В Сумской области повреждены автозаправочные станции.
Российские войска нанесли удары КАБами по промышленным объектам в Сумах.
Текущие запасы бензина в стране достигают 1,7 млн тонн, передает РИА «Новости». Этот показатель почти равен результатам за аналогичный период прошлого года.
«По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – заявил президент в ходе профильного совещания.
Российский лидер также предложил рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан, бизнеса и социально значимых предприятий. Участникам встречи предстоит обсудить эффективность реализации уже принятых в этой сфере решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту предложения для нормализации ситуации с бензином.
Кабинет министров подготовил комплекс мер для поддержки бесперебойных поставок горючего.
Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ
«Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.
«Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.
«Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.
«Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.
«Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.
«При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.
Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.
В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».
Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.
С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.
Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.
Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.
Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.
Российский лидер в ходе партийного съезда выступил с поддержкой инициативы, касающейся отечественных преподавателей. Глава государства одобрил предложение о признании особого положения педагогов в обществе, передает Telegram-канал «Единой России».
«Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о новых мерах поддержки тем, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.
В прошлом году глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.
Ранее российский лидер предложил назначить специальные доплаты школьным наставникам.
Правительство Израиля поддержало резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи, сообщает ТАСС. Инициатором документа выступил глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар.
«Правительство Израиля утвердило сегодня представленный мной проект резолюции о признании геноцида армян», – заявил министр в распространенном видеообращении. По его словам, эти трагические события привели к гибели 1,5 млн человек и разрушению культурного наследия.
Саар выразил благодарность премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим членам кабинета за поддержку инициативы. Он подчеркнул, что принятие этого решения является моральным долгом еврейского государства.
Геноцидом армян называют массовое истребление и депортацию армянского населения в 1914-1918 годах. Турция признает факт гибели людей, но категорически отвергает термин «геноцид» и оспаривает число жертв.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал инициативу главы МИД страны Гидеона Саара. В апреле президент России Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины трагедии. Архиепископ Езрас назвал всеобщее признание геноцида святым долгом армян.