Британия навсегда отменила закон о наказании за бродяжничество

Tекст: Катерина Туманова

С понедельника сон на улице перестанет считаться уголовным преступлением в Британии благодаря официальной отмене устаревшего нормативного акта, действовавшего более двух веков, пишет Independent.

Британское министерство жилищного строительства подтвердило формальную отмену закона о бродяжничестве. Изначально документ приняли в 1824 году для борьбы с праздными лицами и мошенниками. Теперь отмена стала возможной благодаря новому закону о преступности и полиции.

«Эти новые положения, которые включают такие правонарушения, как содействие попрошайничеству и незаконное проникновение с целью совершения преступления, призваны заполнить любые правовые пробелы, оставшиеся после отмены старого закона, по словам чиновников», – сказано в статье.

Министр жилищного строительства Стив Рид поприветствовал данное решение. «Бездомные – это не преступники, это люди, которым нужна помощь», – заявил политик. Он добавил, что правительство переходит от наказания к профилактике.

Благотворительные организации назвали событие переломным моментом. Руководители профильных фондов подчеркнули важность гуманного подхода, который устраняет коренные причины проблемы и помогает уязвимым слоям населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер перед отставкой собрался выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил, спор вокруг которого ранее привел к отставке министра обороны Джона Хили. Британский король Карл III заплатил более 39,5 млн долларов налогов, что стало первым актом публичного раскрытия финансов монарха. При этом искусственный интеллект впервые выиграл дело в британском суде.



