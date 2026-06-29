Эксперт Шилина назвала самую уязвимую для мошенников категорию подростков

Эксперт Шилина: Наиболее уязвимы мошенникам подростки 14-17 лет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Несовершеннолетние москвичи с хорошей успеваемостью и множеством увлечений регулярно попадаются на уловки аферистов, пояснила Шилина ТАСС.

«В нашем портрете получились 14-17-летние москвичи. И в дополнение скажу, что для меня было большим открытием, что это как раз не трудные подростки, а именно дети из хороших, полных семей, которые имеют увлечения, ходят в какие-то секции, являются ответственными. И вот эта ответственность иногда их немножечко подводит, наверное», – сказала она.

Специалист добавила, что ответственность перед школой и родителями является отличным качеством, однако с ним необходимо правильно работать.

По ее словам, взрослым следует объяснять детям, что при поступлении сомнительных заданий от незнакомцев нужно остановиться и тщательно обдумать ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня столичные полицейские задержали похитившего у подростка почти 5 млн рублей курьера мошенников. В МВД предупредили граждан о новой схеме кражи родительских денег через несовершеннолетних.