FT: Британия решила заказать гибридные боевые корабли с возможностью запуска дронов

Военно-морские силы Британии намерены закупить гибридные боевые корабли для запуска беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Ожидается, что эти суда поступят на вооружение в начале 2030-х годов.
«Королевский военно-морской флот закажет по меньшей мере шесть боевых кораблей, которые могут выпускать дроны в воздух и под воду... Это будут первые гибридные военные корабли ВМС, они должны быть поставлены в начале 2030-х годов», – говорится в публикации.
Британские власти отдают приоритет развитию беспилотных систем, отказываясь от строительства традиционной техники, включая восемь эсминцев типа 83 и пять фрегатов типа 32. Ранее издание The Times сообщало, что Лондон решил не заменять стареющие корабли флота, перенаправив средства на инвестиции в дроны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики отметили критическое истощение британского военного флота.
Командование королевских военно-морских сил анонсировало замену части экипажей на новых кораблях машинами.
Британское министерство обороны пообещало передать Киеву 120 тысяч различных беспилотников в течение текущего года.