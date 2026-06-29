Москвичей предупредили о кратковременных дождях

Морги при похоронных бюро в Париже заполнены до предела из-за резкого роста числа смертей, вызванного аномальной жарой, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон сообщил, что в пригородах ситуация с доступными местами также становится крайне напряженной.
«Сейчас ситуация ухудшается. Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены», – заявил Катон в эфире телеканала. Семьям умерших предлагают размещать тела в более удаленных учреждениях.
По словам представителя федерации, запланированные на начало следующей недели похороны могут временно снизить загруженность моргов. Однако после этого сфера ритуальных услуг столкнется с перегрузкой крематориев, что приведет к увеличению сроков захоронения и кремации в стране.
В середине недели метеослужба Франции вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов из-за рекордной жары, когда температура достигала 40 градусов.
Одновременно температурный рекорд был побит в Дании, где воздух прогрелся до 37 градусов тепла, превысив показатель 1975 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе порядка 193 млн человек столкнулись с экстремально высокими температурами. Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни более 200 европейцев.
редняя максимальная температура на территории Франции ранее достигала рекордных 38,2 градуса Цельсия.