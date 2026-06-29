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    29 июня 2026, 06:17 • Новости дня

    Москвичей предупредили о кратковременных дождях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале рабочей недели жителей столичного региона ожидают комфортные температуры, переменная облачность и небольшие осадки, сообщил Гидрометцентр.

    В понедельник в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Днем воздух в столице прогреется до 21-23 градусов тепла.

    В ночные часы температура в городе может опуститься до 13 градусов. Синоптики также ожидают северо-западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 749 миллиметров ртутного столба.

    На территории Подмосковья дневная температура будет варьироваться от 19 до 24 градусов. В ночь на вторник столбики термометров в области могут показать до 14 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее синоптики спрогнозировали потепление в Москве до 25 градусов.

    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

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    26 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые: Аномальная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Global Environmental Change: Сильная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Tекст: Денис Тельманов

    Периоды экстремальной жары и засухи за последние 18 лет поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

    Исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Global Environmental Change, показало разрушительные последствия климатических изменений для экономики домохозяйств, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, в период с 2004-го по 2022 год в среднем тепловые волны и засухи привели к увеличению показателя риска бедности в Европе на 1,1 процентных пункта, что соответствует дополнительным 5,6 млн человек», – говорится в материале.

    Специалисты установили, что аномально жаркий день в сочетании с засушливой погодой снижает доходы семей на 2,9%. По отдельности эти факторы уменьшают семейный бюджет на 0,7% и 1,8% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались жители Мадрида, центральных районов Испании, Венгрии и Италии из-за частых тепловых волн и засух.

    Метеорологические службы европейских стран фиксируют рекордные температуры. В Швейцарии показатели достигли максимума почти за 80 лет. Во Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов.

    Британское метеорологическое бюро сообщило о рекордных 36,1 градуса на юге Англии. В ряде стран, включая Нидерланды и Италию, температура поднимается к отметке 40 градусов, из-за чего объявлен красный уровень опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Метеорологическая служба Франции зафиксировала более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары. Британские медицинские учреждения сократили объем плановой помощи из-за высоких температур.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    27 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Парижские морги переполнились из-за рекордной жары

    Морги в Париже оказались полностью заполнены из-за аномальной жары во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Франции возникла острая нехватка мест в похоронных учреждениях на фоне экстремальных температур, охвативших страну.

    Морги при похоронных бюро в Париже заполнены до предела из-за резкого роста числа смертей, вызванного аномальной жарой, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон сообщил, что в пригородах ситуация с доступными местами также становится крайне напряженной.

    «Сейчас ситуация ухудшается. Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены», – заявил Катон в эфире телеканала. Семьям умерших предлагают размещать тела в более удаленных учреждениях.

    По словам представителя федерации, запланированные на начало следующей недели похороны могут временно снизить загруженность моргов. Однако после этого сфера ритуальных услуг столкнется с перегрузкой крематориев, что приведет к увеличению сроков захоронения и кремации в стране.

    В середине недели метеослужба Франции вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов из-за рекордной жары, когда температура достигала 40 градусов.

    Одновременно температурный рекорд был побит в Дании, где воздух прогрелся до 37 градусов тепла, превысив показатель 1975 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе порядка 193 млн человек столкнулись с экстремально высокими температурами. Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни более 200 европейцев.

    редняя максимальная температура на территории Франции ранее достигала рекордных 38,2 градуса Цельсия.

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    28 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    В результате падения с седьмого этажа в Москве погибла пятилетняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа после того, как попыталась опереться на москитную сетку, ребенок погиб, сообщили в столичной прокуратуре.

    Трагедия произошла на улице Абрамцевской, передает РИА «Новости».

    «Девочка 2021 года рождения скончалась», – сказали в ведомстве.

    За ходом процессуальной проверки, которую проводят по факту гибели девочки, следит Бутырская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома, облокотившись на москитную сетку.

    В марте в Москве трехлетний ребенок скончался в больнице после падения из окна квартиры на пятом этаже.

    Ранее в столице девочка 2021 года рождения выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку, и погибла.

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    27 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил, что военнослужащие Министерства обороны предотвратили воздушный удар по столице.

    «Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Вскоре градоначальник дополнил информацию заявлением об успешном отражении атаки еще одного дрона.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитой техники в оперативном режиме работают представители столичных экстренных служб. Профильные специалисты ликвидируют последствия инцидента и обеспечивают безопасность прилегающих территорий.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

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    27 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых вечером в субботу на подлете к Москве БПЛА выросло до 12, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщал о ликвидации трех дронов, затем системы ПВО уничтожили еще пять летевших на Москву беспилотников.

    Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве.

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    28 июня 2026, 00:17 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве
    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще два БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как следует из его сообщений, за сутки сбиты 25 беспилотников.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    До этого он сообщил об уничтожении еще одного БПЛА.

    По подсчетам ТАСС, основанным на сообщениях Собянина, за минувшие сутки силами ПВО было уничтожено 25 вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты зенитных комплексов в субботу отразили массированную воздушную атаку, перехватив 124 вражеских аппарата самолетного типа над Центральной Россией и южными территориями страны.

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    26 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Минэнерго предложило запретить майнинг в московском регионе и Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики подготовило проект постановления об ограничении добычи цифровых валют на территории столичного региона и нескольких муниципалитетов приграничной зоны с 1 июля.

    Соответствующий проект постановления уже опубликован ведомством на официальном портале правовых документов, передают РИА «Новости». Предполагаемый срок действия ограничений – с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2032 года, говорится в тексте документа.

    Они полностью затронут столицу и Московскую область. Кроме того, новые правила должны распространиться на город Льгов и восемь муниципальных районов Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительственная комиссия рекомендовала ограничить добычу цифровых активов в столичном регионе и Курской области.

    В апреле министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов предложил ввести запрет на майнинг из-за высоких нагрузок на энергосистему.

    С января 2025 года аналогичные ограничения вступили в силу в десяти других регионах России.

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    27 июня 2026, 14:23 • Новости дня
    В Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Порядка 193 млн человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, пишут западные СМИ.

    «По меньшей мере 193 млн человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», – говорится в сообщении France Press.

    Тем временем во Франции блогеры публикуют ролики, где жарят яичницу с беконом прямо на раскаленных солнцем подоконниках, отмечает канал 360.

    Как сообщает , страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Метеослужба Meteo-France зафиксировала 24 июня среднюю температуру на уровне 38,5 градуса, а в Париже столбики термометров поднялись до плюс 40,3 градуса.

    Спасаясь от зноя, люди купаются в Сене и других водоемах, где это запрещено. Из-за нарушений правил безопасности число утонувших во Франции достигло 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура на территории Франции достигла 38,2 градуса Цельсия.

    Метеорологи зафиксировали в стране более 170 температурных рекордов.

    Беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

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    26 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    Тишковец: В начале июля Москву ждут ливни и штормовой ветер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт, который принесет с собой штормовой ветер и значительное количество осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Экстремальные погодные явления будут сопровождаться резким похолоданием, пояснил Тишковец РИА «Новости».

    «В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26 – плюс 31. Но жара будет недолгой. 3 числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями – за сутки может вылиться до 65 миллиметров или три четверти месячной нормы – и понижением дневной температуры до плюс 19 – плюс 24», – рассказал метеоролог.

    Специалист также отметил, что, по предварительным данным, предстоящий июль в Центральной России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется дефицит осадков в течение месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

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    26 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Ученые: С обратной стороны Солнца к Земле выйдет крупная группа пятен

    ИКИ РАН: Крупнейшая группа солнечных пятен выйдет к Земле

    Tекст: Мария Иванова

    Вторая по величине в этом году активная область на Солнце стремительно растет и к началу июля окажется точно напротив Земли, предупредили ученые.

    Огромное скопление темных зон появилось в поле зрения исследователей всего трое суток назад, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Активная область 4478 быстро растет и уже достигла площади 825 единиц, став второй по величине в 2026 году.

    Лидерство пока удерживает область 4366, наблюдавшаяся в первой половине февраля. Тогда она достигла площади 1100 единиц и спровоцировала пять вспышек высшего класса X, включая мощнейший взрыв уровня X8.1.

    Текущая группа пока демонстрирует умеренную активность, произведя 11 слабых вспышек класса С. Однако специалисты относят образовавшийся центр к опасной категории из-за постоянных выбросов плазмы в открытый космос, которые пока избегали столкновения с Землей.

    Точно по центру солнечного диска пятна окажутся 1 июля. За оставшиеся пять дней эта гигантская структура может как полностью разрушиться, так и выйти на пик своей энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле из-за быстрого роста скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры началась слабая магнитная буря уровня G1.

    Ранее мощный поток космического вещества от активности класса М прошел мимо нашей планеты.

    В мае на скрытой части Солнца образовался гигантский центр активности.

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    26 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    Мощные смерчи обрушились на побережье Сочи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Опасные водяные вихри вплотную приблизились к береговой линии Сириуса, поднимая высокие столбы воды и лишая управления легкие катера, сообщили СМИ.

    Свидетели происшествия массово делятся в социальных сетях пугающими кадрами стихии. Отмечается, что ветер вырывает брызги из гигантских столбов, а находящиеся поблизости лодки раскидывает в разные стороны. Испуганные люди на набережных вынуждены экстренно искать укрытие, передает «Комсомольская правда».

    Пользователи в комментариях с тревогой вспоминают катастрофу 26 сентября 2001 года. Тогда над Адлером в районе устья реки Мзымты сформировался один из сильнейших ураганов в истории Черного моря. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду при ширине фронта до полукилометра.

    Трагедия унесла жизнь одного человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Стихия разрушила десятки баз отдыха, выкорчевала деревья и оставила часть города затопленной. Местные жители с ужасом вспоминали: «Крыши летели, как фанера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года смерчи прошли в Адлере и на территории Сириуса.

    Летом прошлого года необычная горизонтальная воронка образовалась над Черным морем в районе Туапсе.

    Несколькими днями ранее мощный торнадо возник в городе Кушва Свердловской области.

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    27 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал аномально теплый июль в Центральной России

    Синоптик Тишковец: Июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше нормы

    Tекст: Мария Иванова

    Второй месяц лета в центральных регионах России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы на фоне дефицита осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

    Предстоящий июль порадует жителей теплом и небольшим количеством осадков, написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    «Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков», – отметил метеоролог.

    В ближайшие выходные западные и северные территории Русской равнины окажутся под влиянием азорского антициклона. Он обеспечит солнечную и сухую погоду. При этом на юге и востоке страны атмосферное давление снизится из-за формирования циклона над Прикамьем.

    Самые сильные ливни пройдут в Среднем Поволжье, где выпадет от одного до четырех ведер воды на квадратный метр. Температура на севере европейской части страны составит от 20 до 25 градусов тепла. В Калининградской области воздух прогреется до 35 градусов.

    В Москве выходные пройдут без существенных осадков при комфортных 19–25 градусах. В начале следующей недели возможны кратковременные дожди, а в первые дни июля ожидается потепление до 30 градусов, после чего температурный фон стабилизируется.

    Ранее сообщалось, что начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт со штормовым ветром.

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    26 июня 2026, 12:04 • Новости дня
    На подлете к Москве поразили 50 дронов с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возле российской столицы уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Это 50-й БПЛА, сбитый у столицы с начала суток.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над всей Россией перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников.

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