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    29 июня 2026, 06:12 • Новости дня

    Дороги в венесуэльском штате Ла-Гуайра восстановили на 90% после землетрясений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В наиболее пострадавшем от стихии венесуэльском штате Ла-Гуайра почти полностью завершен ремонт дорожного покрытия, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

    «Команды продолжают работать над полным восстановлением электроснабжения в штате, а также водоснабжения, которое восстановлено на 68%, и дорог, которые восстановлены приблизительно на 90%», – заявила Родригес в эфире телеканала ABC, передает РИА «Новости».

    Политик также отметила, что подача электричества в пострадавшем районе налажена примерно на 75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия разрушительных землетрясений на северном побережье Венесуэлы унесла жизни 1430 человек. Подземные толчки повредили 1423 объекта инфраструктуры.

    26 июня 2026, 21:13 • Новости дня
    В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
    В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные подземные толчки в штате Яракуй в Венесуэле привели к гибели сотен людей, а более 50 тыс. местных жителей числятся пропавшими без вести, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

    «Это чрезвычайно сложная спасательная операция. Более 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести, более 500 погибли, поэтому разбор завалов представляет собой колоссальную задачу», – заявил представитель организации, передает ТАСС.

    В зоне бедствия повсюду видны разрушенные здания, спасатели продолжают искать выживших под руинами.

    Напомним, трагедия произошла вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в десяти километрах друг от друга на территории штата Яракуй, после чего последовало 214 афтершоков.

    На данный момент подтверждена гибель 589 человек, пострадали почти 3 тыс. жителей.

    В январе 2010 года в Гаити при подобных обстоятельствах погибли более 200 тыс. граждан, в октябре 2005 года в Кашмире жертвами стали около 73 тыс., а стихия на границе Турции и Сирии в феврале 2023 года унесла жизни почти 53,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589 человек.

    Местные жители подали более 9 тыс. заявлений о пропавших без вести через специальную цифровую платформу.

    В результате стихийного бедствия пострадали трое граждан России.

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    26 июня 2026, 18:50 • Новости дня
    Из-за сильного землетрясения около Токио пострадали две пожилые женщины

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два человека получили травмы во время сильного землетрясения, произошедшего в пятницу вечером недалеко от Токио.

    В результате мощных подземных толчков магнитудой 5,6 рядом с вулканом Фудзи обрушились стены домов и сошел оползень, передает ТАСС. Пострадавшими оказались две пожилые женщины в возрасте 80 и 90 лет из префектур Яманаси и Канагава. Находясь в своих домах, они упали и получили ушибы.

    Эпицентр стихии располагался рядом со знаменитым вулканом Фудзи, в районе пяти озер у его подножия. Очаг залегал на глубине 20 километров. Японские сейсмологи заверили, что природное явление не спровоцировало активность спящего вулкана.

    Мощность землетрясения по японской семибалльной шкале составила 6-, при магнитуде 5,6. Подземные толчки ощущались в столичном регионе: в Токио раскачивалась мебель и падала посуда. Изначально была объявлена угроза цунами, но вскоре предупреждение сняли.

    Власти зафиксировали обрушение стены жилого дома в пригороде Токио и сход оползня в Яманаси. Метеорологическое управление предупредило об угрозе новых оползней.

    При канцелярии премьер-министра Санаэ Такаити создан кризисный штаб. Глава правительства призвала жителей сохранять бдительность и пообещала сделать все возможное для защиты населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,5. Накануне десять жителей северо-востока Японии получили ранения при мощных подземных толчках.

    В апреле премьер-министр Санаэ Такаити поручила экстренно оценить ущерб от весеннего стихийного бедствия.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    27 июня 2026, 20:19 • Новости дня
    Спасатели нашли девочку-подростка с питомцем в обрушившемся здании в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты из Сальвадора обнаружили выжившую 15-летнюю школьницу и ее питомца на девятом этаже обрушившегося после землетрясения дома в Венесуэле, сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.

    «Мы нашли живой Камилу Софию Медину Ривас, 15-летнюю девочку, оказавшуюся в ловушке вместе со своим питомцем на девятом этаже обрушившегося здания», – написал глава государства в социальной сети.

    Политик уточнил, что мать пострадавшей находится внизу вместе с частью спасательной бригады. Чтобы добраться до подростка, специалистам предстоит пробить еще несколько стен. Для этого на место происшествия уже доставили дополнительные инструменты, передает ТАСС.

    Букеле подчеркнул наличие необходимой техники и опытного персонала, выразив уверенность в скором спасении.

    Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. По последним данным, жертвами стихии стали 920 человек. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. После основного удара последовало 214 афтершоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель ООН Том Флетчер заявил о 50 тыс. пропавших без вести местных жителей.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

    Власти США выделили 150 млн долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения.

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    27 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиян выросло до четырех

    Tекст: Антон Антонов

    В результате землетрясения в венесуэльском штате Ла-Гуайра пострадали четверо россиян, включая ребенка, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Мелик-Багдасаров сообщил, что травмы легкой и средней тяжести получили пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Все они проживают в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что всем пострадавшим уже оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает. Состояние здоровья россиян врачи оценивают как стабильное.

    По словам посла, информация о соотечественниках, которым уже помогает медперсонал, и о новых пострадавших поступает в посольство в реальном времени. В диппредставительстве постоянно дежурят сотрудники, поддерживающие связь с венесуэльскими властями и соотечественниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Каракасе сообщило о трех россиянах, пострадавших после землетрясений в Венесуэле.

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения.

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    27 июня 2026, 20:53 • Новости дня
    Число погибших при мощном землетрясении в Венесуэле достигло 1430 человек

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 1430 человек при землетрясениях

    Tекст: Мария Иванова

    Серия разрушительных землетрясений магнитудой до 7,5 на северном побережье Венесуэлы унесла жизни 1430 человек.

    В результате серии сильных сейсмических событий на территории страны погибли 1430 человек, передает РИА «Новости».

    Различные травмы получили свыше 3,3 тыс. граждан, которым экстренно оказывается необходимая медицинская помощь.

    «На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования – их семьям и близким», – заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

    Власти зарегистрировали более 3 тыс. семей, лишившихся жилья, для них открыты специальные убежища.

    Политик отметил, что после основных ударов магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировано 430 афтершоков. Подобная активность говорит об огромном масштабе высвобожденной тектонической энергии.

    Спасательные работы в наиболее пострадавших регионах идут в круглосуточном режиме. К разбору завалов присоединились иностранные специалисты, численность которых превысила 2 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, Москва предложила Каракасу свою поддержку.

    Напомним, в субботу спасатели обнаружили живую 15-летнюю школьницу под завалами обрушившегося здания.

    Разрушительная стихия повредила более 1,4 тыс. различных объектов инфраструктуры.

    Во время землетрясения пострадали трое российских граждан.

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    26 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Российские дипломаты не пострадали при землетрясениях в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты, члены их семей и сотрудники российских предприятий в ходе землетрясений в Венесуэле не пострадали, здание посольства не повреждено, сообщили в посольстве в Каракасе.

    В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также российских компаний, работающих в этой стране, нет, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что разрушений на территории учреждения не зафиксировано.

    Количество жертв двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

    Землетрясение в Венесуэле повредило более 1,4 тыс. объектов инфраструктуры.

    При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян.

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    27 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана

    Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане

    Tекст: Мария Иванова

    Жители сразу нескольких регионов Таджикистана ощутили сильные подземные толчки магнитудой 5.

    Землетрясение магнитудой 5 магнитудой произошло на территории Таджикистана в 19.20 по местному времени (17.20 мск), передает РИА «Новости».

    «Землетрясение магнитудой 5 произошло на территории Таджикистана в 19.20 местного времени, эпицентр подземного толчка магнитудой 6 находился в провинции афганский Бадахшан в 285 километрах от Хорога», – сообщили в сейсмологической службе Национальной академии наук страны.

    В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Хороге магнитуда составила 4-5. В Душанбе и Кулябе сила толчков достигла 4, а в Худжанде – 3. По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям, разрушений и пострадавших в результате природного явления нет.

    Напомним, в субботу на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,8.

    В апреле прошлого года сейсмологи зафиксировали в Таджикистане мощные подземные толчки магнитудой 6,4. На следующий день в республике случилось пятое за двое суток землетрясение.

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    26 июня 2026, 20:30 • Новости дня
    При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

    Посольство: При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

    Tекст: Вера Басилая

    После землетрясений в Венесуэле известно о трех пострадавших россиянах, заявили в посольстве России в Каракасе.

    Посольство России сообщило, что после землетрясений в Венесуэле пострадали трое россиян, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие», – заявили в дипмиссии.

    Накануне Ассоциация туроператоров России не зафиксировала пострадавших организованных туристов из РФ после землетрясения в Венесуэле.

    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 589 человек.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила российского лидера Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией.

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    28 июня 2026, 01:00 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья японского острова Хонсю

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1, данных о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Сейсмособытие произошло в 20.21 по времени UTC (23.21 мск), в 76 км к юго-востоку от города Хатинохе с населением более 230 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 32 км, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильного землетрясения около Токио пострадали две пожилые женщины.

    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья российских северных Курил.

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    26 июня 2026, 16:10 • Новости дня
    Землетрясение произошло у побережья филиппинского острова Минданао

    Землетрясение произошло у побережья филиппинского острова Минданао

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У берегов филиппинского острова Минданао зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,7, следует из данных Геологической службы США.

    Как отмечают сейсмологи, эпицентр располагался в 21 километре к юго-западу от Сарангани на глубине 65,7 километра. Точные координаты стихии составили 5.331 градуса северной широты и 125.286 градуса восточной долготы, передает РИА «Новости».

    Информация о возможных разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступала.

    При этом текущее землетрясение стало уже третьим у берегов Минданао за последние недели. Восьмого июня в этом районе произошел удар магнитудой 7,8, а 15 июня специалисты зарегистрировали толчки силой 6,3. Общее число жертв двух предыдущих катаклизмов составило 78 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня у берегов филиппинского острова Минданао произошли сильные подземные толчки магнитудой 6,3.

    Ранее мощное землетрясение в этом регионе унесло жизни 53 человек.

    Смертоносная стихия спровоцировала масштабные экологические изменения с поднятием морского дна на два метра.

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    27 июня 2026, 02:12 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Сейсмологи зафиксировали толчки в 22.16 по времени UTC (01.16 мск). Эпицентр находился в 80 км к западу от столицы страны Каракаса, очаг залегал на глубине 35 км.

    Данных о возможных жертвах, раненых или новых разрушениях к настоящему моменту не поступало, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду у побережья Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, ставшее самым сильным в стране с 1900 года.

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения. В результате землетрясения пострадали четверо россиян, включая ребенка.


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    26 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Женщина родила ребенка на руинах после землетрясения в Венесуэле

    Mundo: Женщина родила среди обломков разрушенного здания в Венесуэле

    Tекст: Мария Иванова

    В пострадавшей от серии разрушительных землетрясений Венесуэле местная жительница родила ребенка среди обломков рухнувшего здания без света и медицинского оборудования.

    В охваченной последствиями стихийного бедствия стране продолжается разбор завалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mundo.

    «Без света, без медицинского оборудования... женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле», – говорится в публикации издания.

    Геологическая служба США ранее зафиксировала две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Вслед за ними последовало еще 30 афтершоков. Стихия разрушила множество жилых домов, повредила инфраструктуру и больницы, а также привела к закрытию главного аэропорта страны.

    По последним данным местных властей, число погибших достигло 235 человек, при этом медицинская помощь потребовалась более чем 4,3 тыс. пострадавших.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы, а Москва предложила Каракасу необходимую поддержку.

    Власти страны объявили режим общенационального чрезвычайного положения.

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    26 июня 2026, 21:51 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле повредило более 1,4 тыс. объектов инфраструктуры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле разрушили сотни жилых домов и парализовали работу нескольких крупных торговых центров и больниц, заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    Разрушительная стихия затронула 1423 объекта инфраструктуры, пояснил Родригес, передает РИА «Новости».

    «Повреждены и уже находятся под контролем объединенного штаба три больницы. Также повреждены 25 торговых центров и еще 1002 других объекта. Всего повреждены 1423 объекта инфраструктуры», – заявил он.

    Кроме того, от удара стихии пострадали 380 многоквартирных и частных жилых домов. Большая часть разрушенных строений располагается в штате Ла-Гуайра.

    Сразу после инцидента дорожные службы оперативно расчистили главные транспортные артерии, что позволило быстро направить в пострадавшие регионы спасательные подразделения и организовать доставку гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного подземного толчка увеличилось до 920 человек. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны.

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    27 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземный толчок зафиксировали в 19.20 по времени UTC (22.20 мск). Эпицентр располагался в 60 км к западу от столицы страны Каракаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате подземной активности не поступала, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Венесуэлы произошла серия разрушительных землетрясений магнитудой до 7,5, самая сильная в стране с 1900 года.

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 1430 человек в результате землетрясений.


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    27 июня 2026, 08:44 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья северных Курил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в субботу у побережья северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

    Семенова рассказала, что /землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья северных Курил, передает РИА «Новости». Подземные толчки ощутили на острове Парамушир.

    «Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане в 13.42 (05.42 мск) 27 июня. Его эпицентр располагался в 68 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг подземных толчков залегал на глубине 74 километров под морским дном», – сообщила Семенова.

    По словам сейсмолога, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой три балла. Тревога цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В январе сейсмологи зарегистрировали подземные толчки аналогичной силы восточнее Северо-Курильска.

    В декабре прошлого года специалисты зафиксировали в районе острова Парамушир сейсмическое событие магнитудой 4,6.

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