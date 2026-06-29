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    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Стармер пожелал возглавить НАТО
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин заявил о целях России в Сумской области
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области
    29 июня 2026, 05:25 • Новости дня

    Армию Казахстана решили привести в боевую готовность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Казахстана проведут плановые комплексные тактико-строевые занятия, в ходе которых войска будут переведены в высшую степень боевой готовности, сообщило министерство обороны страны.

    Казахстанская армия приступит к плановым учениям по повышению боеготовности, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «С 29 июня по 2 июля текущего года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Учения носят исключительно плановый характер. Основные действия развернутся на территориях воинских частей и полигонах. В связи с этим ожидается передвижение военной техники. Отдельные подразделения совершат марши в учебные центры.

    В оборонном ведомстве предупредили граждан о возможных временных ограничениях движения на некоторых участках дорог в регионах. Жителей и средства массовой информации призвали доверять только официальным источникам.

    В мае президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял о готовности защищать национальные интересы с жестких позиций. Минобороны России в апреле 2026 года анонсировало проведение совместных учений сил ОДКБ на казахстанской территории.

    26 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    FT: Отказ Берлина от фрегатов обернулся катастрофой для Rheinmetall

    Отказ Минобороны ФРГ от постройки фрегатов F126 обрушил акции Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапное решение властей Германии свернуть кораблестроительную программу стоимостью 15 млрд евро привело к резкому падению рыночной капитализации ведущего оружейного концерна страны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус решил отказаться от дорогостоящего проекта строительства фрегатов F126 в пользу более бюджетных кораблей Meko компании TKMS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для концерна Rheinmetall и его руководителя Армина Паппергера такой поворот событий стал полной неожиданностью.

    Еще в марте предприятие купило судостроительную компанию Naval Vessels Lurssen за 1,5 млрд евро. Паппергер уверял инвесторов, что новый дивизион получит правительственный контракт на 15 млрд евро. «Решение властей стало для нас катастрофой», – заявил один из руководителей Rheinmetall.

    Топ-менеджер признался журналистам, что отмена проекта обернулась большим шоком, а акции подрядчика рухнули почти на пятую часть. Этот стратегический провал серьезно ударил по деловой репутации Паппергера. Ситуацию усугубило то, что за сутки до этого он приобрел ценные бумаги Rheinmetall на 4 млн евро в надежде на рост котировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств. На фоне этой информации стоимость акций оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%.

    Для участия в военном судостроении данная компания в прошлом году приобрела предприятие Naval Vessels Lurssen.

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    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    26 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    Япония утвердила создание военно-космических сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верхняя палата парламента Японии окончательно утвердила законопроект о создании в стране воздушно-космических сил самообороны. Ранее он был принят нижней палатой.

    До конца марта 2027 года Токио планирует частично переформировать нынешнюю авиацию, передает ТАСС. Ранее соответствующую инициативу одобрила нижняя палата.

    В рамках реформы появится особое командование космических операций. Новая структура займется контролем запусков и использованием аппаратов военного назначения. Также в ведомстве введут дополнительные должности заместителей министра по профильным вопросам.

    Создание новых сил призвано активизировать сотрудничество с США и другими государствами в сфере использования околоземного пространства. Японские офицеры уже прикомандированы к штабу французского военно-космического командования, имеются договоренности о расширении контактов с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити анонсировала преобразование воздушных сил самообороны в воздушно-космические.

    Руководство НАТО рассмотрело возможность привлечения Токио к совместному космическому проекту Starlift.

    Глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми объявил о полном завершении развертывания новых дальнобойных ракетных комплексов для защиты страны.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин: Поврежденные объекты российской инфраструктуры быстро восстанавливаются

    Путин назвал шаги для прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    26 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной

    Швейцарская разведка признала превосходство России над Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцарская разведка считает, что Россия в контексте СВО превосходит Украину как в материальном, так и в кадровом отношении. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Федеральной разведывательной службы конфедерации.

    Ежегодный доклад швейцарских спецслужб констатирует абсолютное преимущество Москвы в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Россия превосходит Украину в войне как в материальном, так и в кадровом отношении, – говорится в документе. – Нехватка личного состава у Украины приводит к появлению слабых мест в обороне, а это, в свою очередь, к потере территорий».

    Аналитики ведомства отмечают, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед в зоне боевых действий. По оценкам экспертов, отечественные вооруженные силы гарантированно удержат стратегическую инициативу до конца 2026 года.

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что армия обязательно достигнет всех поставленных целей спецоперации. Глава государства также обращал внимание на попытки украинской стороны атаковать гражданскую инфраструктуру ради дестабилизации российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о катастрофической нехватке личного состава в украинской армии.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер констатировал превосходство российской армии в конфликте.

    Аналитики американского издания The Washington Post спрогнозировали сохранение военного потенциала Москвы минимум на два года.

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    26 июня 2026, 06:22 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом

    Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ безуспешно пытается компенсировать острую нехватку личного состава на Купянском и Волчанском направлениях с помощью массового применения беспилотников, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо проседания фронта противника в Харьковской области, то действительно сейчас есть нехватка сил как на Купянском участке, так и на Волчанском. Пытается украинское командование компенсировать это все дронами, но у них не получается стабилизировать фронт», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, Киев не способен удержать позиции из-за мощного давления российской армии. Он добавил, что в настоящий момент развернулись активные боевые действия за контроль над населенным пунктом Малая Волчья.

    Кроме того, ВС России осталось меньше километра до Казачьей Лопани, сообщал Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.



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    26 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали об атаках заградотрядов на солдат ВСУ у Новой Сечи

    Заградотряды у Новой Сечи атакуют пытавшихся отступать солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки разгромили противника и продвинулись на всех направлениях, узнав об атаках заградотрядов ВСУ на своих сослуживцев на Сумском направлении.

    «В районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71 оаэмбр, пытавшихся отступить из населенного пункта», – сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а в Сумском районе продвинулись на 22 участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях.

    По словам «Северян», в Черниговской области выведенные из Константиновки (ДНР) военнослужащие 2-го батальона 93 омбр ВСУ распределяются в боевые группы.

    На Харьковском направлении штурмовики продолжают наступать на посёлок Казачья Лопань и прилегающие лесные массивы.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях населенного пункта. На трёх участках бойцы продвинулись до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Эксперт Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра от 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    28 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    FT сообщила о переходе США к конвейерной сборке ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборонные компании в США пытаются перейти к производственной модели, позволяющей быстро, массово и дешево собирать ракеты для восполнения арсенала страны в условиях военных действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на производителей и чиновников.

    Американские предприятия пытаются внедрить производственную модель для быстрого и дешевого создания боеприпасов, пишет Financial Times. Недавние конфликты выявили недостатки медленного производства сложных систем, поэтому Вашингтон активно ищет способы ускорить пополнение запасов.

    Глава компании Co-Aspire Дуг Деннени сравнил новый процесс с работой McDonald's, где сотрудника можно обучить за один месяц. «Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале», – подчеркнул руководитель предприятия. Для удешевления фирма использует детали от радиоуправляемых игрушек, а стартап Castelion применяет автомобильные запчасти.

    Бывший сотрудник Пентагона Майкл Хоровиц отметил необходимость отказа от исключительно дорогостоящих систем вооружения. Компания Castelion уже получила контракт на выпуск более 12 тыс. гиперзвуковых ракет за пять лет. Ожидается производство 6 тыс. единиц в год стоимостью около 400 тыс. долларов каждая.

    Новая стратегия призвана подготовить страну к затяжным боевым действиям, хотя военным придется смириться со снижением точности оружия. Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на сумму до 35 млрд долларов. Соглашение подразумевает ежегодный выпуск сотен перехватчиков THAAD для восполнения потерь.

    Весной The Washington Post сообщала об использовании Вашингтоном примерно половины арсенала THAAD при защите Израиля. Всего американские силы запустили свыше 200 таких перехватчиков, а также более 100 ракет с кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство объявило о планах приобрести свыше десяти тысяч недорогих крылатых ракет. После массового применения дорогих боеприпасов против Ирана Пентагон переключился на создание более простых аналогов. Министр армии США Дэн Дрисколл потребовал от оборонных компаний представить дешевые ракеты-перехватчики в течение года.

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    26 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    ВС России осталось меньше километра до Казачьей Лопани

    Марочко сообщил о приближении ВС России к Казачьей Лопани

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения армии России вышли к мощному укрепрайону противника на Харьковском направлении, попутно расширив зону контроля около двух соседних поселков, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие развивают успех в районе Красного Хутора – юго-западнее от него – и также расширяют зону контроля в районе населенного пункта Ветеринарное», – сообщил он ТАСС.

    Марочко отметил, что до Казачьей Лопани в Харьковской области бойцам осталось продвинуться менее одного километра. Сейчас на этом участке фронта продолжаются активные боевые действия.

    При этом ВСУ серьезно укрепились в населенном пункте и создали сеть фортификационных сооружений. По словам Марочко, российским военным предстоит проделать тяжелую работу для взлома обороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.


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    26 июня 2026, 07:35 • Новости дня
    Bloomberg узнал о внедрении Пентагоном ИИ при выборе военных целей

    Bloomberg: Пентагон пересмотрел роль ИИ при выборе военных целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон пересмотрел доктрину выбора целей в бою, добавив больше возможностей искусственному интеллекту, принципы наведения теперь предусматривают «системы, в которых ИИ инициирует действия под наблюдением человека».

    Новая доктрина признает риски, связанные с исключительной опорой на ИИ, так как  это «создает серьезные моральные и правовые дилеммы и требует разработки недвусмысленных этических принципов для смягчения опасений, связанных с решениями, принимаемыми с помощью ИИ», передает Bloomberg.

    Агентство узнало о тайном пересмотре Пентагоном принципов выбора цели, утвержденных в апреле без публичного раскрытия. Они предусматривают создание «систем, в которых ИИ инициирует действия при участии человека».

    Агентство Bloomberg ознакомилось с последними изменениями, о которых ранее не сообщалось. Хотя документ не является секретным, он не публиковался.

    «Скорость будущих войн, а также собственные достижения наших противников в области искусственного интеллекта могут потребовать от объединенных сил внедрения полностью автономных систем», – сказано в документе.

    Представитель Пентагона заявил в комментарии агентству, что человек всегда информирован о важных оперативных решениях.

    «Технологии искусственного интеллекта министерства не выбирают и не поражают цели автоматически; они обеспечивают контроль над каждым решением со стороны командиров, позволяя им действовать на основе самой актуальной и точной оперативной картины», – заявили в Пентагоне.

    По словам Кэмерона Стэнли, главного директора Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту, создается совместимая сеть агентов искусственного интеллекта.

    «Она обеспечивает командирам более быстрый доступ к более качественной информации, сохраняя при этом человеческое суждение в центре каждого решения о наведении на цель», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощнейший ИИ Mythos взломал почти все секретные системы АНБ США. Axios узнал, что Белый дом задумал заблокировать законы штатов об ИИ. FT узнала, что Британия может разрешить ИИ выбирать цели на войне.

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    28 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Американский военный самолет экстренно вернулся на базу в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III не смог улететь с военной базы Рамштайн в Германии из-за технических проблем, обнаружившихся сразу после взлета, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Воздушное судно Boeing C-17A Globemaster III не смогло покинуть территорию Германии 28 июня, передает ТАСС. «Самолет, предназначенный для перевозки стратегических грузов и войск, взлетел с базы Рамштайн и примерно через пять минут подал сигнал тревоги, после чего сделал круг в районе аэродрома и вернулся обратно», – сообщил источник агентства в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Транспортник не успел набрать высоту более полутора километров. Пункт назначения борта не уточняется, однако в настоящее время он остается на аэродроме вылета. Отмечается, что этот самолет находится в эксплуатации американских военных уже около четверти века.

    На базу Рамштайн борт прибыл в первой декаде июня. В течение месяца он выполнял регулярные полеты в Швейцарию и Британию. Несколько дней назад экипаж совершал 20-минутный тестовый облет прилегающей территории, однако тогда о технических проблемах не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американский военный самолет Cessna совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за технической неполадки. В феврале тяжелые военно-транспортные самолеты C-17 выполняли регулярные полеты с базы Рамштайн на Аравийский полуостров. В апреле борт американских военно-воздушных сил объявил о чрезвычайной ситуации во время полета над Турцией.

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    27 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны

    Nikkei: Kawasaki и Airbus создадут гигантские противолодочные дроны

    Tекст: Мария Иванова

    Промышленные гиганты Японии и Европы совместно оснастят крупногабаритный разведывательный беспилотник Eurodrone передовыми радарами и акустическими датчиками для поиска подводных лодок.

    Ведущие машиностроительные гиганты планируют модифицировать крупный европейский беспилотник для проведения противолодочных операций, передает ТАСС.

    Аппарат Eurodrone длиной 17 метров и размахом крыльев 30 метров получит специальные системы наблюдения. Техника предназначена для долгих полетов, сбора разведданных и нанесения точечных ударов.

    Японская Kawasaki Heavy Industries предоставит технологии производства радаров и акустических датчиков. Предприятие уже выпускает патрульные самолеты P-3C и P-1 для Морских сил самообороны Японии. Подобный проект станет первым случаем взаимодействия крупной японской корпорации с иностранным производителем оборонных дронов.

    Власти в Токио решили уделить особое внимание развитию беспилотных систем. Данная инициатива продиктована опытом применения дронов в ходе спецоперации на Украине, а также на фоне напряженности между США и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские и американские военные отработали ночную разведку с использованием беспилотников.

    В начале июня компания Airbus представила непилотируемую версию вертолета H145 для перевозки крупных грузов.

    Месяцем ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал ускорить внедрение беспилотных систем в стране.

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    27 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    Польша резко нарастила выпуск оружия за счет европейских кредитов

    Польша благодаря кредитам ЕС увеличила производство вооружений в полтора раза

    Tекст: Мария Иванова

    Объем заказов на предприятиях польского военно-промышленного комплекса вырос на рекордные 143% благодаря масштабным льготным кредитам Евросоюза.

    Польша почти в полтора раза увеличила производство вооружения, используя кредитные средства Европейского союза, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) позволяет странам ЕС получать долгосрочные займы под низкий процент. Эти средства предназначены для укрепления военной инфраструктуры, закупки техники и развития оборонных технологий. Варшава оказалась крупнейшим бенефициаром механизма, ожидая поступления около 43,7 млрд евро.

    «Сбылось именно то, о чем мы говорили. Польская экономика выигрывает от программы SAFE. Заказы в польской промышленности выросли на рекордные 143%», – отметил министр национальной обороны. По его словам, это обеспечит предприятия работой, сохранит деньги внутри страны и даст армии больше техники.

    Месяцем ранее Польша уже заключила несколько десятков оборонных контрактов на 27 млрд долларов. Все эти соглашения реализуются в рамках европейской кредитной инициативы SAFE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

    В конце мая республика вместе с четырьмя другими странами стала первым участником этой экстренной финансовой инициативы. На следующий день польские оборонные предприятия заключили масштабные контракты на сумму около 16,5 млрд долларов.

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    27 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Военная авиация России и Китая провела совместное морское патрулирование

    Минобороны КНР: Авиация России и Китая завершила 11-е воздушное патрулирование

    Tекст: Мария Иванова

    Экипажи боевых самолетов Москвы и Пекина успешно выполнили полетные задачи в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями для обеспечения региональной безопасности.

    Стратегическая авиация государств осуществила масштабный полет над акваториями Тихого океана, передает РИА «Новости».

    «Военно-воздушные силы Китая и России 27 июня провели 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана», – говорится в заявлении ведомства.

    Совместные действия летчиков продемонстрировали общую приверженность Москвы и Пекина поддержанию регионального мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года стратегическая авиация России и Китая провела совместное патрулирование над акваторией Японского моря.

    Министерство обороны КНР назвало данное мероприятие демонстрацией готовности к поддержанию региональной стабильности.

    В августе того же года военные корабли двух стран начали совместную миссию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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