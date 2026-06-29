  • Новость часаПутин: Поврежденные объекты российской инфраструктуры быстро восстанавливаются
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    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Стармер пожелал возглавить НАТО
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин заявил о целях России в Сумской области
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области
    29 июня 2026, 04:51 • Новости дня

    Путин призвал принять допмеры стабилизации внутреннего рынка топлива

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин призвал на совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка свести к минимуму последствия террористических ударов по мирным, гражданским объектам, по объектам инфраструктуры.

    «Сегодня в широком составе, с участием руководителей наших ведущих энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом граждан и бизнеса, предприятий, социально значимых организаций», – сказал он в начале совещания.

    Кроме того, Путин призвал обсудить пути реализации уже принятых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России, он также сообщил о возможном запрете экспорта дизельного топлива. Вице-премьер Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.


    28 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России в ходе партийного съезда «Единой России» призвал политиков объединить усилия и оказать максимальную поддержку бойцам на передовой ради успешного завершения спецоперации.

    Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.

    «Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.

    Комментарии (7)
    28 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Целью нового предложения, поступившего от Киева, ограничить боевые действия четырьмя регионами, является стремление в условиях нехватки личного состава перебросить туда высвободившиеся силы с других участков. Но спасать киевский режим Россия не собирается, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубинув, которое распространила пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

    Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

    «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

    «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

    Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

    Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    28 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом на фоне незначительного снижения резервов.

    Текущие запасы бензина в стране достигают 1,7 млн тонн, передает РИА «Новости». Этот показатель почти равен результатам за аналогичный период прошлого года.

    «По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – заявил президент в ходе профильного совещания.

    Российский лидер также предложил рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан, бизнеса и социально значимых предприятий. Участникам встречи предстоит обсудить эффективность реализации уже принятых в этой сфере решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту предложения для нормализации ситуации с бензином.

    Кабинет министров подготовил комплекс мер для поддержки бесперебойных поставок горючего.

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    28 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов, подчеркнув, что эта инициатива означает введение новых мер поддержки, а не простую формальность.

    Российский лидер в ходе партийного съезда выступил с поддержкой инициативы, касающейся отечественных преподавателей. Глава государства одобрил предложение о признании особого положения педагогов в обществе, передает Telegram-канал «Единой России».

    «Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о новых мерах поддержки тем, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

    В прошлом году глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.

    Ранее российский лидер предложил назначить специальные доплаты школьным наставникам.

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    28 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
    Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения надежной защиты государственных границ.

    «Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим … неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу», – подчеркнул российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин заявил о появлении новых очагов нестабильности вблизи границ стран СНГ.

    В апреле глава государства пообещал продолжить работу над созданием защитного кордона для обеспечения спокойствия приграничных регионов.

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    28 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин заявил о целях России в Сумской области

    Путин: Украинский режим заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России продвигаются по Сумской области, формируя зону безопасности, политических планов в отношении региона у Москвы нет, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. При этом президент России отметил, что российские военные находятся уже в 10,5 километрах от самих Сум.

    Глава государства пояснмл, что задача российской армии на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль российских границ. «Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», – напомнил Путин. –

    «Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Иволжанское в Сумской области. В Сумской области повреждены автозаправочные станции. 
    Российские войска нанесли удары КАБами по промышленным объектам в Сумах.

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    28 июня 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах
    Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к делегатам партийного съезда «Единой России» с напутственным словом, особо отметив важность участия молодого поколения в политической жизни страны.

    Президент России посетил съезд партии «Единая Россия», где выступил с речью перед участниками, передают «Вести». Он поздравил молодых партийцев с прошедшим Днем молодежи и пожелал им успехов в предстоящей избирательной кампании.

    «Уверен, они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе. Докажут на деле искреннюю преданность отечеству и верность нашим принципам», – заявил Владимир Путин.

    Российский лидер напомнил о своем участии в создании политической силы. По его словам, идеологической основой организации являются слаженная командная работа, профессионализм, патриотическая солидарность и близость к гражданам.

    Кроме того, глава государства добавил, что за годы работы у него выстроились конструктивные отношения со всеми фракциями, представленными в отечественном парламенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Президент заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию.

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    28 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время XXIII съезда «Единой России» президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты усилили давление на страну и пытаются раскачать внутреннюю ситуацию.

    Выступая на XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве, Владимир Путин заявил о нарастающем внешнем давлении на страну, передает РИА «Новости». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул, что западные элиты стремятся нанести России стратегическое поражение, но «победить на поле боя не могут».

    «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту – тоже не получается», – сказал Путин.

    Первый этап XXIII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» проходит в воскресенье в Москве. На нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной против России.

    Медведев заявил о скоординированном информационном давлении на Россию как элементе гибридной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о обсуждении в НАТО идей расчленения России и ее так называемой деколонизации.

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    28 июня 2026, 16:46 • Новости дня
    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях

    Военный эксперт Анпилогов: Украина превратила АЗС в военные объекты

    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные сознательно подставляют под удар гражданских, превращая заправки и даже почтовые отделения в места снабжения ВСУ. Между тем поражение АЗС значительным образом снижает боеспособность противника в Донбассе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Автомобильные заправочные станции (АЗС) фактически представляют собой небольшое нефтехранилище, которое может использоваться не только в гражданских, но и военных целях. На Украине в настоящий момент ВСУ как раз активно задействуют эту инфраструктуру в своей работе», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Профильные НПЗ были поражены ВС РФ давно и весьма эффективно. Теперь бензин в города республики доставляют на фурах напрямую из Европы. Соответственно, противнику попросту неоткуда брать топливо, кроме как на городских заправках», – добавляет собеседник.

    «ВСУ на этом фоне осознанно превратили заправки в военные объекты, что, разумеется, ставит под удар жизнь и интересы простых граждан. Подобным образом украинская армия, кстати, поступает не в первый раз: отделения «Новой почты» давно используются для пересылки предметов армейского снабжения», – отмечает он.

    «При этом Россия не наносит «чрезмерные» удары: под огонь попадают лишь те регионы, которые непосредственно задействованы в системе обеспечения различных группировок ВСУ, находящихся на фронте. То есть происходящее напрямую способствует укреплению позиций России в Донбассе», – акцентирует эксперт.

    «Удары по АЗС в настоящий момент – наиболее логичное решение для противодействия противнику в плане топливного снабжения. Бить по путям доставки бензина бесполезно. Учитывая то, что на Украине не осталось НПЗ, за исключением некоторых «кустарных» объектов, данная стратегия может достаточно быстро продемонстрировать свою эффективность», – резюмирует Анпилогов.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    29 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму

    Tекст: Катерина Туманова

    Задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена, запас на полуострове есть, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин выразил уверенность, что эта задача будет решена.

    В этот же день в ходе совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом. Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом. Российский лидер также  предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.


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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    29 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае

    Путин: Грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнюю встречу на Валдае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал «удачной и содержательной поездкой».

    «Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он добавил, что пригласил на встречу с Лукашенко председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», – сказал российский лидер.

    Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по решению украинского вопроса.

    «Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», – сказал он.

    Президент России отметил способность и готовность белорусского коллеги использовать мирные способы разрешения спорных вопросов, заверив, что грубые выпады в адрес Лукашенко не способны его поколебать.

    «Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – пояснил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. «Пул Первого» сообщал, что встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час.

    В июне Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ, а затем призвал прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии». Лукашенко назвал агрессивные заявления Зеленского  болтовней.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин: Поврежденные объекты российской инфраструктуры быстро восстанавливаются

    Путин назвал шаги для прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    28 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин сообщил о максимальном использовании мощностей крупнейших НПЗ в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России задействованы на максимальном уровне, при этом активно используются возможности средних и малых предприятий, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, передает РИА «Новости». По его словам, сроки текущих ремонтов сокращены, а плановые работы перенесены на более поздний период.

    «Известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период», – отметил глава государства.

    Российский лидер также подчеркнул, что резервы бензина в стране практически соответствуют показателям аналогичного периода прошлого года. На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива.

    Кроме того, президент высоко оценил работу частных топливных компаний. Он назвал их надежными партнерами государства, которые оперативно и грамотно решают неординарные задачи в интересах страны и граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

    Днем ранее он провел специальное совещание по ситуации с ценообразованием на нефтепродукты.

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