NYT: Сыновья Трампа заработали на добыче вольфрама в Казахстане

Tекст: Катерина Туманова

Семьи президента США Дональда Трампа и министра торговли Говарда Латника извлекли выгоду из соглашения с Казахстаном, пишет New York Times (NYT). Договор касался доступа американской компании к запасам вольфрама, необходимого для производства ракет, истребителей и микрочипов.

Перед подписанием документа администрация одобрила финансирование проекта на сумму до 1,6 млрд долларов для фирмы Kaz Resources. Вскоре после переговоров в Нью-Йорке инвесторы из Dominari Securities, частично принадлежащей Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, приобрели 20% акций структуры, связанной с казахстанским проектом.

Одновременно инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая сыновьями Латника, помогла привлечь 210 млн долларов для смежной организации. Подобные операции обычно приносят миллионные комиссии.

Согласно федеральным документам, изученным New York Times, одна или обе семьи имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с федеральным правительством по горнодобывающим сделкам, включая казахстанский проект. Общая сумма возможной государственной поддержки этих фирм превышает 8,9 млрд долларов.

Все 14 этих компаний либо получили прямую выгоду от предложений финансовой помощи со стороны администрации Трампа, либо имеют заявки на получение разрешений в Министерстве торговли, которое курирует Лютник.