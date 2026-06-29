В Сомали поймали организатора кражи миллионов долларов в США

Tекст: Катерина Туманова

Сотрудники ФБР арестовали Абдикерма Абделахи Эйдлеха в Могадишо спустя почти четыре года после предъявления обвинений. Он считается одним из ключевых организаторов мошеннической схемы благотворительной организации Feeding Our Future, пишет Washington Times (WT).

«Поимка Эйдлеха доказывает, что если вы совершаете мошенничество против американских налогоплательщиков и пытаетесь спрятаться по всему миру, длинная рука правосудия найдет вас», – заявил прокурор США Дэниел Розен.

Бывший помощник прокурора Джо Томпсон отметил невероятную сложность проведения операции в стране, где отсутствует организованная правоохранительная система. Известно, что обвиняемый покинул США в конце 2021 года, незадолго до масштабных обысков.

В сентябре 2022 года 42-летнему мистеру Эйдлеху было предъявлено первоначальное обвинение, которое ошеломило нацию дерзостью мошенничества.

Власти заявили, что он был сотрудником организации «Накормим наше будущее», некоммерческой организации, которая собирала помощь в связи с пандемией и распределяла ее между предприятиями, чтобы обеспечить питанием детей, которые не ходили в школу и не могли пользоваться бесплатным школьным питанием.

В 2025 году это дело привлекло внимание президента США Дональда Трампа и способствовало массовому усилению иммиграционной службы в Миннеаполисе.

Единственным исключением из этого правила является Эйми Бок, уроженка Миннесоты, которая руководила издательством Feeding Our Future и была начальником мистера Эйдлеха.

В прошлом месяце ее приговорили к 42 годам тюремного заключения. Госпожа Бок, в свою защиту, заявила, что высшие должностные лица государства знали о ее деятельности и закрывали на это глаза. Имя Эйдлеха значилось вторым после имени Бок в первоначальном обвинительном заключении от 2022 года.

Всего по делу о хищении 250 млн долларов проходят 79 человек, почти все они являются представителями сомалийской диаспоры. Злоумышленники получали государственные средства за фиктивное предоставление питания школьникам во время пандемии, выплачивая откаты руководству фонда.