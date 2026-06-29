Сборная Канады вырвала победу у ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Канады забила ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ

Tекст: Катерина Туманова

Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча плей-офф в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев турнира, передает РИА «Новости».

Решающий мяч на второй добавленной ко второму тайму минуте забил Стивен Эуштакиу.

Первый матч на текущем чемпионате провел защитник сборной Канады и немецкой Bayern Альфонсо Дэвис. Он восстановился после травмы и вышел на замену на 75-й минуте, получив капитанскую повязку.

Для обеих команд выход в плей-офф стал дебютом на мировых первенствах.

Главный тренер сборной ЮАР Хуго Брос стал самым возрастным наставником в истории стадии плей-офф чемпионатов мира – 74 года два месяца 17 дней.

Эта игра также стала первой в истории турниров, когда хозяева чемпионата выступали не в своей стране. В 1/8 финала Канада сыграет 4 июля в Хьюстоне с победителем матча Нидерланды – Марокко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей–офф ЧМ. Австрия и Алжир стали последними участниками плей-офф ЧМ. Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу.