  • Новость часаПутин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
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    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО
    Стармер пожелал возглавить НАТО
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    Путин заявил о целях России в Сумской области
    Политолог объяснил состав первой пятерки списка «Единой России»
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России
    Новак допустил импорт топлива для стабилизации российского рынка
    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1450 человек
    28 июня 2026, 23:45 • Новости дня

    Балицкий сообщил об отключениях электричества в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Аварийные отключения электричества затронули большую часть Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    «Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме», – написал он в Max-канале.

    Он уточнил, что причины отключения выясняются: энергетики работают над стабилизацией электроснабжения.

    Чуть позже Балицкий добавил о том, что фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области.

    «Повреждены энергетические объекты. Идет оценка повреждений», – указал глава региона.

    По его словам в ночное время работы по восстановлению электроснабжения затруднены из-за атак ВСУ, в регионе работает ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, человек погиб 26 июня при ударах ВСУ по Запорожской области. При атаке ВСУ на Запорожскую область один человек погиб и шесть пострадали.

    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    26 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) анализирует инцидент, возникший перед этапом Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока, когда организаторы в нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, запретили использование российского флага и гимна.

    «Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – заявили в пресс-службе спортивной организации, передает РИА «Новости».

    Напомним, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал инициативу местного градоначальника о запрете национальной символики нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее Международная федерация гимнастики разрешила отечественным спортсменам выступать на международных стартах с государственным флагом.

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    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    26 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Ввоз рыбы и морепродуктов из Армении на территорию России прекращен после выявления системных нарушений на местных рыбоперерабатывающих предприятиях, сообщили в Россельхознадзоре.

    Россельхознадзор приостановил поставки рыбы из Армении по итогам майской инспекции армянских заводов и форелевых ферм. Половина компаний тогда отказалась от проверок, а общие результаты оказались неудовлетворительными, передает РИА «Новости».

    «По результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции – ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс»», – пояснили в службе.

    Впоследствии в отношении этих двух организаций ввели усиленный лабораторный контроль. Анализ материалов показал необходимость приостановки их сертификации до полного устранения недочетов. Сейчас российская сторона продолжает совместную работу с армянскими коллегами для обеспечения безопасности поставляемой продукции.

    В середине мая Россельхознадзор приступил к проверкам армянских поставщиков из-за подозрений во ввозе фальсифицированной форели.

    Позже российская делегация прибыла в Ереван для совместных инспекций местных рыбоводческих предприятий.

    По итогам этих мероприятий доступ на отечественный рынок сохранили только две компании из Армении.

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    27 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по аэродрому Вознесенск, поразив два украинских истребителя МиГ-29 и обслуживающий персонал, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29, сообщает в Max Минобороны.

    В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету.

    Один из самолетов с полным боекомплектом находился на стоянке перед укрытием. Второй истребитель в это время заправляли топливом внутри железобетонного ангара.

    Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    В результате точного удара уничтожены оба самолета с авиационными средствами поражения. Кроме того, ликвидированы топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший технику к боевому применению, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

    Днем ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили военную автозаправочную станцию в Черниговской области.

    Видео ударов ВС России по аэродрому ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    26 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»

    Суд взыскал компенсацию за незаконное использование песни «Земля» в шоу «Голос»

    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Известная российская исполнительница Мария Макарова добилась выплаты 300 тыс. рублей за неправомерное исполнение хита из фильма «Брат-2» в эфире популярного телевизионного проекта.

    Московский суд обязал создателей музыкальной передачи выплатить Марии Макаровой денежную компенсацию, передает РИА «Новости».

    Поводом для разбирательства стало исполнение композиции «Земля» в 13-м сезоне проекта на этапе слепых прослушиваний. Впоследствии видеозапись номера появилась на официальном сайте и в социальных сетях.

    Артистка подчеркнула, что не давала согласия на переработку трека и доведение его до всеобщего сведения. По ее мнению, телеканал использовал популярный саундтрек для повышения собственных рейтингов и заработка на рекламе.

    «Следовательно, от незаконного использования спорного музыкального произведения с текстом ответчик получил доход и причинил материальный ущерб истцу», – говорится в исковом заявлении.

    Изучив материалы дела, инстанция признала нарушение исключительных авторских прав. Общая сумма взыскания составила 300 тыс. рублей, включая возмещение морального вреда и судебных издержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный суд привлек музыкантов группы «Секрет» к многомиллионному разбирательству из-за мюзикла.

    Композитор Алексей Рыбников выиграл дело о нарушении авторских прав на песню «Бу-ра-ти-но».

    Арбитражный суд Брянской области взыскал с предпринимателя компенсацию за незаконное использование цитат из фильма «Брат-2».

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

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    26 июня 2026, 04:18 • Новости дня
    Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный вид рака

    Академик Каприн назвал рак кожи самым распространенным

    Tекст: Катерина Туманова

    Злокачественные новообразования кожи занимают первое место по частоте выявления среди всех видов онкологии, сообщил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

    «Наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи», – заявил академик РИА «Новости».

    Каприн отметил гендерные особенности заболевания: у женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, тогда как мужчины преимущественно сталкиваются с онкологией предстательной железы.

    При этом колоректальный рак одинаково часто поражает представителей обоих полов и остается одной из главных причин смертности, резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс OneCell госкорпорации «Ростех» помог врачам поставить более двух миллионов диагнозов. Специалисты Центра имени Гамалеи разработали мРНК-вакцину для терапии нескольких видов рака. В «Ростехе»  создали микрочип для выявления рака.


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    26 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России призвало россиян отказаться от посещения Молдавии.

    «Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова», – подчеркивается в заявлении на сайте МИД.

    Прибывающие в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов сталкиваются с прямым издевательством, отметили в ведомстве. Пассажиров подвергают тщательным допросам и проверкам, заставляя часами ждать в транзитной зоне без доступа к воде и еде. Кроме того, местные спецслужбы незаконно проверяют содержимое мобильных телефонов путешественников.

    Часто подобные мероприятия заканчиваются немотивированным отказом во въезде в страну. В МИД указали, что при вылете из столицы Молдавии процедуры досмотра искусственно затягиваются, из-за чего люди опаздывают на рейсы. При этом молдавские власти игнорируют запросы посольства и не допускают к задержанным консульских сотрудников.

    В январе российское дипломатическое ведомство уже советовало гражданам временно отказаться от поездок в эту страну.

    Накануне молдавские пограничники на несколько часов задержали дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.

    Из-за этого инцидента Москва вызвала посла республики Лилиана Дария для заявления решительного протеста.

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