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    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1450 человек
    28 июня 2026, 22:04 • Новости дня

    Спасатели вытащили живого младенца из-под завалов в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские спасательные отряды извлекли живой девятимесячную девочку из-под обломков после землетрясения в Венесуэле, с нею удалось спасти и мать, обе живы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Команды экстренного реагирования успешно эвакуировали младенца и мать из разрушенного здания на северном побережье Венесуэлы. Пострадавшие получили незначительные травмы и сейчас находятся в безопасности, сообщил Newsweek.

    «Вопреки невероятным трудностям, надежда жива», – прокомментировали спасение младенца представители Госдепартамента в социальной сети X. Дипломаты добавили, что каждая сохраненная жизнь является настоящей победой.

    Для оказания помощи Вашингтон направил передовую группу реагирования на стихийные бедствия DART. В ее состав вошли более 250 человек и три специализированных отряда USAR. Эксперты доставили свыше 90 тонн специального оборудования для поиска выживших.

    Параллельно Южное командование США сообщило о прибытии критически важных грузов. Американские морские пехотинцы и моряки с корабля USS Fort Lauderdale разгрузили гуманитарную помощь в венесуэльском порту Ла-Гуайра.

    Напомним, 24 июня, на северном побережье Венесуэлы произошли два мощных землетрясения подряд. Стихия разрушила множество зданий, заблокировав под обломками тысячи людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе разбора завалов спасатели извлекли живыми 33 пострадавших. Разрушительная стихия повредила более тысячи объектов инфраструктуры. Число жертв землетрясения в Венесуэле по состоянию на 28 июня достигло 1450 человек.

    26 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Пожарные в Белгородской области сняли с дерева девочку с котенком

    Tекст: Дарья Григоренко

    В городе Новый Оскол Белгородской области ребенок попытался вызволить застрявшего на высоком дереве котенка, но не смог спуститься обратно на землю, сообщило ГУ МЧС по региону.

    Сотрудники пожарно-спасательной части № 28 в Белгородской области пришли на помощь ребенку и животному. Накануне очевидцы обратились в службу спасения и сообщили, что на площади Свободы в Новом Осколе котенок взобрался на высокое дерево, передает РИА «Новости».

    «Он отчаянно мяукал, взывая о помощи. Жалобные призывы услышали гуляющие рядом дети. Одна из девочек решила помочь котенку и взобралась к пострадавшему на дерево. Но перепуганное животное в этот момент вскарабкалось еще выше. Пытаясь добраться до пострадавшего, девочка не заметила, как и сама оказалась высоко над землей и спуститься обратно уже не могла», – говорится в сообщении.

    Прибывшие спасатели установили трехколенную лестницу. Сначала они помогли аккуратно спуститься девочке, а после этого один из пожарных поднялся за котенком. Спасатель взял животное на руки и успешно вернул на землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде сотрудники Госавтоинспекции вытащили из горящего дома 11-летнюю девочку с домашним кроликом.

    В Канзасе пожарные распилили кресло-шезлонг для спасения застрявшего толстого кота.

    Московские спасатели вызволили из-под земли просидевшего там две недели питомца.

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    26 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 235 человек.

    «По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства», – приводит РИА «Новости» слова Альварадо в эфире государственного телеканала VTV.

    Он добавил, что погибшие поступали в больницы без признаков жизни или умирали сразу после госпитализации.

    Наиболее тяжелая обстановка сложилась в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано самое большое количество жертв и раненых. Для расширения возможностей по оказанию помощи там развернули полевые госпитали вооруженных сил, частных клиник и местного Красного Креста.

    Сразу после трагедии власти направили в пострадавшие районы более пяти тыс. медицинских работников, включая свыше 1200 врачей. К спасению людей подключились государственные и частные клиники.

    В среду в Венесуэле произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране ввели режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные операции и разбор завалов рухнувших зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение из-за масштабных разрушений после землетрясения. Десять государств и ряд международных организаций предложили Венесуэле свою помощь. США выделили Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    28 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Кемерове задержали убийцу пропавшей двенадцатилетней школьницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    12-летняя девочка, пропавшая 25 июня в Кемерове, найдена с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, предполагаемый убийца задержан, сообщили в СК.

    Правоохранительные органы Кемеровской области раскрыли жестокое преступление в отношении несовершеннолетней, передает ТАСС. «Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения и последующего обнаружения тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти (ст.105 УК РФ). <…> Установлено лицо, причастное к преступлению – им оказался ранее судимый 55-летний местный житель. Следователем фигурант был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии», – говорится в сообщении.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что злоумышленник пытался сжечь останки жертвы для сокрытия улик. Однако специалистам удалось выделить ДНК-профиль и оперативно вычислить преступника.

    Выяснилось, что 54-летний задержанный имеет богатую криминальную биографию. Мужчина отбывал наказание за убийство, разбой и посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних, а на свободу вышел только в мае этого года.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил руководителю регионального управления ведомства представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года следователи нашли тело пропавшей в Кузбассе двенадцатилетней школьницы в колодце у заброшенного здания. В декабре прошлого года правоохранители задержали подозреваемого в серии давних убийств детей в Кемеровской области благодаря генетической экспертизе. Годом ранее прокуратура направила в суд Иркутской области уголовное дело об убийстве двенадцатилетней девочки подростком.

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    27 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

    Минпросвещения: Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Процесс возвращения детей из международного лагеря «Артек» в Крыму подошел к концу, сообщили в Минпросвещения.

    В пресс-службе профильного ведомства отметили, что решение связано с вынужденной паузой в работе курортной инфраструктуры региона, передают Вести.

    «По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек»», – заявили чиновники.

    Ребят отправили по постоянным местам жительства или перевели в санатории Кубани. Ситуацию лично контролирует глава министерства Сергей Кравцов. Для родителей продолжает работу специальная горячая линия, где специалисты предлагают альтернативные варианты летнего отдыха.

    Ранее глава республики Сергей Аксенов приостановил бронирование мест в местных учреждениях до первого сентября. При этом в Севастополе три загородных лагеря продолжают функционировать в штатном режиме. Всего за сезон 2026 года в Крыму намеревались принять свыше 200 тыс. местных школьников и более 70 тыс. гостей из других субъектов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов приостановил размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Для оперативного решения возникающих вопросов Минпросвещения создало специальный оперативный штаб.

    Ведомство организовало плановый вывоз школьников из международного центра к местам постоянного проживания.

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    26 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    В Тюмени арестовали обвиняемого в многолетнем насилии над падчерицами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сорокалетний мужчина, которого обвиняют в сексуальном насилии над двумя девочками 2009 и 2011 годов рождения в течение семи лет, арестован в Тюмени, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

    Правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двоих детей, передает РИА «Новости».

    Уголовное дело возбуждено после того, как сестры во время отдыха в летнем лагере рассказали о домогательствах со стороны отчима. Информация об этом начала распространяться в местных соцсетях в середине июня.

    Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области подтвердила факт ареста фигуранта. Мужчине предъявлены обвинения в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения.

    «Установлено, что с 28 мая 2019-го по 3 июня 2026 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек 2009 и 2011 годов рождения. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 10 августа 2026 года включительно», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд в Тюмени арестовал мужчину за попытку изнасилования девочки в подъезде.

    В середине июня суд в Петербурге отправил под стражу главврача клиники за развратные действия в отношении ребенка.

    В прошлом году суд на Кубани приговорил местного жителя к 19 годам колонии за многолетнее насилие над падчерицей.

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    27 июня 2026, 20:19 • Новости дня
    Спасатели нашли девочку-подростка с питомцем в обрушившемся здании в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты из Сальвадора обнаружили выжившую 15-летнюю школьницу и ее питомца на девятом этаже обрушившегося после землетрясения дома в Венесуэле, сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.

    «Мы нашли живой Камилу Софию Медину Ривас, 15-летнюю девочку, оказавшуюся в ловушке вместе со своим питомцем на девятом этаже обрушившегося здания», – написал глава государства в социальной сети.

    Политик уточнил, что мать пострадавшей находится внизу вместе с частью спасательной бригады. Чтобы добраться до подростка, специалистам предстоит пробить еще несколько стен. Для этого на место происшествия уже доставили дополнительные инструменты, передает ТАСС.

    Букеле подчеркнул наличие необходимой техники и опытного персонала, выразив уверенность в скором спасении.

    Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. По последним данным, жертвами стихии стали 920 человек. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. После основного удара последовало 214 афтершоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель ООН Том Флетчер заявил о 50 тыс. пропавших без вести местных жителей.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

    Власти США выделили 150 млн долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения.

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    28 июня 2026, 02:56 • Новости дня
    Минпросвещения собралось обновить стандарт работы детских садов

    Tекст: Антон Антонов

    В 2026 году, объявленном Годом дошкольного образования, Минпросвещения готовит обновление стандарта для детских садов с требованиями к учебным и воспитательным материалам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», – приводит слова главы Минпросвещения РИА «Новости».

    Он сообщил, что министерство продолжает обновлять пространства детских садов. Особый акцент сделан на создании современной и доступной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

    Кроме того, Минпросвещения усиливает научную составляющую дошкольных программ, стремясь раньше знакомить детей с основами науки. Параллельно ведомство развивает кадровый потенциал системы дошкольного образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения России сообщило о запуске с 1 сентября обновленных методик работы детских садов, затрагивающих музыкальные занятия и оформление помещений.

    Минпросвещения совместно с экспертами рассматривает возможность создания обязательного перечня игр и игрушек для оснащения детских садов.

    Министерство планирует изменить ФГОС дошкольного образования, усиливая воспитательную составляющую и разрабатывая рекомендации по безопасному оформлению пространств, в том числе для детей с ОВЗ.

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    27 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиян выросло до четырех

    Tекст: Антон Антонов

    В результате землетрясения в венесуэльском штате Ла-Гуайра пострадали четверо россиян, включая ребенка, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Мелик-Багдасаров сообщил, что травмы легкой и средней тяжести получили пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Все они проживают в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что всем пострадавшим уже оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает. Состояние здоровья россиян врачи оценивают как стабильное.

    По словам посла, информация о соотечественниках, которым уже помогает медперсонал, и о новых пострадавших поступает в посольство в реальном времени. В диппредставительстве постоянно дежурят сотрудники, поддерживающие связь с венесуэльскими властями и соотечественниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Каракасе сообщило о трех россиянах, пострадавших после землетрясений в Венесуэле.

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения.

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    27 июня 2026, 20:53 • Новости дня
    Число погибших при мощном землетрясении в Венесуэле достигло 1430 человек

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 1430 человек при землетрясениях

    Tекст: Мария Иванова

    Серия разрушительных землетрясений магнитудой до 7,5 на северном побережье Венесуэлы унесла жизни 1430 человек.

    В результате серии сильных сейсмических событий на территории страны погибли 1430 человек, передает РИА «Новости».

    Различные травмы получили свыше 3,3 тыс. граждан, которым экстренно оказывается необходимая медицинская помощь.

    «На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования – их семьям и близким», – заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

    Власти зарегистрировали более 3 тыс. семей, лишившихся жилья, для них открыты специальные убежища.

    Политик отметил, что после основных ударов магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировано 430 афтершоков. Подобная активность говорит об огромном масштабе высвобожденной тектонической энергии.

    Спасательные работы в наиболее пострадавших регионах идут в круглосуточном режиме. К разбору завалов присоединились иностранные специалисты, численность которых превысила 2 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, Москва предложила Каракасу свою поддержку.

    Напомним, в субботу спасатели обнаружили живую 15-летнюю школьницу под завалами обрушившегося здания.

    Разрушительная стихия повредила более 1,4 тыс. различных объектов инфраструктуры.

    Во время землетрясения пострадали трое российских граждан.

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    26 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Российские дипломаты не пострадали при землетрясениях в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты, члены их семей и сотрудники российских предприятий в ходе землетрясений в Венесуэле не пострадали, здание посольства не повреждено, сообщили в посольстве в Каракасе.

    В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также российских компаний, работающих в этой стране, нет, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что разрушений на территории учреждения не зафиксировано.

    Количество жертв двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

    Землетрясение в Венесуэле повредило более 1,4 тыс. объектов инфраструктуры.

    При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян.

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    26 июня 2026, 20:30 • Новости дня
    При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

    Посольство: При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

    Tекст: Вера Басилая

    После землетрясений в Венесуэле известно о трех пострадавших россиянах, заявили в посольстве России в Каракасе.

    Посольство России сообщило, что после землетрясений в Венесуэле пострадали трое россиян, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие», – заявили в дипмиссии.

    Накануне Ассоциация туроператоров России не зафиксировала пострадавших организованных туристов из РФ после землетрясения в Венесуэле.

    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 589 человек.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила российского лидера Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией.

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    27 июня 2026, 02:12 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Сейсмологи зафиксировали толчки в 22.16 по времени UTC (01.16 мск). Эпицентр находился в 80 км к западу от столицы страны Каракаса, очаг залегал на глубине 35 км.

    Данных о возможных жертвах, раненых или новых разрушениях к настоящему моменту не поступало, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду у побережья Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, ставшее самым сильным в стране с 1900 года.

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения. В результате землетрясения пострадали четверо россиян, включая ребенка.


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    26 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Женщина родила ребенка на руинах после землетрясения в Венесуэле

    Mundo: Женщина родила среди обломков разрушенного здания в Венесуэле

    Tекст: Мария Иванова

    В пострадавшей от серии разрушительных землетрясений Венесуэле местная жительница родила ребенка среди обломков рухнувшего здания без света и медицинского оборудования.

    В охваченной последствиями стихийного бедствия стране продолжается разбор завалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mundo.

    «Без света, без медицинского оборудования... женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле», – говорится в публикации издания.

    Геологическая служба США ранее зафиксировала две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Вслед за ними последовало еще 30 афтершоков. Стихия разрушила множество жилых домов, повредила инфраструктуру и больницы, а также привела к закрытию главного аэропорта страны.

    По последним данным местных властей, число погибших достигло 235 человек, при этом медицинская помощь потребовалась более чем 4,3 тыс. пострадавших.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы, а Москва предложила Каракасу необходимую поддержку.

    Власти страны объявили режим общенационального чрезвычайного положения.

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    26 июня 2026, 21:51 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле повредило более 1,4 тыс. объектов инфраструктуры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле разрушили сотни жилых домов и парализовали работу нескольких крупных торговых центров и больниц, заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    Разрушительная стихия затронула 1423 объекта инфраструктуры, пояснил Родригес, передает РИА «Новости».

    «Повреждены и уже находятся под контролем объединенного штаба три больницы. Также повреждены 25 торговых центров и еще 1002 других объекта. Всего повреждены 1423 объекта инфраструктуры», – заявил он.

    Кроме того, от удара стихии пострадали 380 многоквартирных и частных жилых домов. Большая часть разрушенных строений располагается в штате Ла-Гуайра.

    Сразу после инцидента дорожные службы оперативно расчистили главные транспортные артерии, что позволило быстро направить в пострадавшие регионы спасательные подразделения и организовать доставку гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного подземного толчка увеличилось до 920 человек. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны.

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    27 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземный толчок зафиксировали в 19.20 по времени UTC (22.20 мск). Эпицентр располагался в 60 км к западу от столицы страны Каракаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате подземной активности не поступала, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Венесуэлы произошла серия разрушительных землетрясений магнитудой до 7,5, самая сильная в стране с 1900 года.

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 1430 человек в результате землетрясений.


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