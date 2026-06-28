В Белоруссии заявили об отсутствии лимитов на приграничных заправках

Tекст: Ольга Иванова

В республике зафиксировали увеличение объемов потребления высокооктанового горючего, передает БЕЛТА. Представитель центрального аппарата компании «Белоруснефть» Валерий Атрощенко рассказал о ситуации на внутреннем рынке. «Топлива на заправочных станциях и складах хранения в достаточном количестве. Все заявки от нефтеперерабатывающих заводов выполняются согласно графику», – заверил он.

Основная доля продаж приходится на дизельное топливо, занимающее около 55%. Следом идут автомобильные бензины с долей 40%, а оставшиеся 5% приходятся на пропан-бутан. Специалист отметил снижение популярности 92-го бензина примерно на 6% на фоне роста спроса на АИ-95 на 10%.

Повышенное потребление объясняется традиционным сезонным фактором. Предприятие оперативно снабжает горючим наиболее загруженные станции. Атрощенко подчеркнул, что никаких лимитов на приграничных заправках для иностранцев и местных жителей нет, все реализуется свободно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании специального штаба для мониторинга ситуации с топливом.

Власти Забайкальского края из-за нехватки горючего ограничили продажу бензина физическим лицам до 15 литров за одну заправку.

Весной европейцы ради экономии начали массово скупать дешевое топливо на приграничных заправках в Калининградской области.



