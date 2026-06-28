Путин сообщил о возможном запрете экспорта дизельного топлива

Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.

«Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.