Путин сообщил о возможном запрете экспорта дизельного топлива

Руководство страны оценивает целесообразность ограничения поставок горючего за границу, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного вопросам стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом.
«В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – подчеркнул глава государства.
Российский лидер добавил, что участники встречи детально обсудят риски возможного затоваривания. Он пояснил, что главной целью дискуссии является своевременное предупреждение негативных последствий, чтобы избежать создания дополнительных проблем для экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил о возможном запрете на вывоз дизельного топлива за рубеж.
Месяцем ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил продолжение поставок керосина и дизеля на внешние рынки.
Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для стабильного снабжения внутреннего рынка горючим.