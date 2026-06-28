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    28 июня 2026, 20:47 • Новости дня

    Ирак предложил стать посредником между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Багдад предложил свои услуги в качестве переговорщика между Вашингтоном и Тегераном для скорейшего завершения военного конфликта в регионе.

    Ирак выразил готовность выступить посредником между Соединенными Штатами и Ираном для прекращения вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

    «Ирак поддерживает прекрасные отношения как с США, так и с Ираном, и мы готовы работать с обеими сторонами над урегулированием этого конфликта», – заявил глава внешнеполитического ведомства Ирака Фуад Хусейн во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Багдаде.

    Политик напомнил об успешном опыте Багдада в налаживании диалога между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что конфликт в Ормузском проливе продолжается, несмотря на недавнее подписание меморандума о взаимопонимании. Министр добавил, что война ведет к разрушению всего региона, поэтому ее необходимо закончить.

    В середине июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Документ определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе. Однако напряженность сохраняется из-за взаимных ударов сторон в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении договоренностей из-за новых авиаударов.

    Еще весной глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе.

    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    28 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    @ KontrolabIPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о нарушении меморандума о взаимопонимании и Устава ООН из-за ночных ударов по югу страны.

    Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.

    Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

    В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    28 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    США атаковали десять целей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Истребители ВМС и ВВС США нанесли удары сегодня вечером по десяти иранским военным целям в нескольких местах в Ормузском проливе и его окрестностях в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku», – сообщает CENTCOM в X.

    Американский чиновник заявил, что после ответных ударов Ирана не поступало информации о «жертвах со стороны США или ущербе объектам США в регионе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    28 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям на территории Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, эти действия стали ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

    Американский лидер предупредил, что в будущем, по его мнению, может наступить момент, когда США перестанут «сдерживаться» и «будут вынуждены» военным путем завершить начатые действия. Он заявил, что в таком случае «Исламская Республика Иран перестанет существовать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива.

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану.

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    26 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника

    Удар беспилотника по сухогрузу прервал эвакуацию кораблей из Персидского залива

    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После нападения на сингапурский сухогруз в Ормузском проливе Международная морская организация временно свернула масштабную операцию по спасению застрявшего в регионе коммерческого флота.

    Международная морская организация (IMO) поставила на паузу план эвакуации сотен судов, застрявших в Персидском заливе, передает The War Zone.

    Решение было принято после того, как в четверг иранский беспилотник атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. План эвакуации, разработанный совместно с Оманом, должен был обеспечить безопасный проход кораблям, которые не могли пересечь пролив из-за закрытия маршрута после атак США и Израиля на Иран.

    Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул: «После запуска плана эвакуации IMO, благодаря которому несколько судов уже были успешно выведены, я решил временно приостановить его реализацию, чтобы подтвердить сохранение необходимых гарантий безопасности». Он добавил, что безопасность моряков остается главным приоритетом организации.

    Пострадавшим судном оказался сингапурский грузовой корабль Ever Lovely. Инцидент произошел примерно в 14 километрах к юго-востоку от оманского порта Дахит. Неизвестный снаряд попал в правый борт, повредив капитанский мостик, однако обошлось без жертв и ущерба для окружающей среды.

    Приостановка эвакуации совпала с предупреждением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, одобренным Тегераном. Южный коридор, который ранее считался свободным от иранского контроля, теперь патрулируется силами КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    27 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране

    Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия в иранском городе Минаб с гибелью 175 человек произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене данными внутри американских военных ведомств, отмечает Bloomberg.

    Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

    Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

    Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

    Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

    Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

    Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

    Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.

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    28 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции в ответ на нападение США на Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне, сообщает Tasnim.

    «ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США», – говорится в материале Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

    КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе флота в порту Салман в Бахрейне, «уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    КСИР заявил, что США атаковали пять иранских береговых постов. В заявлении КСИР отмечено, что нарушение прекращения огня противоречит первому положению ирано-американского меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде,

    В КСИР подчеркнули, что такое развитие ситуации приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные сообщили, что нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku в Ормузском проливе.

    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    26 июня 2026, 23:51 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары в зоне Ормузского пролива по связанным с Ираном целям, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Армия США атаковала иранские цели в районе Ормузского пролива», – сообщил Равид в X со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    28 июня 2026, 01:33 • Новости дня
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По приказу главнокомандующего 27 июня силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли дополнительные удары по ряду целей в Иране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным CENTCOM, в субботу иранский беспилотник атаковал танкер Kiku под панамским флагом в Ормузском проливе. Судно перевозило свыше 2 млн баррелей нефти. При этом, как отмечается в сообщении командования, проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается.

    Телеканал Press TV, что несколько снарядов попали в населенный пункт на острове Кешм. Удары также пришлись по вышке связи в районе иранского города Сирик.

    Fox News сообщает о завершении военной операции США по нанесению ударов по целям в Иране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер.

    Военный эксперт Юрий Лямин предупреждал, что нарушения перемирия между Ираном и США могут регулярно повторяться.

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    28 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо того, чтобы обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке лишь нарушило поставки, пишет Foreign Policy.

    Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

    Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».

    В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.

    По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

    WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.

    «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.

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    28 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад»

    Press TV: В КСИР предрекли ад для баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет «ад», заявило руководство ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции.

    «Расплата американских баз в регионе – это отдельный вопрос», – приводит текст сообщения ВМС РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    В КСИР заявили, что американским военным предстоит «столкнуться с адом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Вашингтон пригрозил уничтожить Иран.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    27 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Атаку на Иран провели шесть самолетов ВВС США

    Журналист Шифрин: Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран задействовали шесть самолетов ВВС США, сообщил журналист PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского чиновника.

    «Американский чиновник сообщил мне, что шесть самолетов США атаковали четыре иранские цели: радиолокационные установки, а также хранилища ракет и беспилотников в Сирике, Иран», – написал корреспондент в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал места дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

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