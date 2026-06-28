Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка, передает РИА «Новости». В ходе встречи глава государства констатировал наличие трудностей в этой сфере.

«Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период», – сказал российский лидер.

Для решения возникающих вопросов правительство сформировало специальный штаб. По словам президента, эта структура занимается оперативным мониторингом ситуации и функционирует круглосуточно.

Особое внимание Путин уделил потребностям агропромышленного комплекса. Он поручил приложить все усилия для соблюдения сезонных графиков поставок топлива предприятиям АПК, подчеркнув, что от этого напрямую зависит будущий урожай.

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