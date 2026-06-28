Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России

Tекст: Ольга Иванова

Текущие запасы бензина в стране достигают 1,7 млн тонн, передает РИА «Новости». Этот показатель почти равен результатам за аналогичный период прошлого года.

«По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – заявил президент в ходе профильного совещания.

Российский лидер также предложил рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан, бизнеса и социально значимых предприятий. Участникам встречи предстоит обсудить эффективность реализации уже принятых в этой сфере решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту предложения для нормализации ситуации с бензином.

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