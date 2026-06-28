Путин сообщил о максимальном использовании мощностей крупнейших НПЗ в России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, передает РИА «Новости». По его словам, сроки текущих ремонтов сокращены, а плановые работы перенесены на более поздний период.

«Известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период», – отметил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что резервы бензина в стране практически соответствуют показателям аналогичного периода прошлого года. На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива.

Кроме того, президент высоко оценил работу частных топливных компаний. Он назвал их надежными партнерами государства, которые оперативно и грамотно решают неординарные задачи в интересах страны и граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина.

Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

Днем ранее он провел специальное совещание по ситуации с ценообразованием на нефтепродукты.