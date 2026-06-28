Медведев назвал семь главных вызовов для будущего России

Tекст: Ольга Иванова

Председатель партии Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления работы на предстоящий период, передает РИА «Новости». Выступая на съезде, политик подчеркнул важность адаптации к новым реалиям. «Новая Народная программа станет планом работы «Единой России» на ближайшие пять лет и ответом на главные вызовы, с которыми столкнулась наша страна», – заявил он.

Среди главных проблем были выделены демографический спад, трансформация рынка труда и неравномерное развитие регионов. Кроме того, в список вошли беспрецедентное экономическое давление, технологический скачок, навязывание чуждых ценностей и вопросы безопасности.

Парламентские выборы девятого созыва запланированы на 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования пройдет более двух тысяч кампаний. Дистанционный электронный формат охватит 33 региона, предоставляя возможность проголосовать 48,4 млн граждан.

За рубежом планируется открыть около 350 избирательных участков. Ранее президент предупреждал о возможных попытках противников расколоть общество в преддверии выборов и требовал жестко пресекать любые провокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель партии обозначил эти вызовы на заседании Экспертного совета.

Президент России Владимир Путин назвал время проведения съезда судьбоносным для страны.

Глава государства пообещал оградить грядущий избирательный процесс от любых внешних провокаций.