Путин: Как только Россия проявляет слабость, ее «пробуют на зуб»

Tекст: Дарья Григоренко

Путин на съезде партии подчеркнул невозможность исключения страны из глобальной политики. «Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось – не получится и сейчас, не получится и впредь», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

«Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, «на зуб», хотят ослабить нас любым путем», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или не будет никакой страны.

«Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои», – добавил российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».

Глава государства связал работу форума с судьбоносным для страны периодом.

Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.