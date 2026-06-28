Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Президент России посетил съезд партии «Единая Россия», где выступил с речью перед участниками, передают «Вести». Он поздравил молодых партийцев с прошедшим Днем молодежи и пожелал им успехов в предстоящей избирательной кампании.

«Уверен, они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе. Докажут на деле искреннюю преданность отечеству и верность нашим принципам», – заявил Владимир Путин.

Российский лидер напомнил о своем участии в создании политической силы. По его словам, идеологической основой организации являются слаженная командная работа, профессионализм, патриотическая солидарность и близость к гражданам.

Кроме того, глава государства добавил, что за годы работы у него выстроились конструктивные отношения со всеми фракциями, представленными в отечественном парламенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

Президент заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию.