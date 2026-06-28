Путин назвал отступление ВСУ причиной перехода Киева к террору

Tекст: Ольга Иванова

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором утверждают списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости». Выступая на мероприятии, президент Владимир Путин заявил: «Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры».

Глава государства подчеркнул, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и поэтому перешел к откровенно террористическим методам.

«(Киевский) режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на оперативном совещании с правительством заявил о смене тактики Киева на удары по гражданским объектам и инфраструктуре России.

Ранее он на видеоконференции по развитию новых регионов России заявил о переходе украинской армии к методам террора против гражданских объектов и пассажирского транспорта из-за неудач на фронте.

В конце апреля на совещании по обеспечению безопасности выборов президент заявил о росте рисков террористических угроз на территории России и об усилении подрывной деятельности радикальных группировок.



