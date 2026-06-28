Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию

Tекст: Ольга Иванова

Выступая на XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве, Владимир Путин заявил о нарастающем внешнем давлении на страну, передает РИА «Новости». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что западные элиты стремятся нанести России стратегическое поражение, но «победить на поле боя не могут».

«Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту – тоже не получается», – сказал Путин.

Первый этап XXIII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» проходит в воскресенье в Москве. На нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

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