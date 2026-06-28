Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажки в Татарстане

Tекст: Дарья Григоренко

«Поступило сообщение о взрыве в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по проспекту Мира. В результате происшествия в квартире сложились перегородки, рамы, выбило окна, произошло возгорание вещей и мебели в спальне на площади девять «квадратов»», – сообщили в МЧС Татарстана, передает РИА «Новости».

Первым на место происшествия прибыл экипаж ГАИ. Сотрудник полиции смог вынести пострадавшую женщину в безопасное место, однако сам получил отравление продуктами горения.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Установлено, что женщина поставила кипятиться чайник на газовую плиту и ушла в спальню. В МЧС отметили, что угрозы целостности строительных конструкций дома нет, и жители уже вернулись в свои квартиры, в то время как ведутся восстановительные работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Татарстана организовала проверку по факту хлопка газа в доме на проспекте Мира.

В середине июня два человека пострадали при похожем инциденте в жилом доме в Новосибирске.

В прошлом году из-за взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажке в Казани погиб один человек.