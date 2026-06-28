Праздник «Алые паруса» в Петербурге посетило около 65 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

Масштабное городское событие на Дворцовой площади завершилось концертом популярных артистов и водно-пиротехническим шоу в акватории Невы, сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале. Кульминацией программы стало торжественное появление легендарного брига «Россия». По оценке организаторов, число участников праздника составило около 65 тыс. человек.

Глава города подчеркнул: «Алые паруса» – визитная карточка не только Петербурга, но и всей страны. Он отметил, что благодаря прямой телевизионной и интернет-трансляции за происходящим ежегодно следят десятки миллионов зрителей. В этот раз вместе с петербургскими выпускниками алыми парусами любовались недавние школьники из 36 российских регионов, ребята из города-побратима Мариуполя, а также гости с Кубы, из Китая и других стран.

Беглов напомнил, что старт традиции был дан 28 июня 1968 года, когда в праздничных гуляниях участвовали порядка 25 тыс. ленинградских выпускников. Тогда вступительная театрализованная часть впервые прошла на воде, в акватории Невы между Кировским и Дворцовым мостами. Губернатор выразил уверенность, что среди нынешних выпускников немало потомков первых участников праздника, пожелал им сохранить светлые воспоминания, оставаться в Петербурге и когда-нибудь привести на Дворцовую площадь своих детей и внуков, отправляя их в добрый путь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился проходом брига «Россия» под алыми парусами и ярким водно-пиротехническим представлением.

Накануне на Дворцовой площади праздник «Алые паруса» стартовал приветствием выпускников губернатором Александром Бегловым и концертом популярных артистов.

Перед торжеством власти Петербурга предупредили о мошеннической продаже билетов и напомнили, что попасть на праздник можно только по именным пригласительным.