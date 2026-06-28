Лихачев: Росатом не вернет специалистов на АЭС «Бушер» без гарантий безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Госкорпорация «Росатом» не будет возвращать российских специалистов на атомную станцию «Бушер» в Иране до получения стопроцентных гарантий их безопасности, передает РИА «Новости». Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как возобновление обстрелов в Иране отразится на возвращении отечественных специалистов на АЭС, Лихачев подчеркнул жесткость позиции корпорации. «Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их, конечно, возвращать не будем», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране продолжилось после паузы, но полное возвращение российских специалистов отложено из-за нестабильной военной обстановки.

Ранее Лихачев заявил о негативном развитии ситуации на АЭС «Бушер» и сообщил об эвакуации 250 сотрудников.

В апреле глава Росатома сообщил о финальной эвакуации более 200 специалистов с АЭС «Бушер», при этом на объекте планировали оставить около 50 человек для поддержания работы оборудования.