Минтранс подготовил предложения по регулированию СИМ на тротуарах

Tекст: Ольга Иванова

Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил о завершении подготовки предложений по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах, передает РИА «Новости». Министр отметил, что работа велась совместно с ГИБДД и представителями общественности.

«Предложения все готовы… Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы, я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесем», – заявил Никитин. Речь идет о правилах для электрических самокатов и велосипедов с электродвигателем.

Поводом для разработки новых норм стало поручение президента Владимира Путина, который в декабре 2025 года обязал власти до 1 июля проработать вопрос регулирования движения СИМ на тротуарах. Член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева ранее подчеркивала, что тротуар превратился в зону повышенного риска из-за разницы в массе и скорости пешеходов и средств индивидуальной мобильности, назвав ограничение движения СИМ важным шагом для безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам до 1 июля 2026 года.

Сенатор Артем Шейкин в апреле 2026 года заявил о планах подготовить к июлю изменения в правила дорожного движения для электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности.

Министр транспорта Андрей Никитин на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявил о сосредоточении ведомства на разработке правил безопасного движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам вместо тотального запрета электросамокатов.