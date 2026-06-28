  • Новость часаПутин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
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    ВСУ превратили украинские АЗС в законную военную цель
    Стармер пожелал возглавить НАТО
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    Путин: Обеспечим неприкосновенность рубежей России на долгую перспективу
    Медведев огласил первую «пятерку» кандидатов «Единой России» на выборы
    Освобождены днепропетровские Писанцы и запорожская Новоселовка
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Аномальная жара во Франции унесла жизни более 1 тыс. человек
    28 июня 2026, 14:57 • Новости дня

    Дзюдоист Сангариев выиграл китайский этап престижного Гран-при

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский дзюдоист Адам Сангариев стал победителем этапа Гран-при в Китае в весовой категории до 100 кг.

    Соревнования проходят в китайском городе Циндао, передает ТАСС. В решающей схватке россиянин продемонстрировал превосходную технику и заслуженно завоевал золотую медаль.

    Китайский этап Гран-при завершается 28 июня. Эти состязания имеют важнейший статус второго квалификационного турнира к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

    Отечественная национальная сборная выступает на международных соревнованиях в Китае при активной поддержке Российского спортивного фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года россиянин Астемир Абазов выиграл этап Гран-при по дзюдо в китайском Циндао. В мае текущего года Аюб Блиев завоевал чемпионский титул на турнире Большого шлема в Душанбе. Прошлым летом Матвей Каниковский стал чемпионом мира в весовой категории до 100 килограммов.

    27 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ в зоне спецоперации, оказались в российском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в Telegram кадры с двумя колумбийскими наемниками, плененными российскими военнослужащими в зоне СВО.

    «Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наёмника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», – написал он.

    По его словам, первичный опрос пленных провел командир 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России Хусейн Межидов. Позже к допросу присоединился командир 42-й мотострелковой дивизии генерал-майор Эдуард Шандура.

    Кадыров отметил, что истории иностранных наемников почти не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, которые ранее попали в плен: после очередного обстрела их, по словам пленных, оставили на позициях, сослуживцы ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка «так и осталась в красивых рассказах вербовщиков». Пленные заявили, что имели боевой опыт на родине и посчитали его достаточным для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Однако, как отметил глава Чечни, реальность оказалась намного жестче. Наемники рассказали, что оказались без связи, снабжения и помощи, были фактически брошены и вынуждены выживать самостоятельно, терпя голод. Они также описали низкое морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, нехватку мотивации и ухудшение ситуации на линии боевого соприкосновения, отметив, что удерживать позиции становится все сложнее.

    По словам Кадырова, оба колумбийца разочаровались в своем прежнем командовании и выразили готовность к сотрудничеству. Он заявил, что сейчас жизни пленных ничего не угрожает: они находятся вдали от фронта, обеспечены едой, одеждой и обувью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, используя данные из смартфона иностранного наемника.

    Украинские войска перебросили колумбийских наемников для доукомплектования 21-й механизированной бригады под Сумами без необходимого обеспечения.

    Колумбийская правозащитная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск около 300 наемников, воевавших за ВСУ и пропавших на Украине.

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    27 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.

    Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.

    «Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

    Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    28 июня 2026, 01:44 • Новости дня
    Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Петербурге
    Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Петербурге
    @ кадр из видео «Пятого канала»

    Tекст: Антон Антонов

    Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился проходом брига «Россия» под алыми парусами и ярким водно-пиротехническим представлением, сообщают информационные агентства.

    В ночь на воскресенье по акватории Невы прошел бриг «Россия» под алыми парусами, став кульминацией торжества, передает ТАСС.

    В празднике приняли участие 66 тыс. выпускников из Петербурга и других городов России. На набережных и трибунах также присутствовали около 400 иностранных гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и ряда африканских государств.

    К торжествам присоединились выпускники из зарубежных стран, прибывшие на молодежном «Поезде памяти» из Белоруссии. Пассажирами стали 200 старшеклассников: 57 представляют Белоруссию, 55 – Россию, остальные прибыли из стран Евразийского экономического союза, СНГ и стран антигитлеровской коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников школ «Алые паруса».

    Власти Петербурга ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в связи с проведением торжества.

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    28 июня 2026, 12:28 • Новости дня
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    @ ALESSIA GIULIANI/IPA/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доктринальный руководитель Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес раскритиковал Евросоюз за избирательное применение международного права и пересмотр концепции справедливой войны в угоду политическим интересам, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.

    Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды. «Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.

    Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла. Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.

    Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.

    Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.

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    28 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины Фахриев

    Tекст: Антон Антонов

    Полковник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в покушении на российского офицера в Крыму, ликвидирован, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что его ликвидировали 18 мая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фахриев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он  подозревается в попытке организации покушения на российского офицера, служившего в Крыму.

    В декабре ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

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    28 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России в ходе партийного съезда «Единой России» призвал политиков объединить усилия и оказать максимальную поддержку бойцам на передовой ради успешного завершения спецоперации.

    Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.

    «Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.

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    28 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    @ MATSUO.K/AFLO SPORT/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В ночь на воскресенье завершились матчи группового этапа турнира.

    На старте плей–офф пройдут встречи Германия – Парагвай (29 июня, Фоксборо), Франция – Швеция (1 июля, Ист–Ратерфорд), ЮАР – Канада (28 июня, Инглвуд), Нидерланды – Марокко (30 июня, Монтеррей), Португалия – Хорватия (3 июля, Торонто), Испания – Австрия (2 июля, Инглвуд), США – Босния и Герцеговина (2 июля, Санта–Клара), Бельгия – Сенегал (1 июля, Сиэтл), Бразилия – Япония (29 июня, Хьюстон), Кот–д’Ивуар – Норвегия (30 июня, Арлингтон), Мексика – Эквадор (1 июля, Мехико), Англия – ДР Конго (1 июля, Атланта), Аргентина – Кабо–Верде (4 июля, Майами), Австралия – Египет (3 июля, Арлингтон), Швейцария – Алжир (3 июля, Ванкувер), Колумбия – Гана (4 июля, Канзас–Сити).

    Ранее сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей–офф ЧМ.

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    28 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    @ KontrolabIPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о нарушении меморандума о взаимопонимании и Устава ООН из-за ночных ударов по югу страны.

    Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.

    Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

    В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    27 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Бразильский «Ботафого» внезапно отказался от матчей в Москве

    Бразильский клуб «Ботафого» отказался от матчей с ЦСКА и «Динамо» в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Бразильский футбольный клуб «Ботафого» в одностороннем порядке принял решение отказаться от поездки в Москву для участия в Братском кубке.

    О решении бразильской команды сообщила пресс-служба московского «Динамо», передает ТАСС. В рамках турнира планировались встречи «Ботафого» с ЦСКА 4 июля и с «Динамо» 10 июля.

    «Мы совместно с ЦСКА оценим последствия принятого «Ботафого» решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров», – заявили в пресс-службе столичного клуба.

    Бразильская сторона объяснила отказ внутренними причинами на уровне совета директоров, несмотря на заранее согласованные условия и предусмотренную неустойку.

    Представители «Динамо» принесли извинения болельщикам за отмену запланированных матчей, отметив, что в современных реалиях полностью исключить подобные ситуации невозможно. В предыдущем розыгрыше Братского кубка победу одержало «Динамо», а участниками турнира также были ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте футболист Давид Рикардо забил гол в дебютном матче за бело-голубых после перехода из бразильского «Ботафого».

    В августе прошлого года столичный ЦСКА одержал выездную победу над динамовцами в рамках чемпионата России.

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    27 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали офицера украинских «рейнджеров»

    Российские военные уничтожили офицера полка «Рейнджер» ССО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины Павла Антоненко, а также наемника из Грузии.

    Российские силовые структуры подтвердили гибель украинского командира и иностранного бойца в зоне СВО, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении российскими войсками грузинского наемника Георгия Дамении, а также офицера 6-го полка «Рейнджер» ССО Павла Антоненко», – рассказал источник агентства.

    Ранее представители силовых ведомств отмечали, что командование ВСУ направило подразделения шестого полка в Харьковскую область, где они уже несут значительные потери.

    В прошлом году украинские «рейнджеры» получили приказ выбить российские силы с позиций около Юнаковки в Сумской области. Однако группировка войск «Север» нанесла им поражение, после чего остатки подразделения отвели в тыл.

    В Запорожской области российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины.

    Несколькими днями позже бойцы ВС России ликвидировали охранника западных военных советников.

    В прошлом году элитный шестой отряд украинских сил специальных операций понес колоссальные потери в Сумской области.

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    28 июня 2026, 13:23 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинет кандидатов в депутаты Госдумы на съезде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве состоится предвыборный съезд «Единой России» для выдвижения кандидатов в Госдуму, на котором определят конфигурацию списка кандидатов в Государственную думу.

    «Единая Россия» готовится к проведению первого этапа съезда в российской столице, в ходе которого будут выдвинуты кандидаты на предстоящие думские выборы. Парламентская кампания началась 16 июня после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС

    Согласно закону, партии обязаны провести съезды в течение 25 дней с начала кампании. «Единая Россия» станет третьей из парламентской пятерки, кто выполнит эту процедуру, после КПРФ и ЛДПР. Предвыборный съезд разделен на два этапа: первый посвящен выдвижению кандидатов, второй, запланированный на август, – утверждению программы.

    Ожидается, что общефедеральную часть списка партии составят не более пяти человек с высоким авторитетом в обществе. В 2026 году единороссы планируют выдвинуть максимально возможное количество кандидатов – 625 человек. Также обновится региональная структура списка, в который могут войти до 55 действующих губернаторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» планирует выдвинуть бывшего омбудсмена Татьяну Москалькову кандидатом на парламентских выборах.

    По итогам предварительного голосования победителями стали 480 ветеранов спецоперации.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев анонсировал обновление состава думской фракции минимум на четверть.

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    28 июня 2026, 09:58 • Новости дня
    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в MAX, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

    Собянин добавил, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.

    Мэр Москвы сообщил также, что с пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе – в инженерном предпрофессиональном классе. Кроме того, Малкова становилась победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», призёром олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

    «Свою профессию она хочет связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева», – сообщил Собянин.

    Ранее московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл.

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    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    28 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям на территории Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, эти действия стали ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

    Американский лидер предупредил, что в будущем, по его мнению, может наступить момент, когда США перестанут «сдерживаться» и «будут вынуждены» военным путем завершить начатые действия. Он заявил, что в таком случае «Исламская Республика Иран перестанет существовать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива.

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану.

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    27 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    Вучич заявил об отставке через несколько недель

    Вучич сообщил об отставке через несколько недель и выборах в Сербии

    Вучич заявил об отставке через несколько недель
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая перед сотнями тысяч сторонников в Белграде, сербский лидер Александр Вучич анонсировал скорый уход в отставку ради проведения досрочных выборов.

    Президент балканской республики Александр Вучич намерен покинуть занимаемую должность, передает РИА «Новости». Об этом политик рассказал во время масштабной акции «Сербия, одна семья», которая собрала в Белграде 207 тыс. сторонников правящей партии.

    «Через несколько недель подам в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что на следующих выборах помогу получить доверие народа и что все, о чем говорил, можем осуществить в следующие четыре года», – подчеркнул глава государства.

    Политик добавил, что партийное руководство поддержало создание предвыборного списка «Объединенная Сербия». Точные даты и формат предстоящего волеизъявления пока неизвестны. По закону в случае досрочного ухода выборы должны состояться через 90 дней.

    Проведения досрочного голосования активно требуют оппозиция и студенты. Массовые протесты охватили страну после трагедии на вокзале Нови-Сада в ноябре 2024 года.

    В конце мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 правоохранителей, задержаны 47 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сербский лидер анонсировал проведение парламентских выборов осенью этого года. В конце прошлого года глава государства подтвердил планы организации внеочередной избирательной кампании.

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