Легкомоторный самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает радиостанция ici, трагедия случилась около 11:00 по местному времени. На место происшествия оперативно прибыла группа спасателей, специалисты установили периметр безопасности вокруг обломков, пишет ТАСС

«Небольшой туристический самолет, перевозивший нескольких человек, потерпел крушение... По нашей информации, несколько человек могли погибнуть. Самолет перевозил людей для первого прыжка с парашютом», – сообщила французская радиостанция Ici. Точное число находившихся на борту пассажиров пока остается неизвестным, передает РИА «Новости».

Телеканал France 3 уточнил, что количество жертв может оказаться значительным. Кроме того, на месте падения сохраняется серьезная угроза взрыва летательного аппарата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня 11 парашютистов и пилот погибли при крушении частного самолета в американском штате Миссури.

В декабре прошлого года четыре человека стали жертвами падения учебного легкомоторного судна на юго-западе Франции.

В июле прошлого года из-за отказа двигателя разбился одномоторный самолет в центральной части этой страны.