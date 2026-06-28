Во Франции при крушении самолета погибли 11 человек

Tекст: Ольга Иванова

О гибели 11 человек при крушении самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции сообщило издание Est Republicain, на которое ссылается РИА «Новости». По данным газеты, трагедия произошла в воскресенье, 28 июня.

Издание приводит слова источников: «Самолет разбился в воскресенье, 28 июня примерно в 11 часов (12.00 мск – ред.)... Некоторые источники говорят об 11 погибших».

Как писала газета ВЗГЛЯД, один из основателей компании видеоигр Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении туристического легкомоторного самолета возле коммуны Ла-Боль на западе Франции.

В декабре 2025 года в департаменте Арьеж на юго-западе страны при крушении учебного легкомоторного самолета погибли пилот-инструктор и трое студентов Национальной школы гражданской авиации.

В августе 2024 года два пилота истребителей Rafale погибли после столкновения самолетов в секторе коммуны Отрвиль на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель.