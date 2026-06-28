Премьер Нижней Саксонии призвал Volkswagen перенести выпуск авто в Германию

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Олаф Лис призвал руководство концерна Volkswagen вернуть в Германию выпуск ряда моделей, сейчас производимых в Китае, передает РИА «Новости». По его словам, это необходимо для сохранения занятости и более полной загрузки мощностей немецких заводов автогиганта.

«Если бы мы производили здесь (в Германии – ред.) автомобили, которые сейчас делаем в Китае, мы могли бы стабилизировать загрузку мощностей наших заводов», – заявил Лис в интервью агентству DPA. Он добавил, что перенос части производства откроет возможности для новых разработок и инноваций на предприятиях в Германии и позволит не наблюдать, как новые заводы появляются за пределами страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автогигант Volkswagen планирует сократить по всему миру в ближайшие годы до 100 тыс. рабочих мест.

Глава концерна Оливер Блюме подтвердил планы по сокращению 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

Ранее он анонсировал сокращение 19 тыс. рабочих мест на немецких заводах компании к концу 2026 года.