WSJ: Восстановление разгромленной базы США в Бахрейне потребует 400 млн долларов

Tекст: Ольга Иванова

Военная инфраструктура США в Бахрейне, поврежденная за время конфликта на Ближнем Востоке, может потребовать на восстановление порядка 400 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Издание напоминает, что с конца февраля по июнь база неоднократно подвергалась ударам.

В результате атак пострадали штаб командования и множество других объектов, в том числе два терминала спутниковой связи. По оценке газеты, «на постройку тех же зданий, что были повреждены на базе ВМС в Бахрейне, может уйти 400 миллионов долларов».

Такой вывод сделан на основе анализа общедоступной модели оценки затрат министерства войны США и отчетов о закупках. Отмечается, что озвученная сумма не включает дополнительные расходы, например, на укрепление самой базы и повышение ее защищенности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Tasnim 25 апреля опубликовало спутниковые снимки разрушений штаба Пятого флота США в Бахрейне после ударов Ирана.

Пентагон в марте в отчете Конгрессу оценил ущерб от удара КСИР по штабу Пятого флота США в Бахрейне примерно в 200 млн долларов.

Корпус стражей исламской революции в начале марта нанес ракетный удар по авиабазе Шейх Иса в Бахрейне с поражением командных пунктов и стратегически важных объектов.