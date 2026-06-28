  • Новость часаРоссийские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Газпром создает новый более доходный бизнес
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    США атаковали десять целей в Иране
    Аномальная жара во Франции унесла жизни более 1 тыс. человек
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    28 июня 2026, 12:28 • Новости дня

    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн

    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    @ ALESSIA GIULIANI/IPA/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доктринальный руководитель Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес раскритиковал Евросоюз за избирательное применение международного права и пересмотр концепции справедливой войны в угоду политическим интересам, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.

    Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды. «Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.

    Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла. Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.

    Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.

    Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.

    27 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии

    Дмитриев пошутил об усердии руководства ЕК из-за работающих кондиционеров

    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава РФПИ иронично прокомментировал ситуацию в штаб-квартире Еврокомиссии, где охлаждение воздуха оставили только на верхних этажах здания, у руководства.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев объяснил причину работы кондиционеров исключительно на верхних этажах штаб-квартиры Еврокомиссии, передает ТАСС.

    «На верхних этажах Еврокомиссии просто работают гораздо усерднее – поэтому, разумеется, им полагаются кондиционеры, в отличие от сотрудников нижних этажей», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети.

    Ранее издание Politico сообщило о частичном отключении системы кондиционирования в 13-этажном здании Еврокомиссии в Брюсселе. Причиной стала аномальная жара в Европе, при этом охлаждение сохранилось в кабинетах Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров.

    Весной Кирилл Дмитриев предрек Урсуле фон дер Ляйен наступление зимы из-за провальной энергетической политики. Незадолго до этого глава РФПИ назвал руководителя Еврокомиссии «убийцей экономики».

    Прошлым летом в странах Евросоюза началась масштабная пропагандистская кампания против использования кондиционеров.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе установилаьс рекордная жара, и Франция уже расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам.

    Комментарии (31)
    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

    Комментарии (14)
    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины

    Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу придется ежегодно платить три млрд евро в год из своего бюджета в качестве процентов по привлеченному для помощи Киеву кредиту в 90 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

    «ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.

    Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.

    Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.

    Комментарии (3)
    27 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть

    Страны Балтии призвали ЕC ускорить введение запрета на импорт энергоносителей РФ

    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Прибалтики просят Брюссель быстрее отказаться от нефти из России на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения рисков энергетического кризиса.

    Эстония, Латвия и Литва настаивают на скорейшем отказе Европы от российских углеводородов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Обсуждение этого вопроса ранее приостановили из-за конфликта вокруг Ирана, однако теперь ситуация стабилизировалась.

    «Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», – отмечает британское издание. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока не ответил на эти требования.

    Ожидается, что инициатива столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. При этом польские власти выступают за введение ограничений до конца текущего года. По их мнению, рост цен станет платой за энергонезависимость.

    Российская сторона неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных шагов. В Москве подчеркивали, что западные государства неизбежно столкнутся с удорожанием ресурсов и будут вынуждены закупать то же сырье через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета на импорт российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отказаться от полного эмбарго из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Словацкий энергооператор SPP оценил дополнительные расходы на новые маршруты поставок газа в сотни миллионов евро.

    Комментарии (9)
    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

    Комментарии (3)
    27 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг жесткой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о поддержке Украины.

    Армандо Мема осудил выступление Урсулы фон дер Ляйен на международной конференции по Украине в Гданьске, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на признание руководства объединения в ведении прокси-войны против Москвы.

    «России это и так было известно, но такая степень высокомерия, открыто признавать свои собственные грехи и гордиться ими, – это чистое зло», – написал финский деятель в социальной сети X.

    Он выразил недовольство тем, что европейские средства направляются на боевые действия вместо восстановления собственной экономики. По его мнению, Европа превратилась в союз войны, поэтому государствам необходимо вернуть свою независимость. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что именно Старый Свет стал главным препятствием для достижения мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский политик Армандо Мема назвал необычными слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения.

    Для подлинного мира с Россией он призвал полностью сменить европейский правящий класс.

    Ранее представитель партии «Альянс свободы» потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому из-за прилетающих украинских беспилотников.

    Комментарии (4)
    27 июня 2026, 17:01 • Новости дня
    Эстония заявила о необходимости усилить давление Евросоюза на Россию

    Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС усилить давление на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Европе необходимо увеличить давление на Россию и расширить военную и финансовую поддержку киевского режима на фоне продолжающегося конфликта, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg в кулуарах конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что странам Евросоюза следует усилить давление на Россию, передают «Вести».

    «Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовыми к любым ответным действиям с ее стороны», – сказал министр.

    По мнению Цахкны, только при условии увеличения военной и финансовой помощи Киеву российские власти будут готовы сесть за стол переговоров. При этом официальная Москва неоднократно заявляла о приверженности именно дипломатическому пути урегулирования конфликта.

    Ранее комиссия парламента Эстонии одобрила принципы для возможных переговоров с Москвой.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна отверг идею диалога с российской стороной.

    Премьер-министр республики Кристен Михал назвал давление единственным работающим методом против Москвы.

    Комментарии (9)
    26 июня 2026, 03:52 • Новости дня
    Bloomberg: Две страны ЕС выразили опасения запретом на въезд участникам СВО

    Bloomberg: Рим и Париж опасаются запрета на въезд участникам СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Италия и Франция с опаской относятся к предложению Европейского союза о запрете въезда бывших участников спецоперации в страны ЕС, пишут СМИ.

    «Обе страны опасаются, что нынешнее предложение может открыть путь к повсеместному запрету на въезд россиян, и считают, что целенаправленный запрет на поездки лучше решать с помощью визовой политики, а не санкций», – передает Bloomberg.

    Италия и Франция отметили, что предложение ЕС о запрете въезда бывших российских военнослужащих оставит государствам-членам право решать, кто воевал, а кто нет, что непросто установить, заявили некоторые источники.

    Среди других спорных моментов – вопрос о том, как управлять ограничением цен на нефть в России, учитывая высокие текущие цены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции на год. Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики. Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС.


    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции на год

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз формально утвердил ежегодное продление экономических санкций против России, изменив при этом правила давления на Москву и увеличив период действия секторальных ограничений с шести месяцев до одного года.

    «Совет ЕС продлевает экономические санкции еще на год. Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года. Это решение было принято после заседания Европейского совета 18-19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России на 12 месяцев», – сказано в опубликованном на сайте Совета ЕС документе.

    Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года. Ранее процедура пересмотра и продления проводилась каждые шесть месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ЕС впервые решили продлить антироссийские санкции сразу на год. Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики. Болгария отказалась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 11:52 • Новости дня
    Кобяков заявил о роковой ошибке ЕС по отношению к России

    Кобяков: ЕС сделал СВО своей могильной плитой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз, объявив Россию врагом, сам сделал СВО своей могильной плитой, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.

    Кобяков заявил, что сегодня Европа собственными руками разрушает свою финансовую систему, которая оставалась последним скрепляющим ее элементом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Европейский центральный банк не спасет регион от фатального роста долговой нагрузки. Виной этому стали европейские чиновники, взявшие на полное обеспечение Украину.

    «Объявив Россию врагом, ЕС сам сделал СВО своей могильной плитой. Но еще не точкой. Хаос будет нарастать, а нарушение всевозможных правовых норм стало буквально ежедневной практикой ЕС», – подчеркнул советник президента на полях Петербургского международного юридического форума.

    Ответственный секретарь оргкомитета ПМЮФ добавил, что западные страны пытаются навязывать всему миру собственные правила в спорте, экологии и культуре. Подобные действия прямо свидетельствуют об усугубляющемся кризисе международного права. Этот процесс, по мнению Кобякова, неразрывно связан с нарастающим экономическим беспорядком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее советник президента Антон Кобяков обвинил западные страны в стремлении к реанимации фашизма.

    На Петербургском международном экономическом форуме он указал на попытки США выйти из переговоров по Украине.

    В Кремле констатировали прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    МИД: Запад разжег конфликты во всей Евразии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза и Североатлантического альянса в собственных интересах разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента, стремясь превратить его в арену геополитического противостояния. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Трофимов заявил, что страны Запада провоцируют напряженность в собственных интересах, стремясь сдержать глобальных конкурентов, передает ТАСС. Он выступил с таким заявлением на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Разговор о безопасности может быть долгим. Какие существуют угрозы? Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния, прежде всего чтобы сдержать своих конкурентов», – подчеркнул дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что западные государства спровоцировали кризис на Украине и в Восточной Европе. Кроме того, они раскачивают ситуацию на Балканах и поставили Ближний Восток на грань масштабной войны.

    Трофимов добавил, что дестабилизация охватывает Центральную, Южную и Восточную Евразию. По его словам, милитаризация затрагивает даже Арктику, куда НАТО пытается проникнуть со всем своим арсеналом инструментов в рамках стратегии по сдерживанию альтернативных центров силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов указал на необходимость продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами после спецоперации.

    Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко назвал Украину расходным материалом Запада в гибридном противостоянии.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках Североатлантического альянса устанавливать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах ускорилась и превысила 480 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на газ в Европе продемонстрировали уверенный рост, преодолев отметку в 480 долларов за тысячу кубометров на фоне динамики лондонской биржи.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках в пятницу показала рост на 1,6%, достигнув уровня выше 480 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 478,7 доллара, прибавив 0,8%.

    К 14.55 по московскому времени показатель вырос до 482,2 доллара за тысячу кубометров. Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 474,7 доллара. Весной котировки демонстрировали высокую волатильность: в марте средние цены взлетели почти на 60% из-за обострения на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с начала 2023 года.

    В апреле стоимость снизилась на 14%, опустившись примерно до 540 долларов. Максимальная цена за время конфликта была зафиксирована 19 марта 2026 года на уровне 853,7 доллара. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейском хабе TTF удержалась около отметки 478 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца котировки июльских контрактов на лондонской бирже ICE снизились до 490 долларов.

    В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 11:21 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила прекратить принимать военнообязанных с Украины

    Еврокомиссия сообщила о планах ЕС прекратить прием военнообязанных украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз планирует продлить механизм приема украинских беженцев до марта 2028 года, однако новые правила исключают предоставление статуса мужчинам призывного возраста, сообщил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер.

    Инициатива по изменению правил приема вынужденных переселенцев исходит от Европейской комиссии. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер подтвердил намерение скорректировать действующие нормы, передает РИА «Новости».

    «Мы хотим обеспечить продолжение защиты и предлагаем продлить механизм еще на дополнительный год – до марта 2028 года», – заявил представитель ведомства.

    При этом нововведения содержат важное ограничение для прибывающих граждан. Брюннер пояснил, что чиновники разработали точечную меру, которая исключит из программы предоставления убежища тех лиц, которые по законам подлежат военной службе на родине.

    В начале июня страны Европы рассматривали возможность исключения военнообязанных украинцев из системы временного убежища.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса защиты незаконно выехавших за пределы родины граждан.

    Месяцем ранее Евросоюз вернулся к планам отмены юридической защиты от высылки для мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Цены на газ в Европе опустились до 475 долларов

    Цены на газ в Европе снизились до 475 долларов за тысячу кубов

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском рынке газ подешевел днем примерно на 1,2%, а июльские фьючерсы TTF опустились ниже 480 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Стоимость газа на лондонской бирже ICE в четверг днем опустилась на 1,2%, достигнув 475 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Июльские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги на отметке 479 долларов. К 14:12 по московскому времени показатель снизился до 474,5 доллара.

    Средние котировки в марте подскочили почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда они впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены упали примерно до 540 долларов, однако в середине мая вновь ненадолго пробили шестисотую отметку.

    Максимум за время ближневосточного обострения зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». Абсолютный исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года и составил 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг биржевая цена газа на хабе TTF удержалась около 478 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник стоимость июльских фьючерсов на лондонской бирже ICE опустилась до примерно 493 долларов за тысячу кубометров.

    18 июня стоимость июльских фьючерсов по индексу TTF на европейских биржах упала ниже 480 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 22:16 • Новости дня
    Польша напомнила о праве вето в вопросе вступления Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский: У Варшавы есть право вето на вступление Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не гарантирует их завершения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Следует помнить об одной вещи: открытие переговоров не означает их завершения», – сказал глава МИД в эфире телеканала TVN.

    Сикорский уточнил, что главы переговоров, по его ожиданиям, будут очень сложными и потребуют выработки решений, выгодных для обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Он отдельно указал, что Польша обладает правом вето по вопросу присоединения Украины к Евросоюзу и, по его словам, находится в привилегированном положении как государство-член объединения.

    Опрос, проведенный лабораторией IBRiS, показал, что почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер «Основы», определяющий общий темп процесса вступления.

    Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла продолжает развиваться. Кроме того, власти Польши проводят расследование нескольких уголовных дел о шпионаже в интересах Украины.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Днепропетровской области уничтожены три автозаправки
    Украина держала похищенных курян в лагерях для военнопленных
    Медведев: Армении будет крайне сложно избавиться от диктата Запада
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины
    Сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО
    «Мои документы» опровергли изменения в оформлении загранпаспорта
    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов