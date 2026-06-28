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    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани
    США атаковали десять целей в Иране
    Аномальная жара во Франции унесла жизни более 1 тыс. человек
    Медведев: Армении будет крайне сложно избавиться от диктата Запада
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    28 июня 2026, 09:58 • Новости дня

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в MAX, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

    Собянин добавил, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.

    Мэр Москвы сообщил также, что с пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе – в инженерном предпрофессиональном классе. Кроме того, Малкова становилась победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», призёром олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

    «Свою профессию она хочет связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева», – сообщил Собянин.

    Ранее московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл.

    27 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства

    Захарова призвала решать вопросы недвижимости России в Польше через консультации

    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия вокруг здания бывшего российского генерального консульства в Гданьске необходимо урегулировать путем двусторонних консультаций и заключения нового межправительственного соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала намерения польских властей изъять здание дипмиссии в Гданьске, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Москва неоднократно выступала за цивилизованный подход к имущественным спорам.

    «Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», – заявила дипломат.

    В ноябре прошлого года власти Польши закрыли генеральное консульство России в Гданьске.

    В апреле текущего года польский МИД обесточил здание дипломатического представительства из-за якобы имеющейся задолженности.

    Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу иска об изъятии российской государственной собственности.

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    27 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Эксперт: Ударом по «Самбекским высотам» Киев атаковал нашу историческую память

    Эксперт Перенджиев: Удары ВСУ по музеям указывают на степень озлобленности противника

    Эксперт: Ударом по «Самбекским высотам» Киев атаковал нашу историческую память
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Война Украины с российскими музеями – это война на уничтожение нашей исторической памяти и идентичности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу украинский беспилотник атаковал территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области.

    «Считать этот удар случайностью нельзя. Мы уже видели, как ВСУ били по музею-панораме в Севастополе, а теперь прилетело в «Самбекские высоты». И это не просто досадные эпизоды – просматривается целая стратегия, пусть пока и вырисовывающаяся лишь отдельными мазками», – сказал военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Эксперт видит в ударе ВСУ по музею на месте прорыва советским войсками оборонительного рубежа вермахта «Миус-фронт» осознанный умысел. «Немцы построили там невероятно мощную систему укреплений, настоящие доты на века. Эти рубежи считались практически неприступными, но наши воины сумели их взломать. Это память не только о массовом героизме и подвиге. Это память о военном искусстве, об умении разбить любого, даже самого сильного врага на хорошо укрепленных позициях. Музей хранит историю того, как мы умеем побеждать. И нанося удар, противник пытается стереть эту уверенность в нашей способности преодолевать непреодолимое», – считает эксперт.

    Такие музеи, как «Самбекские высоты», сохраняют не просто информацию о подвигах, но и прикладное знание о тактике прорыва. «Офицеры учатся не только на современных реалиях, они обязаны брать полезное из опыта прошлых битв, чтобы развивать современное военное искусство. Так что это война не только с памятниками, но и с нашей военной школой, с преемственностью поколений защитников Отечества», – указал Перенджиев.

    Спикер подчеркивает, что атаки на музеи идут параллельно с террором против мирных жителей. «Если удары по социальной инфраструктуре убивают людей, в том числе детей, то война с музеями – это война на уничтожение нашей исторической памяти и идентичности», – считает Перенджиев.

    По его словам, украинские главари полагают, что вместе со зданиями уничтожат важные артефакты. «А эти артефакты напрямую работают на патриотическое воспитание всей российской молодежи, включая этнических украинцев, которых немало живет и в Ростовской области, и в Краснодарском крае, – продолжил эксперт. – Эти люди создают совершенно другой фон: они воспринимают украинцев не просто как братский народ, а как неотъемлемую составную часть единого целого. Музеи как раз и воспитывают их патриотами России, носителями наших традиционных ценностей – защиты Отечества, верности долгу и высоких моральных принципов. Именно этого хотят лишить нас неонацисты».

    Перенджиев считает удары по музеям признаком крайней степени озлобленности противника. «Они уже не просто ненавидят – они, как черти, роют копытами землю в поисках того, чему можно нанести максимальный вред. Им уже недостаточно уничтожать памятники советским воинам у себя – они перенесли это варварство на нашу территорию. Помимо ударов по памяти, их задача – создать напряжение в российском обществе, нарушить бытовую жизнь граждан. Отсюда и беспилотники по жилым домам, по детям. Это ненависть, которая бьет и по живым людям, и по нашей истории, пытаясь лишить нас корней. И именно поэтому такие удары – не военная необходимость, а чистейшей воды терроризм и вандализм», – подытожил спикер.

    В субботу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о попадании беспилотника ВСУ на территорию музея «Самбекские высоты». Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция не пострадала.

    В результате воздушной атаки, по предварительной информации, пострадали 11 человек.

    Глава региона назвал атаку актом особого цинизма со стороны украинских сил. Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

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    27 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.

    Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.

    «Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

    Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

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    27 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    @ EUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Потеря трех истребителей за сутки для Украины – просто катастрофа, это говорит о деградации авиационной инфраструктуры, а также о возросших разведывательно-ударных возможностях России, сказал газете ВЗГЛЯД пилот первого класса Андрей Красноперов. В субботу стало известно об уничтожении ударом России двух МиГ-29 в Николаевской области и падении еще одного истребителя в Полтавской области.

    «Потеря трех самолетов за одни сутки, два из которых были уничтожены на земле, а один разбился сам – это для Украины просто катастрофа. Менять ВСУ эту технику попросту не на что. Весь их нынешний авиапарк – это то, что осталось от наших еще общих отношений, когда мы жили в одной стране. Новых самолетов они не производят, пользуются старым советским наследием, которое стремительно заканчивается», – отметил пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    Особенно показателен случай в Полтавской области. «Да, летчик катапультировался и выжил, но то, что самолет просто потерял связь и упал – это прямой признак того, что технику обслуживают не так, как того требуют регламенты. Машины эксплуатируют на износ, на грани возможностей. А когда технику не обслуживают должным образом, она падает. И это говорит о том, что в скором времени украинцам, может быть, и вовсе не на чем будет летать», – полагает эксперт.

    По его мнению, то, что истребитель под Полтавой мог стать жертвой собственной ПВО, – тоже абсолютно рабочая версия. «Ни для кого не секрет, что на Украине царит настоящая неразбериха в управлении войсками. И это далеко не первый случай, когда ВСУ сбивают собственные самолеты. Расчет ПВО полагал, что целью является российский воздушный объект, пустил ракету – а в итоге оказалось, что сбили собственный истребитель. В той оперативной сумятице, которая сейчас происходит в украинских войсках, это для них, вполне нормальное явление», – считает собеседник.

    Инцидент также говорит о кризисе системы «свой-чужой» и о деградации авиационной инфраструктуры Украины в целом. «Система ПВО у них работает не как единое целое, а очагово: прикрывает только Киев и какие-то точечные важные объекты. Как таковой сплошной системы противовоздушной обороны на Украине уже нет. Наши «Герани» и ракеты совершенно спокойно находят свои цели, и Украина не может им толком ничего противопоставить. Какие-то перехваты происходят, но это, откровенно говоря, малоэффективно», – добавил Красноперов.

    Удар «Геранью» по аэродрому Вознесенск в Николаевской области – отличная иллюстрация возросших разведывательно-ударных возможностей России.

    «Применение беспилотников «Герань-4 сикер» показывает, что мы можем в реальном времени вскрывать подготовку вражеской авиации к вылету. Эти машины способны зависать в воздухе на определенной высоте и выискивать цели даже в капонирах и железобетонных укрытиях. Причем эти укрытия, что характерно, тоже строились еще в советское время, во времена «наших хороших отношений», – полагает майор запаса ВВС.

    В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29. В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету. Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    Ранее днем Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области. Уточняется, что летчик смог катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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    27 июня 2026, 15:55 • Новости дня
    ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах
    ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в период с 26 по 28 июня, пишут СМИ.

    Массовые проверки автомобилистов продлятся до 28 июня, сообщают «Известия».

    Профилактические мероприятия охватят Ивановскую, Тамбовскую, Мурманскую, Ульяновскую, Кировскую, Пензенскую, Самарскую и Рязанскую области. Главной задачей инспекторов станет поиск нетрезвых водителей.

    «Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», – заявил представитель ГУОБДД МВД Антон Белан.

    В ведомстве напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения грозит лишением прав на срок до двух лет и крупным штрафом. В отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

    Кроме того, автоинспекторы призвали родителей следить за детьми в летний период и исключить их доступ к ключам от машин.

    Правоохранители также подчеркнули, что езда на питбайках по дорогам общего пользования категорически запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года МВД предложило тестировать автомобилистов на состояние опьянения с помощью анализа слюны.

    В начале июня столичные правоохранители задержали мужчину за наезд на двухлетнего мальчика в жилом дворе.

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    27 июня 2026, 18:49 • Новости дня
    Профессор Диесен осудил программу НАТО по уничтожению тыловых авиабаз России

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил обеспокоенность запуском программы Airfield Denial Challenge, направленной на уничтожение тыловых авиабаз России.

    Запуск программы Североатлантического альянса по нейтрализации российских аэродромов вызвал тревогу в западном экспертном сообществе, передает РИА «Новости».

    «Наши политические лидеры втягивают нас в войну с Россией, даже не допуская дебатов или обсуждений по этому поводу», – подчеркнул Диесен.

    В Москве неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию ситуации, напрямую втягивают альянс в конфликт и представляют собой опасную игру.

    Ранее Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий блокировки тыловых баз российской авиации.

    Организаторы отвели на внедрение дешевого способа вывода из строя российских аэродромов менее одного года.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал данный конкурс подготовкой к потенциальному прямому столкновению Москвы и НАТО.

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    27 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    Кадыров показал пленных колумбийских наемников ВСУ
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ в зоне спецоперации, оказались в российском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в Telegram кадры с двумя колумбийскими наемниками, плененными российскими военнослужащими в зоне СВО.

    «Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наёмника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», – написал он.

    По его словам, первичный опрос пленных провел командир 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» Министерства обороны России Хусейн Межидов. Позже к допросу присоединился командир 42-й мотострелковой дивизии генерал-майор Эдуард Шандура.

    Кадыров отметил, что истории иностранных наемников почти не отличаются от рассказов украинских военнослужащих, которые ранее попали в плен: после очередного обстрела их, по словам пленных, оставили на позициях, сослуживцы ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка «так и осталась в красивых рассказах вербовщиков». Пленные заявили, что имели боевой опыт на родине и посчитали его достаточным для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Однако, как отметил глава Чечни, реальность оказалась намного жестче. Наемники рассказали, что оказались без связи, снабжения и помощи, были фактически брошены и вынуждены выживать самостоятельно, терпя голод. Они также описали низкое морально-психологическое состояние личного состава ВСУ, нехватку мотивации и ухудшение ситуации на линии боевого соприкосновения, отметив, что удерживать позиции становится все сложнее.

    По словам Кадырова, оба колумбийца разочаровались в своем прежнем командовании и выразили готовность к сотрудничеству. Он заявил, что сейчас жизни пленных ничего не угрожает: они находятся вдали от фронта, обеспечены едой, одеждой и обувью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области, используя данные из смартфона иностранного наемника.

    Украинские войска перебросили колумбийских наемников для доукомплектования 21-й механизированной бригады под Сумами без необходимого обеспечения.

    Колумбийская правозащитная организация «Голоса тех, кого нет» ведет поиск около 300 наемников, воевавших за ВСУ и пропавших на Украине.

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    27 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье

    ВС России нанесли удар по заводу нефтепродуктов в Запорожье

    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударами «Гераней» поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, в результате возникло объемное горение, сообщило Министерство обороны.

    Атака дальнобойных дронов пришлась на производственные мощности компании «СП ЮКОИЛ» в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает в Max Минобороны. Данное предприятие активно использовалось для снабжения украинских военных подразделений.

    Удары наносились беспилотными аппаратами модификаций «Герань». В результате точного попадания на территории топливного объекта началось сильное возгорание.

    Средства объективного контроля подтвердили масштабный пожар на территории завода. Уничтожение подобных объектов направлено на планомерное снижение военно-экономического потенциала противника.

    Накануне российские беспилотники атаковали промышленное предприятие и автозаправочную станцию в Запорожье.

    Несколькими днями ранее армия России уничтожила хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Высокогорное.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

    Видео удара ВС России по нефтеперерабатывающему заводу в Запорожье смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

    Проблема возвращения курян на родину полностью решена, передает РИА «Новости». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

    «Сегодня я благодарна украинской стороне и моему коллеге за то, что мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Курской области Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи», – заявила омбудсмен журналистам в белорусской Новой Гуте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яна Лантратова сообщила о возвращении на родину пятерых жителей Курской области.

    Накануне омбудсмен передала украинскому коллеге список из тысячи российских военнопленных.

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    27 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Бразильский «Ботафого» внезапно отказался от матчей в Москве

    Бразильский клуб «Ботафого» отказался от матчей с ЦСКА и «Динамо» в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Бразильский футбольный клуб «Ботафого» в одностороннем порядке принял решение отказаться от поездки в Москву для участия в Братском кубке.

    О решении бразильской команды сообщила пресс-служба московского «Динамо», передает ТАСС. В рамках турнира планировались встречи «Ботафого» с ЦСКА 4 июля и с «Динамо» 10 июля.

    «Мы совместно с ЦСКА оценим последствия принятого «Ботафого» решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров», – заявили в пресс-службе столичного клуба.

    Бразильская сторона объяснила отказ внутренними причинами на уровне совета директоров, несмотря на заранее согласованные условия и предусмотренную неустойку.

    Представители «Динамо» принесли извинения болельщикам за отмену запланированных матчей, отметив, что в современных реалиях полностью исключить подобные ситуации невозможно. В предыдущем розыгрыше Братского кубка победу одержало «Динамо», а участниками турнира также были ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте футболист Давид Рикардо забил гол в дебютном матче за бело-голубых после перехода из бразильского «Ботафого».

    В августе прошлого года столичный ЦСКА одержал выездную победу над динамовцами в рамках чемпионата России.

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    27 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская группировка оказалась в полной изоляции в Константиновке, а любые попытки ротации войск или эвакуации жестко пресекаются артиллерийским огнем, заявил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки с позывным Порог.

    По словам офицера, блокада украинских подразделений в Константиновке продолжается уже около месяца. Командир первого Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки войск с позывным Порог сообщил, что противник практически прекратил попытки перебросить подкрепления в заблокированный район.

    «Мы не даем противнику в Константиновке производить ротацию. И не даем ему выйти. Организованных попыток выхода уже не фиксируется. Есть только попытки эвакуации. Все они пресекаются нашим точным огнем», – рассказал офицер.

    Командир добавил, что даже в условиях плохой погоды, которая затрудняет работу разведки, попытки малых групп ВСУ покинуть Константиновку заканчиваются для них фатально.

    Министерство обороны России установило круглосуточный контроль над всеми транспортными артериями Константиновки.

    Лишенные связи украинские солдаты случайно выходят прямо на российские позиции.

    Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали подразделения противника в Константиновке от снабжения.

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    27 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали офицера украинских «рейнджеров»

    Российские военные уничтожили офицера полка «Рейнджер» ССО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне проведения спецоперации российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины Павла Антоненко, а также наемника из Грузии.

    Российские силовые структуры подтвердили гибель украинского командира и иностранного бойца в зоне СВО, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении российскими войсками грузинского наемника Георгия Дамении, а также офицера 6-го полка «Рейнджер» ССО Павла Антоненко», – рассказал источник агентства.

    Ранее представители силовых ведомств отмечали, что командование ВСУ направило подразделения шестого полка в Харьковскую область, где они уже несут значительные потери.

    В прошлом году украинские «рейнджеры» получили приказ выбить российские силы с позиций около Юнаковки в Сумской области. Однако группировка войск «Север» нанесла им поражение, после чего остатки подразделения отвели в тыл.

    В Запорожской области российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины.

    Несколькими днями позже бойцы ВС России ликвидировали охранника западных военных советников.

    В прошлом году элитный шестой отряд украинских сил специальных операций понес колоссальные потери в Сумской области.

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    28 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины Фахриев

    Tекст: Антон Антонов

    Полковник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в покушении на российского офицера в Крыму, ликвидирован, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что его ликвидировали 18 мая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фахриев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он  подозревается в попытке организации покушения на российского офицера, служившего в Крыму.

    В декабре ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

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    28 июня 2026, 01:44 • Новости дня
    Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Петербурге
    Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Петербурге
    @ кадр из видео «Пятого канала»

    Tекст: Антон Антонов

    Праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился проходом брига «Россия» под алыми парусами и ярким водно-пиротехническим представлением, сообщают информационные агентства.

    В ночь на воскресенье по акватории Невы прошел бриг «Россия» под алыми парусами, став кульминацией торжества, передает ТАСС.

    В празднике приняли участие 66 тыс. выпускников из Петербурга и других городов России. На набережных и трибунах также присутствовали около 400 иностранных гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и ряда африканских государств.

    К торжествам присоединились выпускники из зарубежных стран, прибывшие на молодежном «Поезде памяти» из Белоруссии. Пассажирами стали 200 старшеклассников: 57 представляют Белоруссию, 55 – Россию, остальные прибыли из стран Евразийского экономического союза, СНГ и стран антигитлеровской коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников школ «Алые паруса».

    Власти Петербурга ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в связи с проведением торжества.

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    27 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по аэродрому Вознесенск, поразив два украинских истребителя МиГ-29 и обслуживающий персонал, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29, сообщает в Max Минобороны.

    В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету.

    Один из самолетов с полным боекомплектом находился на стоянке перед укрытием. Второй истребитель в это время заправляли топливом внутри железобетонного ангара.

    Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    В результате точного удара уничтожены оба самолета с авиационными средствами поражения. Кроме того, ликвидированы топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший технику к боевому применению, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

    Днем ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили военную автозаправочную станцию в Черниговской области.

    Видео ударов ВС России по аэродрому ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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