Нетаньяху выступил за признание Израилем геноцида армян в Османской империи

Власти Стамбула рассказали о способах избежать обмана таксистами

Tекст: Катерина Туманова

«Если вдруг у иностранца возникает конфликт в связи со стоимостью поездки в момент оплаты, то он может обратиться в нашу службу поддержки, в том числе на иностранном языке, или вызвать полицию», – сказал он РИА «Новости».

За неправомерные действия нарушителям грозит суровое наказание. По словам Петека, инициатора конфликта могут отстранить от работы на два месяца и оштрафовать на 180 тыс. лир, что эквивалентно почти 3,9 тыс. долларов. Для оперативной связи иностранцам доступен специальный номер в мессенджере.

Проблема транспортного обслуживания стоит в городе крайне остро. В начале июня разгорелся крупный скандал после обмана иностранного блогера, с карты которого списали более 160 долларов. Виновника инцидента оперативно арестовали и лишили лицензии.

Ситуация усугубляется нехваткой машин. На каждого водителя приходится порядка 867 человек, что делает обстановку одной из самых сложных в мире. В 2024 году власти попытались частично решить проблему за счет переформатирования восьмиместных маршруток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции захотели открыть новые курорты для россиян. NYT писала, что Стамбул превратился в мировую столицу танго. В текущем году россияне выбрали Турцию, Египет и Вьетнам на майские праздники.