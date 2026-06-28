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    28 июня 2026, 06:50 • Новости дня

    Нетаньяху выступил за признание Израилем геноцида армян в Османской империи

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полностью поддерживает инициативу главы МИД страны Гидеона Саара о признании геноцида армян в Османской империи.

    «Я не воздерживался от признания и определенно поддерживаю его», – приводит слова премьера ТАСС.

    Саар объявил, что планирует вынести на утверждение израильского правительства и парламента проект резолюции о признании геноцида армян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент Турции назвал израильского премьера настоящим проклятием для собственного народа.

    Осенью 2024 года турецкий лидер поддержал решение Международного уголовного суда об аресте Нетаньяху.

    27 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    Жительница Турции случайно выбросила пакет с килограммом золота

    В турецкой Бурсе женщина по ошибке выбросила в мусор килограмм золота

    Tекст: Мария Иванова

    Во время домашней уборки женщина в турецкой Бурсе случайно отправила на свалку пакет с драгоценным металлом, который семья долгие годы копила на покупку жилья.

    Инцидент произошел в турецкой провинции Бурса, передает ТАСС. Местная жительница случайно отправила в мусорный бак килограмм золота, который оценивается примерно в 6,13 млн турецких лир, или 133 тыс. долларов.

    Супруг женщины Седаир Курназ рассказал, что драгоценности предназначались для приобретения недвижимости. «Копил годами», – отметил пострадавший, описывая пропавшие сбережения.

    Жена приняла пакет с ценностями за обычный мусор во время наведения порядка.

    Семья сразу обратилась в правоохранительные органы после обнаружения пропажи. Сейчас полицейские вместе с местными жителями активно ищут выброшенный металл и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале грабитель банка потерял часть похищенных денег при побеге в Стамбуле.

    Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал золото лучшей альтернативой наличной иностранной валюте.

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    26 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Власти Стамбула рассказали о способах избежать обмана таксистами

    Tекст: Катерина Туманова

    Гостям Стамбула следует привлекать правоохранительные органы при возникновении любых финансовых конфликтов с водителями, заявил член управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.

    «Если вдруг у иностранца возникает конфликт в связи со стоимостью поездки в момент оплаты, то он может обратиться в нашу службу поддержки, в том числе на иностранном языке, или вызвать полицию», – сказал он РИА «Новости».

    За неправомерные действия нарушителям грозит суровое наказание. По словам Петека, инициатора конфликта могут отстранить от работы на два месяца и оштрафовать на 180 тыс. лир, что эквивалентно почти 3,9 тыс. долларов. Для оперативной связи иностранцам доступен специальный номер в мессенджере.

    Проблема транспортного обслуживания стоит в городе крайне остро. В начале июня разгорелся крупный скандал после обмана иностранного блогера, с карты которого списали более 160 долларов. Виновника инцидента оперативно арестовали и лишили лицензии.

    Ситуация усугубляется нехваткой машин. На каждого водителя приходится порядка 867 человек, что делает обстановку одной из самых сложных в мире. В 2024 году власти попытались частично решить проблему за счет переформатирования восьмиместных маршруток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции захотели открыть новые курорты для россиян. NYT писала, что Стамбул превратился в мировую столицу танго. В текущем году россияне выбрали Турцию, Египет и Вьетнам на майские праздники.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    25 июня 2026, 22:54 • Новости дня
    Вертолет с президентом Израиля совершил аварийную посадку из-за стаи птиц

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с президентом Израиля Ицхаком Герцогом был вынужден экстренно приземлиться после столкновения со стаей птиц, никто из пассажиров не пострадал, сообщает газета The Times of Israel.

    Вертолет ВВС Израиля, на борту которого находился президент Ицхак Герцог, совершил аварийную посадку после столкновения со стаей птиц, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время перелета Ицхака Герцога с мемориальной церемонии в Иерусалиме на траурное мероприятие на севере страны.

    В результате происшествия никто из находившихся на борту не получил травм. После вынужденного приземления президент и сопровождающие его лица благополучно пересели в другой вертолет и отправились по запланированному маршруту.

    Ранее на севере Казахстана произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 с 13 людьми на борту.

    В прошлом году пассажирский самолет в Стамбуле экстренно сел из-за столкновения со стаей аистов.

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    26 июня 2026, 22:38 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о решении оставить войска Израиля на юге Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские войска, контролирующие зону безопасности на юге Ливана, не покинут ее до разоружения движения «Хезболла», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху отметил, что прошедшие в США переговоры между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием», передает РИА «Новости».

    «Самое главное – это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана», – сказал он.

    По его словам, войска останутся, «пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана даже при прямом требовании США.

    Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии в зоне безопасности на юге Ливана для защиты граждан страны.

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    25 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана

    I24: Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Израиля приступили к освобождению ряда территорий в южной части соседнего государства, сообщил израильский новостной портал I24.

    Портал I24 со ссылкой на американского чиновника пишет, этот шаг «стал своеобразным знаком доброй воли» со стороны еврейского государства, передает РИА «Новости».

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к выводу войск из части буферной зоны на юге Ливана в качестве жеста «доброй воли». Эти территории займет армия Ливана», – указывается в публикации издания.

    Несмотря на передачу контроля над отдельными участками, израильские военные пока не планируют полностью уходить из региона.

    В начале июня представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.

    Несколькими днями ранее израильское оборонное ведомство объявило о продолжении военных операций в южной части соседней страны.

    В мае ливанское движение «Хезболла» нанесло десятки ударов по позициям ЦАХАЛ из-за нарушений перемирия.

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    25 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Германия развернула систему Patriot в Турции

    Германия развернула комплекс Patriot на базе Кюреджик в Турции

    Tекст: Мария Иванова

    В восточной Турции немецкий комплекс Patriot принял на себя дежурство по ПВО НАТО, сменив американскую систему на стратегически важной базе Кюреджик.

    Германия развернула зенитный ракетный комплекс Patriot на турецкой базе Кюреджик в провинции Малатья, сменив там американскую систему ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

    «В целях укрепления системы противовоздушной обороны НАТО немецкая система Patriot была развернута в Кюреджике (Малатья) и с 24 июня 2026 года приняла на себя обязанности американской системы Patriot», – говорится в заявлении военного ведомства.

    В министерстве подчеркнули, что ротация проведена в рамках миссии НАТО по усилению противовоздушной обороны альянса. Немецкий комплекс занял позицию американской батареи, выполнявшей аналогичные задачи на стратегически важном объекте в восточной части Турции.

    База Кюреджик в провинции Малатья названа одним из ключевых элементов системы противоракетной обороны НАТО. На объекте размещена радиолокационная станция раннего предупреждения, интегрированная в архитектуру противоракетной обороны альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на территории турецкой Малатьи для усиления защиты воздушного пространства НАТО разместило ЗРК Patriot.

    Власти Турции объявили о развертывании еще одного комплекса ПРО Patriot в городе Адана из Рамштайна в Германии.

    Италия в июне в рамках постоянного оборонного плана НАТО разместила зенитную ракетную систему SAMP/T на территории третьего командования главной реактивной авиабазы Турции.

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    27 июня 2026, 20:29 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах

    Протестующие в городах Израиля потребовали досрочных выборов

    Tекст: Мария Иванова

    В крупных городах Израиля состоялись масштабные акции протеста против действующего правительства, участники которых требовали проведения досрочных выборов и расследования событий октября 2023 года.

    В субботу вечером тысячи израильтян приняли участие в антиправительственных протестах, главная демонстрация развернулась в центре Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    Митинг начался с марша сотен активистов по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам.

    Основная акция прошла на театральной площади, где собрались сторонники левых политических сил. Протестующие традиционно выступают против правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники держали плакаты в защиту демократических ценностей и выражали недовольство политикой строительства еврейских поселений на палестинских территориях.

    Одним из ключевых требований либеральной общественности стало создание государственной комиссии для расследования провала в предотвращении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По мнению участников, именно это привело Израиль к затяжным военным конфликтам, длящимся более двух с половиной лет. Полиция не вмешивалась в согласованные с властями акции, которые также прошли в Иерусалиме и Хайфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня сторонники левой оппозиции устроили шествие по центральным улицам Тель-Авива.

    В середине мая масштабные акции протеста охватили крупные города Израиля.

    Недовольные курсом правительства граждане потребовали создать госкомиссию для расследования причин нападения ХАМАС.

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    27 июня 2026, 17:36 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана

    «Хезболла» отказалась признавать вашингтонское соглашение между Ливаном и Израилем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шиитское движение «Хезболла» назвало подписанный в Вашингтоне документ о мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном позорным актом, означающим полную потерю государственного суверенитета.

    Лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем публично отверг мирный договор между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».

    Накануне представители двух государств при посредничестве американской стороны подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, направленное на урегулирование военного конфликта.

    «Это соглашение не имеет никакой силы, должны выполняться положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне, – это унижение, позор и потеря суверенитета», – заявил Касем в эфире канала Al Manar.

    Глава движения подчеркнул крайнюю опасность пункта, увязывающего вывод израильских войск с разоружением «Хезболлы». По его словам, подобное требование пересекает все допустимые границы.

    Напомним, в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно заключили меморандум о завершении противостояния, начавшегося 28 февраля. Документ регламентирует снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и Ливана официально утвердили рамочный документ по урегулированию конфликта.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения шиитского движения.

    Генеральный секретарь организации Наим Касем категорически отверг возможность капитуляции перед израильской армией.

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    26 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Посол России в Турции назвал удобную площадку для переговоров по Украине

    Посол Вершинин назвал Стамбул удобной площадкой для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Анкаре Сергей Вершинин заявил, что Москва положительно оценивает возможность проведения диалога по украинскому кризису на турецкой территории.

    Ранее власти республики неоднократно заявляли о готовности принять у себя переговоры в любом формате, передает РИА «Новости».

    «Мы признательны за то, что Турция готова предоставлять свою площадку – Стамбул, который представляется нам очень чрезвычайно удобным для продолжения переговорных контактов», – рассказал дипломат в интервью телеканалу CNN Turk.

    Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности турецких властей предоставить площадку для дипломатических контактов.

    Весной председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана возобновить мирный процесс в Стамбуле.

    В конце прошлого года турецкий лидер выразил желание принять переговоры любого формата по урегулированию украинского кризиса.

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    27 июня 2026, 01:59 • Новости дня
    Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль часть юга Ливана

    Нетаньяху: Израиль разрешил Ливану вернуть контроль над частью территории

    Tекст: Антон Антонов

    Ливанская армия готовится взять под контроль участки на юге страны в двух пилотных зонах, Израиль дал свое согласие на это, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Мы разрешаем ливанской армии Нетаньяхуначать организацию для взятия контроля над территорией. Мы делаем две пилотные зоны. Обе рекомендованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Премьер уточнил, что одна из пилотных зон фактически расположена за пределами зоны безопасности, к югу от реки Литани. Вторая находится к северу от Литани, ее небольшая часть входит в расширенную зону безопасности, которую израильская армия «обеспечила» за последние две недели, и в которой, по его словам, ЦАХАЛ больше не нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о решении не выводить израильские войска из зоны безопасности на юге Ливана до разоружения движения «Хезболла».

    США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

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    26 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители США, Израиля и Ливана в присутствии американского госсекретаря Марко Рубио официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.

    Официальная церемония заключения трехстороннего рамочного соглашения состоялась в Вашингтоне, передают РИА «Новости». Документ был подписан дипломатами в присутствии госсекретаря США Марко Рубио, что подтверждают кадры прямой трансляции мероприятия.

    Утверждение этого соглашения стало итогом интенсивных четырехдневных переговоров между израильской и ливанской делегациями в американской столице. Данная встреча явилась уже пятым раундом дипломатических контактов между государствами, которые проходили при активном посредничестве американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.

    Обострение конфликта на юге страны поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей.

    Вскоре вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие.

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    26 июня 2026, 09:45 • Новости дня
    В НАТО призвали доказать сплоченность альянса на саммите в Анкаре

    В НАТО сообщили о планах увеличить военные расходы на саммите в Анкаре

    Tекст: Мария Иванова

    Предстоящая встреча в Анкаре должна стимулировать страны нарастить инвестиции в оборону, подтвердить поддержку Киева и подчеркнуть сплоченность участников договора, пишут СМИ.

    Заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе Джон Стрингер призвал продемонстрировать сплоченность, передает AP News.

    «Саммиты – это в высшей степени политические события, и они являются демонстрацией единства любой организации», – подчеркнул британский маршал авиации.

    Встреча пройдет 7 и 8 июля на фоне заявлений президента США о пересмотре американского присутствия. Европейские лидеры обеспокоены возможным сокращением контингента США и необходимостью самостоятельно обеспечивать безопасность.

    Представители командования Эстонии и Финляндии отметили важность реальных действий по сдерживанию угроз. По словам генералов, союзникам предстоит компенсировать нехватку американской техники за счет расширения производства боеприпасов и создания новых комбинаций вооружений.

    Отдельное внимание уделено Британии, где недавно ушли в отставку два профильных министра. Причиной стали планы правительства увеличить оборонный бюджет лишь до 2,68% ВВП к 2030 году, тогда как альянс требует достижения показателя в 3,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте анонсировал масштабную перестройку структуры организации.

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать свой континент.

    Ряд стран-членов военного блока планирует опустить планку оборонного финансирования ниже установленных 2% ВВП.

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    26 июня 2026, 18:30 • Новости дня
    Взрыв на фабрике фейерверков в Турции привел к гибели одного человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Взрыв на фабрике фейерверков в турецкой провинции Нигде привел к гибели одного сотрудника и тяжелым травмам другого, спровоцировав сильный пожар, сообщил мэр города Эмрах Оздемир.

    Трагедия произошла в поселке Кемерхисар округа Бор около 16.45 по местному времени. На территории производственного комплекса вспыхнул огонь, на место оперативно прибыли экстренные службы, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, у нас один погибший и один тяжелораненый. Помимо этого, информации о других пострадавших пока нет», – сообщил градоначальник в эфире местного телеканала.

    Подобные инциденты на данном предприятии случались и ранее. В январе 2018 года аналогичный взрыв унес жизни двух человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня на мальтийской фабрике фейерверков произошла мощная детонация.

    В мае трагедия на китайском предприятии по производству пиротехники унесла жизни 26 человек.

    В декабре 2024 года взрыв на турецком заводе взрывчатых веществ привел к гибели 12 рабочих.

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    26 июня 2026, 19:25 • Новости дня
    Армия обороны Израиля уничтожила семерых членов движения «Хезболла»

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила семерых членов ливанского движения «Хезболла», занимавшихся переброской оружия в районе буферной зоны на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.

    Израильские войска успешно атаковали позиции ливанского движения «Хезболла». Информацию об успешной ликвидации семерых вооруженных лиц подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».

    «Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала семерых террористов «Хезболлы», перебрасывавших оружие вблизи зоны безопасности на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении военных.

    В армейской пресс-службе уточнили, что боевики перевозили вооружение к зданию в районе Эль-Манзала. Этот объект использовался в качестве боевого и наблюдательного пункта для подготовки нападений на израильских солдат.

    Ранее Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана.

    Ло этого Армия обороны Израиля ликвидировала более 15 боевиков группировки за одни выходные.

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    27 июня 2026, 21:47 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации племянника Исмаила Хании в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа убит заместитель командира элитного подразделения ХАМАС Валид Хания, руководивший проникновением боевиков на израильскую территорию осенью 2023 года, сообщила Армия обороны Израиля.

    Армия обороны Израиля заявила об устранении Валида Хании, передает РИА «Новости». Он приходился племянником бывшему главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и считался одним из ключевых участников атаки седьмого октября 2023 года.

    «В четверг ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала... Валида Ханию, заместителя командира подразделения «Нухба» в военном крыле ХАМАС... Валид Хания был племянником Исмаила Хании, бывшего главы политического бюро ХАМАС», – говорится в сообщении для прессы.

    Известно, что ликвидированный командир лично руководил прорывом боевиков на израильскую территорию и участвовал в нападении.

    В июле 2024 года в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

    В сентябре того же года израильские военные ликвидировали командира спецподразделения «Нухба».

    Позднее службы безопасности Израиля подтвердили смерть нового лидера движения Яхьи Синвара в секторе Газа.

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