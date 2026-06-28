В результате падения с седьмого этажа в Москве погибла пятилетняя девочка

Специальным гостем мероприятия стал министр просвещения Сергей Кравцов, который выслушал просьбы и запросы от преподавателей из разных регионов страны, сообщается в канале НЦ «Россия» в Max.
«Зачастую географии не уделялось должное внимание, но Форум учителей географии и студентов профильных вузов в центре Москвы, Национальном центре «Россия» – шаг в этом направлении: повышение статуса предмета географии», – сказал Кравцов.
Генеральный директор центра Наталья Виртуозова сообщила, что выставку «Уроки географии» ежедневно посещают около тысячи гостей. По ее словам, президент Владимир Путин отмечал, что границы страны нигде не заканчиваются, и именно эта мысль вдохновила создателей экспозиции. Виртуозова поблагодарила преподавателей за выбор профессии и любовь к предмету.
Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова выразила уверенность, что съезд поможет выстроить мосты между академической наукой и школьным образованием. Она подчеркнула, что именно педагоги вызывают первоначальный интерес у школьников к этой сфере. Мероприятие завершилось экскурсиями по тематическим выставкам.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал выпуск нового школьного учебника по географии.
Национальный центр «Россия» совместно с Государственным историческим музеем подготовил профильную выставку «Уроки географии».
Российские старшеклассники завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде.