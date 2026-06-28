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    28 июня 2026, 05:31 • Новости дня

    В результате падения с седьмого этажа в Москве погибла пятилетняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа после того, как попыталась опереться на москитную сетку, ребенок погиб, сообщили в столичной прокуратуре.

    Трагедия произошла на улице Абрамцевской, передает РИА «Новости».

    «Девочка 2021 года рождения скончалась», – сказали в ведомстве.

    За ходом процессуальной проверки, которую проводят по факту гибели девочки, следит Бутырская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома, облокотившись на москитную сетку.

    В марте в Москве трехлетний ребенок скончался в больнице после падения из окна квартиры на пятом этаже.

    Ранее в столице девочка 2021 года рождения выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку, и погибла.

    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

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    26 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Летевшие к Москве 13 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще три БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.


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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено 36 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    С раннего утра столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к городу дронах ВСУ, по состоянию на 5 утра уничтожено 36 БПЛА.

    «Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.02 в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил, что ан подлете к Москве сбиты 17 беспилотников. До этого мэр сообщал о ликвидации 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы было уничтожено 30 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июня 2026, 00:54 • Новости дня
    В Москве арестовали участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    В Москве арестованы участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО трех человек, обвиняемых в незаконном выводе за границу более 30 млрд рублей через популярную платежную систему Qiwi.

    В Москве задержаны и арестованы предполагаемые участники крупной финансовой махинации. По данным издания «Коммерсант», фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов.

    По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год через подконтрольные обвиняемым офисы были созданы десятки тысяч электронных кошельков. Для их регистрации использовались похищенные персональные данные подставных лиц.

    Эти счета применялись для нелегального перевода средств за рубеж и обслуживания теневого онлайн-бизнеса, в том числе казино, букмекерских контор и торговли наркотиками.

    Уголовное дело возбуждено в феврале 2026 года. Оперативные мероприятия проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В ходе обысков в Москве силовики изъяли документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных к незаконным валютным операциям в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью терминалов Qiwi в 2018 году одному из бывших сотрудников компании удалось стать долларовым миллиардером. В начале 2024 года отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным, а Qiwi-банк подал в суд иск против владельцев.

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    26 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о 47 сбитых у Москвы ранним утром дронах ВСУ

    Собянин: Ранним утром на подлете к Москве уничтожено 47 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали с 2 часов утра 47 дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 6.12.

    Через час Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках.

    Всего с двух часов ночи на подлете к городу было ликвидировано 47 дронов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на подлете к Москве были уничтожены 36 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    26 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Выпуск и прием рейсов в аэропорту Домодедово ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале ведомства.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейсов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


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    27 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил, что военнослужащие Министерства обороны предотвратили воздушный удар по столице.

    «Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Вскоре градоначальник дополнил информацию заявлением об успешном отражении атаки еще одного дрона.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитой техники в оперативном режиме работают представители столичных экстренных служб. Профильные специалисты ликвидируют последствия инцидента и обеспечивают безопасность прилегающих территорий.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

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    26 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Минэнерго предложило запретить майнинг в московском регионе и Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики подготовило проект постановления об ограничении добычи цифровых валют на территории столичного региона и нескольких муниципалитетов приграничной зоны с 1 июля.

    Соответствующий проект постановления уже опубликован ведомством на официальном портале правовых документов, передают РИА «Новости». Предполагаемый срок действия ограничений – с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2032 года, говорится в тексте документа.

    Они полностью затронут столицу и Московскую область. Кроме того, новые правила должны распространиться на город Льгов и восемь муниципальных районов Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительственная комиссия рекомендовала ограничить добычу цифровых активов в столичном регионе и Курской области.

    В апреле министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов предложил ввести запрет на майнинг из-за высоких нагрузок на энергосистему.

    С января 2025 года аналогичные ограничения вступили в силу в десяти других регионах России.

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    25 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    В НЦ «Россия» прошел форум учителей географии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабный Форум учителей географии прошел в Национальном центре «Россия», собрав специалистов из всех федеральных округов.

    Специальным гостем мероприятия стал министр просвещения Сергей Кравцов, который выслушал просьбы и запросы от преподавателей из разных регионов страны, сообщается в канале НЦ «Россия» в Max.

    «Зачастую географии не уделялось должное внимание, но Форум учителей географии и студентов профильных вузов в центре Москвы, Национальном центре «Россия» – шаг в этом направлении: повышение статуса предмета географии», – сказал Кравцов.

    Генеральный директор центра Наталья Виртуозова сообщила, что выставку «Уроки географии» ежедневно посещают около тысячи гостей. По ее словам, президент Владимир Путин отмечал, что границы страны нигде не заканчиваются, и именно эта мысль вдохновила создателей экспозиции. Виртуозова поблагодарила преподавателей за выбор профессии и любовь к предмету.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова выразила уверенность, что съезд поможет выстроить мосты между академической наукой и школьным образованием. Она подчеркнула, что именно педагоги вызывают первоначальный интерес у школьников к этой сфере. Мероприятие завершилось экскурсиями по тематическим выставкам.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал выпуск нового школьного учебника по географии.

    Национальный центр «Россия» совместно с Государственным историческим музеем подготовил профильную выставку «Уроки географии».

    Российские старшеклассники завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде.

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    25 июня 2026, 12:14 • Новости дня
    Школьник устроил поджог на подмосковной заправке по указке мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Подольске поймали 13-летнего подростка, который попытался сжечь топливную колонку из-за шантажа злоумышленников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Учащийся шестого класса после задержания пояснил, что в мессенджере познакомился с неизвестной, а затем отправил ей свою геолокацию, чтобы встретиться, пояснила Волк, передает ТАСС.

    Вскоре после этого подростку позвонил неизвестный мужчина.

    Аферист пригрозил использовать полученные координаты для ударов ВСУ, если шестиклассник не выполнит его требования. Испугавшись шантажа, школьник совершил поджог топливной колонки.

    Ранее следователи задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции в Новой Москве.

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    27 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых вечером в субботу на подлете к Москве БПЛА выросло до 12, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщал о ликвидации трех дронов, затем системы ПВО уничтожили еще пять летевших на Москву беспилотников.

    Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    26 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Шереметьево заработали в ограниченном режиме

    Внуково и Шереметьево выпускают и принимают рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а текущий статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Шереметьево.

    Ранее в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


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    26 июня 2026, 07:04 • Новости дня
    Главный нарколог Москвы Масякин заявил о выходе алкоголя из моды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Широкий выбор досуга и популяризация спорта привели к снижению потребности столичной молодежи в спиртных напитках как способе расслабиться, заявил главный нарколог Москвы Антон Масякин.

    Употребление горячительных напитков перестало быть популярным среди молодых москвичей, пояснил Масякин ТАСС.

    По его словам, пропаганда здорового образа жизни и наличие альтернатив сыграли ключевую роль в решении проблемы.

    «Это комплексная история, профилактика, первичная, вторичная, третичная. Помимо того, что существуют запреты, это перестало быть модным, появились различные виды спорта. Вы сами видите в соцсетях – каждую субботу мы бежим, плывем, играем. Посмотрите на наш город: площадки для занятия теннисом, волейболом, на Третьяковке стоит площадка для занятия спортом. Все есть для замещения», – отметил специалист.

    Масякин подчеркнул, что столица вместе с Северным Кавказом лидирует по самому низкому уровню потребления спиртного в стране. В результате в этих регионах фиксируется низкая заболеваемость алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва вместе с республиками Северного Кавказа и Тувой вошла в число самых трезвых регионов России.

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    26 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы 17 беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ликвидированы еще 17 беспилотников, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 3.20.

    Через несколько минут Собянин добавил сообщение об уничтожении еще двух дронов.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы уничтожено 30 дронов.

    До этого мэр сообщал, что силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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