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    28 июня 2026, 02:51 • Новости дня

    Трамп пригрозил уничтожить Иран

    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям на территории Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, эти действия стали ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

    Американский лидер предупредил, что в будущем, по его мнению, может наступить момент, когда США перестанут «сдерживаться» и «будут вынуждены» военным путем завершить начатые действия. Он заявил, что в таком случае «Исламская Республика Иран перестанет существовать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива.

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану.

    27 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    @ Jesus Hellin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на максимально жесткий приговор своему бывшему советнику, передает RT. Политик резко высказался о бывшем подчиненном в социальной сети Truth Social.

    «Он ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» – написал Трамп.

    Джон Болтон полностью признал вину по одному эпизоду незаконного хранения засекреченных данных. В октябре прошлого года чиновнику предъявили официальные обвинения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

    Сделка с Министерством юстиции может позволить фигуранту избежать реального тюремного срока. Бывший советник также обязался выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов. Окончательный вердикт вынесет судья, вынесение приговора назначено на 28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший советник президента США заключил соглашение с правосудием.

    Осенью прошлого года большое жюри штата Мэриленд предъявило Джону Болтону обвинения по делу о передаче секретной информации.

    В августе агенты ФБР обыскали дом экс-помощника по национальной безопасности.

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    27 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.

    Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.

    «Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

    Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    27 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране

    Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия в иранском городе Минаб с гибелью 175 человек произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене данными внутри американских военных ведомств, отмечает Bloomberg.

    Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

    Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

    Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

    Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

    Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

    Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

    Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.

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    28 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции в ответ на нападение США на Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне, сообщает Tasnim.

    «ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США», – говорится в материале Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

    КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе флота в порту Салман в Бахрейне, «уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    КСИР заявил, что США атаковали пять иранских береговых постов. В заявлении КСИР отмечено, что нарушение прекращения огня противоречит первому положению ирано-американского меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде,

    В КСИР подчеркнули, что такое развитие ситуации приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные сообщили, что нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku в Ормузском проливе.

    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    28 июня 2026, 01:33 • Новости дня
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По приказу главнокомандующего 27 июня силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли дополнительные удары по ряду целей в Иране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным CENTCOM, в субботу иранский беспилотник атаковал танкер Kiku под панамским флагом в Ормузском проливе. Судно перевозило свыше 2 млн баррелей нефти. При этом, как отмечается в сообщении командования, проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается.

    Телеканал Press TV, что несколько снарядов попали в населенный пункт на острове Кешм. Удары также пришлись по вышке связи в районе иранского города Сирик.

    Fox News сообщает о завершении военной операции США по нанесению ударов по целям в Иране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер.

    Военный эксперт Юрий Лямин предупреждал, что нарушения перемирия между Ираном и США могут регулярно повторяться.

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    27 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании, заявляет МИД исламской республики.

    Внешнеполитическое ведомство страны выступило с резким осуждением действий Вашингтона, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает воздушные атаки террористической армии США по нескольким объектам на южном побережье Ирана вечером в пятницу, 26 июня 2026 года. Эти жестокие атаки… являются грубым нарушением… Устава ООН, а также явным нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании», – говорится в официальном заявлении.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт нанесения ударов. Американские военные назвали это ответом на предполагаемую атаку коммерческого судна в Ормузском проливе. Местные издания сообщали о звуках мощных взрывов в районе портового города Сирик.

    Напомним, что 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ предусматривает снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства. Кроме того, Тегеран обязался отказаться от создания ядерного оружия, ожидая взамен отмены санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за невыполнения США обязательств по прекращению огня.

    Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

    Ранее американский лидер предупредил о готовности возобновить бомбардировки при отказе выполнять условия договора.

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    28 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США нанесли удары по иранским целям в районе Ормуза

    США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    «Как заявил американский чиновник, военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннюю атаку Ирана на коммерческий танкер», – пишет Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ответных ударов по иранским объектам.

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

    Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что в будущем подобные эксцессы могут регулярно повторяться.

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    28 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад»

    Press TV: В КСИР предрекли ад для баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет «ад», заявило руководство ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции.

    «Расплата американских баз в регионе – это отдельный вопрос», – приводит текст сообщения ВМС РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    В КСИР заявили, что американским военным предстоит «столкнуться с адом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Вашингтон пригрозил уничтожить Иран.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    28 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо того, чтобы обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке лишь нарушило поставки, пишет Foreign Policy.

    Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

    Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».

    В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.

    По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    27 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о подготовке жесткого ответа американским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума, заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    Советник верховного лидера страны Мохсен Резаи подчеркнул готовность наказать Вашингтон за каждый нарушенный пункт соглашения, передает РИА «Новости». Ранее американское военное командование подтвердило факт нанесения ударов по иранской территории в ответ на предполагаемую атаку коммерческого судна. После этого ближневосточные базы США подверглись ответному обстрелу.

    «Поддерживая действия своих марионеточных сил в регионе, США нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании и, продолжая создавать напряженность в Ормузском проливе, пятый пункт. Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума», – написал Резаи в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана осудило американские воздушные атаки по южному побережью исламской республики.

    Корпус стражей исламской революции пообещал скорый военный ответ Вашингтону.

    Позже иранские вооруженные силы атаковали несколько мест дислокации армии США на Ближнем Востоке.

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    28 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    США атаковали десять целей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Истребители ВМС и ВВС США нанесли удары сегодня вечером по десяти иранским военным целям в нескольких местах в Ормузском проливе и его окрестностях в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku», – сообщает CENTCOM в X.

    Американский чиновник заявил, что после ответных ударов Ирана не поступало информации о «жертвах со стороны США или ущербе объектам США в регионе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    27 июня 2026, 10:09 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана пожаловался на несправедливое отношение США к футболистам

    Тренер Ирана обвинил США в политизации чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    США на домашнем чемпионате мира не отделяют футбол от политики, и на это должны обратить внимание в ФИФА, заявил главный тренер сборной Ирана Амир Галенои, передает РИА «Новости».

    По его словам, спорт должен объединять людей, а не служить политическим целям.

    «Мы не видим этого на нынешнем чемпионате», – подчеркнул Галенои после ничьей со сборной Египта.

    Тренер отметил, что о политизированности США свидетельствует отношение к иранским футболистам, которых заставляют приезжать незадолго до матча и немедленно покидать страну.

    Наставник добавил, что страна-хозяйка относится к команде крайне несправедливо. Ранее Министерство внутренней безопасности США разрешило иранцам прибыть в Сиэтл лишь за два дня до игры, обязав их уехать сразу после финального свистка. При этом иранской команде не разрешили привести с собой медиапредставителя на пресс-конференцию.

    Сейчас Иран занимает третье место в группе G после трех ничьих. Выход сборной в плей-офф будет зависеть от результатов других команд. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории США, Канады и Мексики, турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

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    27 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Власти Бахрейна заявили об атаке иранских беспилотников

    МИД Бахрейна возложил на Иран ответственность за атаку беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    На рассвете в субботу несколько иранских беспилотников атаковали территорию Бахрейна, поставив под угрозу мирные инициативы в регионе, заявило Министерство иностранных дел Бахрейна.

    Министерство иностранных дел Бахрейна сообщило, что Иран на рассвете атаковал территорию страны беспилотниками, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении ведомства, распространенном местным новостным агентством BNA.

    Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что возлагает на Тегеран ответственность за случившееся. По мнению дипломатов, подобные действия подрывают мирныеинициативы в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ранее атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне. Силы противовоздушной обороны королевства отразили масштабную ракетно-дроновую атаку.

    Министерство внутренних дел страны в апреле сообщало о пожаре на промышленном предприятии после удара Ирана.

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    27 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Посол заявил о готовности России помочь Ирану в восстановлении инфраструктуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские компании готовы поддержать Иран в восстановлении гражданской инфраструктуры, пострадавшей во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил посол в исламской республике Алексей Дедов.

    «Российские промышленные и строительные компании, проектные и инжиниринговые институты, а также научно-технологические центры страны обладают уникальными технологиями, возможностями и опытом в различных областях», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Он добавил, что при получении официальных запросов Москва оперативно подготовит конкретные предложения по сотрудничеству. Кроме того, в ближайшие дни представители двух стран проведут переговоры в российской столице. На повестке дня – обсуждение строительства новой атомной электростанции «Хормоз».

    Соглашение о возведении АЭС общей мощностью 5 000 МВт стоимостью 25 млрд долларов было подписано в сентябре 2025 года. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, торгово-экономические отношения двух государств активно развиваются. В первые четыре месяца 2026 года экспорт российских товаров в Иран вырос на 56%, а грузоперевозки по коридору Север – Юг увеличились на 87%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Москва и Тегеран заключили соглашение о строительстве атомной электростанции «Хормоз».

    Позже президент России Владимир Путин объявил о расширении совместных инфраструктурных проектов.

    Глава Росатома Алексей Лихачев выразил готовность восстановить поврежденные иранские ядерные объекты.

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    27 июня 2026, 16:54 • Новости дня
    Иран и ОАЭ возобновили торговые отношения после стабилизации ситуации

    Иран и ОАЭ возобновили торговые связи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Торговые отношения между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами начали восстанавливаться на фоне относительного спокойствия в регионе, сообщил глава отдела торговых услуг организации развития торговли Ирана Мохаммад-Садега Ганнадзаде.

    По словам чиновника, объемы перевозок постепенно увеличиваются, передают РИА «Новости».

    «Сейчас, после возвращения относительного спокойствия в регионе, мы наблюдаем отгрузку товаров и контейнеров из порта в Иран. Торговля постепенно растет. Мы надеемся, что она постепенно вернется к нормальным довоенным условиям», – заявил Ганнадзаде, слова которого приводит агентство IRNA.

    Накануне министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил ситуацию в регионе со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе телефонного разговора дипломаты затронули вопросы выполнения меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, уважения суверенитета и обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать иранские активы на сумму более 10 млрд долларов.

    Делегация Ирана завершила восемнадцатичасовые переговоры с американской стороной в Швейцарии.

    Постоянный представитель Исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил полное открытие Ормузского пролива для коммерческих судов.

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