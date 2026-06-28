  • Новость часаЦентральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Профессор Диесен осудил программу НАТО по уничтожению тыловых авиабаз России
    28 июня 2026, 01:33 • Новости дня

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По приказу главнокомандующего 27 июня силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли дополнительные удары по ряду целей в Иране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным CENTCOM, в субботу иранский беспилотник атаковал танкер Kiku под панамским флагом в Ормузском проливе. Судно перевозило свыше 2 млн баррелей нефти. При этом, как отмечается в сообщении командования, проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается.

    Телеканал Press TV, что несколько снарядов попали в населенный пункт на острове Кешм. Удары также пришлись по вышке связи в районе иранского города Сирик.

    Fox News сообщает о завершении военной операции США по нанесению ударов по целям в Иране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер.

    Военный эксперт Юрий Лямин предупреждал, что нарушения перемирия между Ираном и США могут регулярно повторяться.

    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


    Комментарии (5)
    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Комментарии (9)
    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп высказался об ударе по иранской школе для девочек в Минабе

    Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Минабе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, возможно, никогда не станет известно, кто виновен в смертоносном ударе по школе для девочек в Иране 28 февраля, в результате которого погибли десятки детей.

    «Я не знаю, смогут ли они когда-нибудь решить этот вопрос. Я не знаю, удастся ли когда-нибудь решить этот вопрос в плане выяснения, кто виноват, потому что ракеты летали повсюду, и это ужасно, что произошло подобное, но ракеты летали повсюду. Кто-то сказал, что это была наша ракета, может быть, это и не наша ракета, но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в это. Я не думаю, что это были мы», – приводит слова Трампа Reuters.

    В марте агентство Reuters впервые сообщило, что предварительное внутреннее расследование американских военных показало вероятную причастность американских военных к смертельному удару в Минабе на юге Ирана. С тех пор Пентагон активизировал расследование, но не подтвердил никаких результатов.

    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству в марте, что удар мог быть результатом использования США устаревших данных для наведения на цель. Преднамеренное нападение на школу будет квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву.

    Американские официальные лица публично заявляли, что Вашингтон не стал бы бить по школам. Удар в Минабе вызвал всеобщее возмущение. Управление ООН по правам человека назвало атаку «абсолютно ужасающей».

    Первоначально Трамп бездоказательно утверждал, что ответственность за инцидент несет Иран. С тех пор он заявил, что об ударе он знает недостаточно и  расследование продолжается, а целенаправленного удара на школу никто не наносил.

    Напомним, удар по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны 168 погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов. ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе.

    Комментарии (5)
    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


    Комментарии (6)
    26 июня 2026, 23:51 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары в зоне Ормузского пролива по связанным с Ираном целям, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Армия США атаковала иранские цели в районе Ормузского пролива», – сообщил Равид в X со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

    Комментарии (6)
    27 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране

    Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия в иранском городе Минаб с гибелью 175 человек произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене данными внутри американских военных ведомств, отмечает Bloomberg.

    Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

    Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

    Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

    Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

    Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

    Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

    Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.

    Комментарии (2)
    26 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

    WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.

    «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Атаку на Иран провели шесть самолетов ВВС США

    Журналист Шифрин: Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран задействовали шесть самолетов ВВС США, сообщил журналист PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского чиновника.

    «Американский чиновник сообщил мне, что шесть самолетов США атаковали четыре иранские цели: радиолокационные установки, а также хранилища ракет и беспилотников в Сирике, Иран», – написал корреспондент в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал места дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 17:45 • Новости дня
    Глава Росатома сообщил о скором возвращении специалистов на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом вернет специалистов на АЭС «Бушер», если позволит обстановка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение российских атомщиков на АЭС «Бушер» может состояться уже в течение ближайших семи дней, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    «Если события хуже не станут, то в ближайшую неделю мы начнем возвращение нашего персонала на площадку», – подчеркнул руководитель компании, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что после начала обострения обстановки в Персидском заливе на территории станции продолжали трудиться лишь несколько отечественных экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока иранской станции.

    В апреле российская атомная компания полностью завершила эвакуацию более 600 работников с площадки этого объекта.

    Причиной отъезда персонала стал мартовский ракетный удар по территории в непосредственной близости от АЭС.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 23:24 • Новости дня
    Иран отказался гарантировать безопасность судов вне установленных маршрутов

    Иран отказался гарантировать безопасность судам в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран предупредил международных перевозчиков о снятии с себя ответственности за безопасность судов, которые следуют вне оговоренных коридоров, о чем сообщило Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA).

    «Любое движение по маршрутам вне установленного рамками PGSA, не подпадает под гарантию безопасного прохода и не будет охвачено страховым покрытием и соответствующими обязательствами», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х

    В PGSA добавили, что последствия движения по неавторизованным маршрутам – это ответственность исключительно собственника, оператора и командира судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз.


    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 19:53 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе нарушением соглашения о прекращении огня.

    Лидер США сообщил об ударах беспилотников по кораблям в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    По словам президента США, Тегеран выпустил как минимум четыре дрона-камикадзе по проходящим через пролив кораблям. Американским военным удалось перехватить три дрона, однако один беспилотник поразил торговое судно и нанес ему ущерб.

    «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», – заключил Трамп.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании, заявляет МИД исламской республики.

    Внешнеполитическое ведомство страны выступило с резким осуждением действий Вашингтона, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает воздушные атаки террористической армии США по нескольким объектам на южном побережье Ирана вечером в пятницу, 26 июня 2026 года. Эти жестокие атаки… являются грубым нарушением… Устава ООН, а также явным нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании», – говорится в официальном заявлении.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт нанесения ударов. Американские военные назвали это ответом на предполагаемую атаку коммерческого судна в Ормузском проливе. Местные издания сообщали о звуках мощных взрывов в районе портового города Сирик.

    Напомним, что 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ предусматривает снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства. Кроме того, Тегеран обязался отказаться от создания ядерного оружия, ожидая взамен отмены санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за невыполнения США обязательств по прекращению огня.

    Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

    Ранее американский лидер предупредил о готовности возобновить бомбардировки при отказе выполнять условия договора.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 19:50 • Новости дня
    Росавиация отменила введенные ранее ограничения на ночные рейсы в Иран

    Росавиация отменила введенные ранее ограничения на ночные рейсы в Иран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные авиаперевозчики снова могут выполнять рейсы в Иран в любое время суток, сообщили в Росавиации. Агентство отозвало рекомендации, которые лимитировали полеты над территорией ближневосточного государства.

    Теперь воздушные суда из России вправе отправляться туда без временных ограничений, передает ТАСС.

    «Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», – говорится в официальном сообщении.

    Строгие правила действовали с 14 по 24 июня текущего года. В этот период авиакомпаниям не разрешалось совершать вылеты с 23.00 до 11.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня Росавиация запретила ночные вылеты российских авиакомпаний в Иран.

    Ранее власти Исламской республики отменили внутренние ограничения на использование неба для гражданских лайнеров.

    Весной пассажирские перелеты между двумя странами возобновились после двухмесячного перерыва.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 15:03 • Новости дня
    Рубио заявил о жестких сроках ядерных ограничений для Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущий договор между США и Ираном зафиксирует точный период, в течение которого Тегерану будет запрещено разрабатывать военную атомную программу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что этот вопрос детально проработают при подготовке финального документа, передает РИА «Новости».

    «Меморандум о взаимопонимании просто создает основу для переговоров, и нет никаких сомнений в том, что в рамках этих переговоров будут обсуждаться очень конкретные условия, такие как годы и сроки, а также механизмы, с помощью которых это будет проверяться и применяться», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

    Дополнительно Вашингтон планирует разработать специальный механизм информирования стран Персидского залива о каждом этапе диалога с Ираном. Находясь с визитом на Ближнем Востоке, дипломат пояснил, что Соединенные Штаты не примут решений, способных подорвать безопасность и стабильность региональных партнеров, поэтому обеспечат с ними постоянную связь.

    Напомним, участники переговоров в Швейцарии сформировали технические группы для подготовки окончательного соглашения.

    По условиям проекта меморандума Соединенные Штаты обязались разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов.

    Ранее Марко Рубио назвал отказ Тегерана от ядерного оружия главным условием для получения выгоды.

    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 00:47 • Новости дня
    КСИР пообещал решительный ответ на удар США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Ирана на удар США будет скорым и решительным, заявил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным», – сказано в сообщении Reuters.

    Кроме того, в сообщении КСИР сказано, что иранским вооруженным силам удалось отразить атаку США в районе города Сирик, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Американские военные сообщили, что нанесли в ответ удары по иранским объектам.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт: Ударом по «Самбекским высотам» Киев атаковал историческую память
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране
    Вучич заявил об отставке через несколько недель
    Российские военные ликвидировали офицера украинских «рейнджеров»
    Эстония заявила о необходимости усилить давление Евросоюза на Россию
    Бразильский «Ботафого» внезапно отказался от матчей в Москве
    ГАИ анонсировала масштабные проверки водителей на российских дорогах