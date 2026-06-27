Армия Израиля заявила о ликвидации племянника Исмаила Хании в Газе

Армия обороны Израиля заявила об устранении Валида Хании, передает РИА «Новости». Он приходился племянником бывшему главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и считался одним из ключевых участников атаки седьмого октября 2023 года.
«В четверг ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала... Валида Ханию, заместителя командира подразделения «Нухба» в военном крыле ХАМАС... Валид Хания был племянником Исмаила Хании, бывшего главы политического бюро ХАМАС», – говорится в сообщении для прессы.
Известно, что ликвидированный командир лично руководил прорывом боевиков на израильскую территорию и участвовал в нападении.
В июле 2024 года в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.
В сентябре того же года израильские военные ликвидировали командира спецподразделения «Нухба».
Позднее службы безопасности Израиля подтвердили смерть нового лидера движения Яхьи Синвара в секторе Газа.