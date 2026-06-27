  • Новость часаЦентральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
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    27 июня 2026, 21:47 • Новости дня

    Армия Израиля заявила о ликвидации племянника Исмаила Хании в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа убит заместитель командира элитного подразделения ХАМАС Валид Хания, руководивший проникновением боевиков на израильскую территорию осенью 2023 года, сообщила Армия обороны Израиля.

    Армия обороны Израиля заявила об устранении Валида Хании, передает РИА «Новости». Он приходился племянником бывшему главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и считался одним из ключевых участников атаки седьмого октября 2023 года.

    «В четверг ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала... Валида Ханию, заместителя командира подразделения «Нухба» в военном крыле ХАМАС... Валид Хания был племянником Исмаила Хании, бывшего главы политического бюро ХАМАС», – говорится в сообщении для прессы.

    Известно, что ликвидированный командир лично руководил прорывом боевиков на израильскую территорию и участвовал в нападении.

    В июле 2024 года в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

    В сентябре того же года израильские военные ликвидировали командира спецподразделения «Нухба».

    Позднее службы безопасности Израиля подтвердили смерть нового лидера движения Яхьи Синвара в секторе Газа.

    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    26 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника

    Удар беспилотника по сухогрузу прервал эвакуацию кораблей из Персидского залива

    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После нападения на сингапурский сухогруз в Ормузском проливе Международная морская организация временно свернула масштабную операцию по спасению застрявшего в регионе коммерческого флота.

    Международная морская организация (IMO) поставила на паузу план эвакуации сотен судов, застрявших в Персидском заливе, передает The War Zone.

    Решение было принято после того, как в четверг иранский беспилотник атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. План эвакуации, разработанный совместно с Оманом, должен был обеспечить безопасный проход кораблям, которые не могли пересечь пролив из-за закрытия маршрута после атак США и Израиля на Иран.

    Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул: «После запуска плана эвакуации IMO, благодаря которому несколько судов уже были успешно выведены, я решил временно приостановить его реализацию, чтобы подтвердить сохранение необходимых гарантий безопасности». Он добавил, что безопасность моряков остается главным приоритетом организации.

    Пострадавшим судном оказался сингапурский грузовой корабль Ever Lovely. Инцидент произошел примерно в 14 километрах к юго-востоку от оманского порта Дахит. Неизвестный снаряд попал в правый борт, повредив капитанский мостик, однако обошлось без жертв и ущерба для окружающей среды.

    Приостановка эвакуации совпала с предупреждением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, одобренным Тегераном. Южный коридор, который ранее считался свободным от иранского контроля, теперь патрулируется силами КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    27 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране

    Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия в иранском городе Минаб с гибелью 175 человек произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене данными внутри американских военных ведомств, отмечает Bloomberg.

    Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

    Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

    Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

    Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

    Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

    Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

    Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.

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    26 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

    WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.

    «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.

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    27 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Атаку на Иран провели шесть самолетов ВВС США

    Журналист Шифрин: Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран задействовали шесть самолетов ВВС США, сообщил журналист PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского чиновника.

    «Американский чиновник сообщил мне, что шесть самолетов США атаковали четыре иранские цели: радиолокационные установки, а также хранилища ракет и беспилотников в Сирике, Иран», – написал корреспондент в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал места дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

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    25 июня 2026, 23:24 • Новости дня
    Иран отказался гарантировать безопасность судов вне установленных маршрутов

    Иран отказался гарантировать безопасность судам в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран предупредил международных перевозчиков о снятии с себя ответственности за безопасность судов, которые следуют вне оговоренных коридоров, о чем сообщило Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA).

    «Любое движение по маршрутам вне установленного рамками PGSA, не подпадает под гарантию безопасного прохода и не будет охвачено страховым покрытием и соответствующими обязательствами», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х

    В PGSA добавили, что последствия движения по неавторизованным маршрутам – это ответственность исключительно собственника, оператора и командира судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз.


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    26 июня 2026, 19:53 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе нарушением соглашения о прекращении огня.

    Лидер США сообщил об ударах беспилотников по кораблям в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    По словам президента США, Тегеран выпустил как минимум четыре дрона-камикадзе по проходящим через пролив кораблям. Американским военным удалось перехватить три дрона, однако один беспилотник поразил торговое судно и нанес ему ущерб.

    «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», – заключил Трамп.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    25 июня 2026, 22:54 • Новости дня
    Вертолет с президентом Израиля совершил аварийную посадку из-за стаи птиц

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с президентом Израиля Ицхаком Герцогом был вынужден экстренно приземлиться после столкновения со стаей птиц, никто из пассажиров не пострадал, сообщает газета The Times of Israel.

    Вертолет ВВС Израиля, на борту которого находился президент Ицхак Герцог, совершил аварийную посадку после столкновения со стаей птиц, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время перелета Ицхака Герцога с мемориальной церемонии в Иерусалиме на траурное мероприятие на севере страны.

    В результате происшествия никто из находившихся на борту не получил травм. После вынужденного приземления президент и сопровождающие его лица благополучно пересели в другой вертолет и отправились по запланированному маршруту.

    Ранее на севере Казахстана произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 с 13 людьми на борту.

    В прошлом году пассажирский самолет в Стамбуле экстренно сел из-за столкновения со стаей аистов.

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    27 июня 2026, 00:47 • Новости дня
    КСИР пообещал решительный ответ на удар США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Ирана на удар США будет скорым и решительным, заявил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным», – сказано в сообщении Reuters.

    Кроме того, в сообщении КСИР сказано, что иранским вооруженным силам удалось отразить атаку США в районе города Сирик, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Американские военные сообщили, что нанесли в ответ удары по иранским объектам.

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    25 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана

    I24: Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Израиля приступили к освобождению ряда территорий в южной части соседнего государства, сообщил израильский новостной портал I24.

    Портал I24 со ссылкой на американского чиновника пишет, этот шаг «стал своеобразным знаком доброй воли» со стороны еврейского государства, передает РИА «Новости».

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к выводу войск из части буферной зоны на юге Ливана в качестве жеста «доброй воли». Эти территории займет армия Ливана», – указывается в публикации издания.

    Несмотря на передачу контроля над отдельными участками, израильские военные пока не планируют полностью уходить из региона.

    В начале июня представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.

    Несколькими днями ранее израильское оборонное ведомство объявило о продолжении военных операций в южной части соседней страны.

    В мае ливанское движение «Хезболла» нанесло десятки ударов по позициям ЦАХАЛ из-за нарушений перемирия.

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    27 июня 2026, 02:32 • Новости дня
    США пригрозили Ирану «отвечать насилием на насилие»

    Вэнс: На насилие США ответят Ирану насилием

    Tекст: Антон Антонов

    Американское руководство намерено отвечать Ирану «насилием на насилие», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Иран подписал соглашение о прекращении огня, мы его соблюдаем. Если есть разногласия по поводу применения меморандума, они могут снять трубку. Но на насилие будет отвечено насилием», – заявил Вэнс в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия, после чего США нанесли удары по иранским объектам.

    В ответ Иран атаковал места дислокации войск США.


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    26 июня 2026, 22:38 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о решении оставить войска Израиля на юге Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские войска, контролирующие зону безопасности на юге Ливана, не покинут ее до разоружения движения «Хезболла», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху отметил, что прошедшие в США переговоры между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием», передает РИА «Новости».

    «Самое главное – это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана», – сказал он.

    По его словам, войска останутся, «пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана даже при прямом требовании США.

    Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии в зоне безопасности на юге Ливана для защиты граждан страны.

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    26 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    Иран развернул три танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки несогласованно пройти через Ормузский пролив.

    Танкеры планировали воспользоваться южным коридором пролива без соответствующего разрешения, передает РИА «Новости».

    «Три иностранных танкера планировали без разрешения пройти через Ормузский пролив, воспользовавшись южным коридором пролива, но были остановлены и изменили свой путь, направившись в Персидский залив», – сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    В начале мая иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

    Спустя неделю Корпус стражей исламской революции десятикратно увеличил зону своих операций в этой акватории.

    В конце прошлого месяца военные Ирана после получения разрешений обеспечили безопасный проход десятков торговых кораблей.

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