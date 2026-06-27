Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Эммануэль Макрон – известный провокатор. Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Что касается Вашингтона, то он официально не сообщал Москве о смене своей позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Впрочем, даже если это и так – тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», – допустил парламентарий.

По его словам, Москва воздерживается от подобных заявлений из уважения к американской стороне и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. «Причем работа над ними велась именно по предложению Вашингтона», – заметил собеседник.

«Впрочем, на мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», – напомнил Джабаров.

При этом, указал сенатор, повестка России в отношении украинского кризиса никак не изменится с приобретением или утратой каким-либо государством нейтрального статуса в рамках этого дискурса. «Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО», – подчеркнул парламентарий.

Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

«Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.