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    27 июня 2026, 19:51 • Новости дня

    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил, что военнослужащие Министерства обороны предотвратили воздушный удар по столице.

    «Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Вскоре градоначальник дополнил информацию заявлением об успешном отражении атаки еще одного дрона.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитой техники в оперативном режиме работают представители столичных экстренных служб. Профильные специалисты ликвидируют последствия инцидента и обеспечивают безопасность прилегающих территорий.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

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    26 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Летевшие к Москве 13 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще три БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.


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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено 36 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    С раннего утра столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к городу дронах ВСУ, по состоянию на 5 утра уничтожено 36 БПЛА.

    «Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.02 в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил, что ан подлете к Москве сбиты 17 беспилотников. До этого мэр сообщал о ликвидации 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы было уничтожено 30 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июня 2026, 00:54 • Новости дня
    В Москве арестовали участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    В Москве арестованы участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО трех человек, обвиняемых в незаконном выводе за границу более 30 млрд рублей через популярную платежную систему Qiwi.

    В Москве задержаны и арестованы предполагаемые участники крупной финансовой махинации. По данным издания «Коммерсант», фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов.

    По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год через подконтрольные обвиняемым офисы были созданы десятки тысяч электронных кошельков. Для их регистрации использовались похищенные персональные данные подставных лиц.

    Эти счета применялись для нелегального перевода средств за рубеж и обслуживания теневого онлайн-бизнеса, в том числе казино, букмекерских контор и торговли наркотиками.

    Уголовное дело возбуждено в феврале 2026 года. Оперативные мероприятия проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В ходе обысков в Москве силовики изъяли документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных к незаконным валютным операциям в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью терминалов Qiwi в 2018 году одному из бывших сотрудников компании удалось стать долларовым миллиардером. В начале 2024 года отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным, а Qiwi-банк подал в суд иск против владельцев.

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    26 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о 47 сбитых у Москвы ранним утром дронах ВСУ

    Собянин: Ранним утром на подлете к Москве уничтожено 47 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали с 2 часов утра 47 дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 6.12.

    Через час Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках.

    Всего с двух часов ночи на подлете к городу было ликвидировано 47 дронов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на подлете к Москве были уничтожены 36 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    24 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    При подлете к Москве сбит еще один беспилотник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали очередной беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

    По словам градоначальника, угроза была нейтрализована благодаря слаженным действиям военных, передает РИА «Новости».

    «Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своем канале на платформе «Макс». В настоящее время профильные ведомства продолжают осмотр территории, где упали фрагменты аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 июня силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.

    В тот же день Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

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    26 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Выпуск и прием рейсов в аэропорту Домодедово ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале ведомства.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейсов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


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    25 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании и дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, при этом столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла, сообщила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.

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    24 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию

    Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Прием и выпуск авиарейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации напомнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Ранее в этот день выше названные аэропорты вводили временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня 24 июня силы ПВО уничтожали дроны ВСУ на подлете к Москве, о чем сообщал мэр города Сергей Собянин. К вечеру среды Минобороны сообщило об уничтожении 245 украинских БПЛА над 14 регионами России.


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    25 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    В НЦ «Россия» прошел форум учителей географии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабный Форум учителей географии прошел в Национальном центре «Россия», собрав специалистов из всех федеральных округов.

    Специальным гостем мероприятия стал министр просвещения Сергей Кравцов, который выслушал просьбы и запросы от преподавателей из разных регионов страны, сообщается в канале НЦ «Россия» в Max.

    «Зачастую географии не уделялось должное внимание, но Форум учителей географии и студентов профильных вузов в центре Москвы, Национальном центре «Россия» – шаг в этом направлении: повышение статуса предмета географии», – сказал Кравцов.

    Генеральный директор центра Наталья Виртуозова сообщила, что выставку «Уроки географии» ежедневно посещают около тысячи гостей. По ее словам, президент Владимир Путин отмечал, что границы страны нигде не заканчиваются, и именно эта мысль вдохновила создателей экспозиции. Виртуозова поблагодарила преподавателей за выбор профессии и любовь к предмету.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова выразила уверенность, что съезд поможет выстроить мосты между академической наукой и школьным образованием. Она подчеркнула, что именно педагоги вызывают первоначальный интерес у школьников к этой сфере. Мероприятие завершилось экскурсиями по тематическим выставкам.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал выпуск нового школьного учебника по географии.

    Национальный центр «Россия» совместно с Государственным историческим музеем подготовил профильную выставку «Уроки географии».

    Российские старшеклассники завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде.

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    25 июня 2026, 02:43 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе осенней погоды в Москву

    Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал свежесть до 20 градусов и небольшие дожди в Москве.

    В конце недели жителей столицы ожидает заметное снижение температуры воздуха и кратковременные осадки, характерные для осеннего периода.

    С четверга по субботу в столичном регионе установится прохладная погода. Воздух в эти дни прогреется максимум до 20 градусов, отметил Шувалов в беседе с РИА «Новости».

    «Я бы не называл их дождливыми. Я бы назвал их autumn type, осеннего типа –  небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно. Это будет с четверга по субботу включительно», – сказал он.

    Специалист уточнил, что дневная температура составит от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров покажут около 10-12 градусов тепла. Небольшие осадки в светлое время суток возникнут за счет развития дневной конвекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энтомолог объяснил обилие кусачей мошкары в центре Москвы. Эксперт рассказала об опасности летней жары для домашних животных. Специалисты рекомендовали занавешивать окна плотными шторами до самого спада жары.


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    25 июня 2026, 12:14 • Новости дня
    Школьник устроил поджог на подмосковной заправке по указке мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Подольске поймали 13-летнего подростка, который попытался сжечь топливную колонку из-за шантажа злоумышленников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Учащийся шестого класса после задержания пояснил, что в мессенджере познакомился с неизвестной, а затем отправил ей свою геолокацию, чтобы встретиться, пояснила Волк, передает ТАСС.

    Вскоре после этого подростку позвонил неизвестный мужчина.

    Аферист пригрозил использовать полученные координаты для ударов ВСУ, если шестиклассник не выполнит его требования. Испугавшись шантажа, школьник совершил поджог топливной колонки.

    Ранее следователи задержали подростка за поджог трансформаторной подстанции в Новой Москве.

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    26 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Шереметьево заработали в ограниченном режиме

    Внуково и Шереметьево выпускают и принимают рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а текущий статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Шереметьево.

    Ранее в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


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    26 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Минэнерго предложило запретить майнинг в московском регионе и Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики подготовило проект постановления об ограничении добычи цифровых валют на территории столичного региона и нескольких муниципалитетов приграничной зоны с 1 июля.

    Соответствующий проект постановления уже опубликован ведомством на официальном портале правовых документов, передают РИА «Новости». Предполагаемый срок действия ограничений – с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2032 года, говорится в тексте документа.

    Они полностью затронут столицу и Московскую область. Кроме того, новые правила должны распространиться на город Льгов и восемь муниципальных районов Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительственная комиссия рекомендовала ограничить добычу цифровых активов в столичном регионе и Курской области.

    В апреле министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов предложил ввести запрет на майнинг из-за высоких нагрузок на энергосистему.

    С января 2025 года аналогичные ограничения вступили в силу в десяти других регионах России.

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