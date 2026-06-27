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    27 июня 2026, 19:01 • Новости дня

    Песков: Путин и Лукашенко продолжили в субботу общение на Валдае

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в резиденции главы российского государства на Валдае, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ранее появившуюся информацию о продолжившейся встрече Путина и Лукашенко, передает ТАСС.

    «Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», – рассказал представитель Кремля.

    Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в закрытом формате тет-а-тет в резиденции на Валдае.

    На встрече лидеры двух стран сосредоточились на повестке Союзного государства и вопросах региональной безопасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил подписание документов и заявления для прессы по итогам этого общения.

    25 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска

    Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»

    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

    В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».

    Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».

    «Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».

    В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.

    Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.

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    27 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ.

    Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Президент поблагодарил их учителей за то, что те открывали детям «безграничный мир знаний», поддерживали их в трудные моменты и помогали раскрыть способности, отмечая важность их миссии.

    Президент отметил, что «школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты».

    Он подчеркнул, что нынешнему молодому поколению вскоре предстоит взять на себя ответственность за страну и продолжить историю ее свершений.

    «Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьётесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», – заявил Путин.

    Он пожелал молодым людям найти свое призвание, постоянно развиваться, помнить школьные уроки дружбы, взаимовыручки и любви к Родине. «Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал верить в себя и свое призвание.

    Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школам проводить выпускные вечера 27 июня 2026 года.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

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    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

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    24 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший украинский парламентарий Артем Дмитрук, выехавший с Украины в 2024 году, заявил о создании главой киевского режима Владимиром Зеленским фиктивной угрозы БПЛА для имитации военных успехов на фоне отсутствия реальных достижений.

    Владимир Зеленский в среду заявил о прекращении работы с 22 июня неких ретрансляторов сигналов БПЛА, якобы бы установленных на территории Белоруссии, как только он потребовал этого.

    Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в фабрикации данных. Он считает, что украинский лидер намеренно выдумал историю про установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала беспилотников.

    «Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», – приводит РИА «Новости» слова Дмитрука в Telegram-канале.

    Ранее Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии. Росгвардия уничтожила два украинских ретранслятора на харьковском направлении.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    25 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии
    @ Pavel Fountikov/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины смогут беспрепятственно посещать заказник «Ольманские болота» для традиционного сбора ягод по поручению главы республики, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

    В официальном заявлении указывается: «Белоруссия, руководствуясь принципами дружбы и добрососедства и учитывая нужды простых людей, по указанию президента Республики Беларусь прорабатывает механизмы, которые позволят украинским гражданам по многолетней традиции посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах», передает РИА «Новости».

    Упрощенный режим будет действовать на территории республиканского ландшафтного заказника в Столинском районе Брестской области. Пограничники полностью подготовили инфраструктуру для сезонного наплыва людей. Подобная практика применяется уже не первый год из-за высокого интереса жителей соседней страны.

    Пересечь границу можно будет через три пункта пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Они расположены на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань в Ровненской области. Соответствующие данные уже передали по дипломатическим каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил жителей Украины приезжать в республику на постоянное место жительства.

    В конце мая текущего года Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

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    27 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов

    Junge Welt: Зеленский использует против Белоруссии методы Третьего рейха

    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Минска напоминают политику нацистской Германии, направленную на оказание давления и оправдание агрессии, сообщает Junge Welt.

    Издание пишет, что Владимир Зеленский применяет против Белоруссии тактику, схожую с методами Третьего рейха, передает РИА «Новости». Немецкое Junge Welt отмечает, что Киев выдвигает ультиматумы, пытаясь оказать постоянное давление на соседнее государство.

    «Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне», – подчеркивается в публикации.

    Журналисты полагают, что украинский лидер действует с полной уверенностью в поддержке западных союзников. Более того, авторы статьи предполагают, что спонсоры Киева могли сами подтолкнуть его к таким шагам. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского в адрес Минска полностью раскрывают его террористическую сущность.

    Ранее украинский лидер предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Политолог Владимир Скачко назвал подобное поведение киевских властей дешевой театральщиной.

    Российский МИД оценил резкие высказывания в адрес президента Белоруссии как проявление нацизма.

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